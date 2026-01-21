English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Photos
  • ಡಿಮಾರ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಹುಡುಗಿಯರೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದ್ಯಾಕೆ? ಇಲ್ಲಿದೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್‌ ಮ್ಯಾಟರ್..‌

ಡಿಮಾರ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಹುಡುಗಿಯರೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದ್ಯಾಕೆ? ಇಲ್ಲಿದೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್‌ ಮ್ಯಾಟರ್..‌

D-Mart female employees: ಡಿ-ಮಾರ್ಟ್ ಎಂದರೆ ಎಲ್ಲಾ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರು ಒಂದೇ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಪಡೆಯುವ ಸ್ಥಳ. ಆದರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹುಡುಗಿಯರು ಡಿ-ಮಾರ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಏಕೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ? ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿ
1 /5

ರಾಜ್ಯ ಮತ್ತು ದೇಶಾದ್ಯಂತದ ಅನೇಕ ಡಿ-ಮಾರ್ಟ್ ಅಂಗಡಿಗಳಲ್ಲಿ, ಪುರುಷ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗಿಂತ ಮಹಿಳಾ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಇದರ ಹಿಂದೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಕಾರಣವಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಹಲವು ಕಾರಣಗಳಿವೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗ ನೀತಿ, ಗ್ರಾಹಕ ಸೇವೆ, ಕೆಲಸದ ಸ್ವರೂಪ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಸೇರಿವೆ.  

2 /5

ಡಿ-ಮಾರ್ಟ್‌ನಂತಹ ವಲಯದಲ್ಲಿ, ಕೌಂಟರ್ ಆಪರೇಟರ್, ಬಿಲ್ಲಿಂಗ್, ಗ್ರಾಹಕ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ, ಶೆಲ್ಫ್ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು ಅಂಗಡಿ ನಿರ್ವಹಣೆಯಂತಹ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಕೆಲಸಗಳಿವೆ. ಈ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ತಾಳ್ಮೆ, ಶಿಸ್ತು ಮತ್ತು ಗ್ರಾಹಕರೊಂದಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ಸಂವಹನದಿಂದ ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕು. ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳಾ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ತಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂಬ ಅನುಭವ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಗೆ ಇದೆ.  

3 /5

ಡಿ-ಮಾರ್ಟ್ ತುಲನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ನಿಯಮಿತ ಪಾಳಿಗಳು, ಸುರಕ್ಷಿತ ಕೆಲಸದ ಸ್ಥಳ ಮತ್ತು ಸ್ಥಿರವಾದ ಸಂಬಳವನ್ನು ಸಹ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ಕೆಲಸ ಹುಡುಕುತ್ತಿರುವ ಅನೇಕ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಆಕರ್ಷಕ ಸ್ಥಳವಾಗಿದೆ. ಇದು ಮಹಿಳೆಯರು ಕೆಲಸ ಮತ್ತು ಮನೆಯನ್ನು ಸಮತೋಲನಗೊಳಿಸುವುದನ್ನು ಸುಲಭಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.  

4 /5

ಡಿ-ಮಾರ್ಟ್‌ನಂತಹ ಕಂಪನಿಗಳು ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತವೆ, ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಕ್ಕೆ ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತವೆ. ಇದು ಕುಟುಂಬದ ಆದಾಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದಲ್ಲದೆ, ಮಹಿಳೆಯರ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಮತ್ತು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.  

5 /5

ಡಿ-ಮಾರ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಲು ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣವೆಂದರೆ ನಿರ್ವಹಣಾ ನೀತಿಗಳು, ಕೆಲಸದ ಮಾದರಿಗಳು, ಸುರಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು. ಆದ್ದರಿಂದ, ಡಿ-ಮಾರ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕೆಲಸಗಾರರು ಮಹಿಳೆಯರೇ ಆಗಿದ್ದಾರೆ.  

D-Mart female employees Why are there more women working at D-Mart? D-Mart girls D-Mart offers ಡಿ-ಮಾರ್ಟ್ ಮಹಿಳಾ ಕೆಲಸಗಾರರು ಹುಡುಗಿಯರು ಡಿ-ಮಾರ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಏಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಡಿ-ಮಾರ್ಟ್ ಹುಡುಗಿಯರು ಡಿ-ಮಾರ್ಟ್ ಕೊಡುಗೆಗಳು

Next Gallery

BBK12: ಬಿಗ್‌ ಬಾಸ್‌ ಸಂಭಾವನೆ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಕಾವ್ಯಾ ಶೈವ! ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋನಿಂದ ಪಡೆದ ಹಣವೆಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾ?