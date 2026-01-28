Bats: ಬಾವಲಿಗಳು ತಲೆಕೆಳಗಾಗಿ ನೇತಾಡುವುದೇಕೆ ಗೊತ್ತಾ ಕಾರಣ ತಿಳಿದರೆ ನೀವು ಮೂಕವಿಸ್ಮಿತರಾಗೋದಂತು ಪಕ್ಕಾ!

Bats are sleep hang upside: ಬಾವಲಿಗಳು ಇತರ ಎಲ್ಲಾ ಪಕ್ಷಿಗಳಿಗಿಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿವೆ. ಅವು ಪಕ್ಷಿಗಳಂತೆ ನೆಲದಿಂದ ನೇರವಾಗಿ ಹಾರಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಅವು ಯಾಕೇ ತಲೆಕೆಳಗಾಗಿ ನೇತಾಡುತ್ತಾ ಮಲಗುತ್ತವೆ ಎಂದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆಯೇ? ಬಾವಲಿಗಳು ತಲೆಕೆಳಗಾಗಿ ಮಲಗುತ್ತವೆ ಎಂದು ತಿಳಿದರೆ ನೀವು ಶಾಕ್ ಆಗ್ತೀರಾ.. ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಣೆ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಅವು ತಲೆಕೆಳಗಾಗಿ ನೇತಾಡುತ್ತಿದ್ದರೂ, ಅವುಗಳ ರಕ್ತ ಪರಿಚಲನೆ ಸರಾಗವಾಗಿ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತದೆ. ಅವು ತುಂಬಾ ಹಗುರವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಅವುಗಳಿಗೆ ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ರಕ್ತ ಪರಿಚಲನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಮುಖ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಲ್ಲ. ತಲೆಕೆಳಗಾಗಿ ನೇತಾಡುವಾಗ ಬಾವಲಿ ಸತ್ತರೂ ಅವು ತಲೆಕೆಳಗಾಗಿಯೇ ಇರುತ್ತವೆ.
ಬಾವಲಿಗಳು ಮತ್ತೊಂದು ವಿಶಿಷ್ಟ ಲಕ್ಷಣವನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. ಸಸ್ತನಿಗಳಲ್ಲಿ, ಬಾವಲಿಗಳು ಮಾತ್ರ ಹಾರಬಲ್ಲವು. ಈ ಬಾವಲಿಗಳು ತಮ್ಮ ಮರಿಗಳಿಗೆ ಹಾಲುಣಿಸುತ್ತವೆ. ಅವು ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಹಾರುವಾಗ, ಅವು ತಮ್ಮ ಮರಿಗಳನ್ನು ಹೊಟ್ಟೆಯ ಮೇಲೆ ಹೊತ್ತುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತವೆ. ಇತರ ಪಕ್ಷಿಗಳು ಹಾರುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತವೆ.
ಬಾವಲಿಗಳು ಇತರ ಎಲ್ಲಾ ಪಕ್ಷಿಗಳಿಗಿಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿವೆ. ಅವು ಪಕ್ಷಿಗಳಂತೆ ನೆಲದಿಂದ ನೇರವಾಗಿ ಹಾರಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಅವುಗಳ ಕಾಲುಗಳು ತುಂಬಾ ದುರ್ಬಲವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಅವು ಮರಗಳಿಂದ ತಲೆಕೆಳಗಾಗಿ ನೇತಾಡಿದರೆ, ಅವು ಕೆಳಗೆ ಜಾರುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಹಾರಲು ಬಯಸಿದಾಗ ತಕ್ಷಣ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಹಾರುತ್ತವೆ.
ಬಾವಲಿಗಳ ಕಾಲುಗಳು ದುರ್ಬಲವಾಗಿದ್ದರೂ, ಅವುಗಳಿಗೆ ಲಾಕಿಂಗ್ ಸ್ನಾಯುರಜ್ಜುಗಳಿವೆ. ಅವುಗಳ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ, ಅವುಗಳ ಪಾದಗಳು ಯಾವುದೇ ಶ್ರಮವಿಲ್ಲದೆ ಮರಗಳ ಮೇಲೆ ದೃಢವಾಗಿ ಹಿಡಿದಿರುತ್ತವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಅವು ಯಾವುದೇ ಶಕ್ತಿಯ ಸರ್ಪೋಟ್ ಇಲ್ಲದೇ ಗಂಟೆಗಟ್ಟಲೆ ಮರಗಳ ಮೇಲೆ ನೇತಾಡುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. ಈ ಬಾವಲಿಗಳು ಸಸ್ತನಿ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಸೇರಿವೆ.
ಬಾವಲಿಗಳು ಮತ್ತೊಂದು ವಿಶಿಷ್ಟ ಲಕ್ಷಣವನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. ಸಸ್ತನಿಗಳಲ್ಲಿ, ಬಾವಲಿಗಳು ಮಾತ್ರ ಹಾರಬಲ್ಲವು. ಈ ಬಾವಲಿಗಳು ತಮ್ಮ ಮರಿಗಳಿಗೆ ಹಾಲುಣಿಸುತ್ತವೆ. ಅವು ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಹಾರುವಾಗ, ಅವು ತಮ್ಮ ಮರಿಗಳನ್ನು ಹೊಟ್ಟೆಯ ಮೇಲೆ ಹೊತ್ತುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತವೆ. ಇತರ ಪಕ್ಷಿಗಳು ಹಾರುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತವೆ.
ಆದರೆ ಅವು ಇತರ ಪಕ್ಷಿಗಳಂತೆ ಹಾರಬಲ್ಲವು, ಮತ್ತು ಅವು ಬಯಸಿದರೆ, ಅವು ನಡೆಯಬಹುದು. ಅಲ್ಲದೆ, ಬಾವಲಿಗಳ ಕಾಲುಗಳು ನಿಷ್ಪ್ರಯೋಜಕ. ಅವು ನಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಅವು ತಮ್ಮ ಹಿಂಗಾಲುಗಳ ಮೇಲೆ ನಿಲ್ಲಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಬಾವಲಿಗಳು ಹಾರುವುದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ದಾರಿಯಿಲ್ಲ.
ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಸ್ಥಿರವಾಗಿರಲು, ಅವು ಮರದ ಕೊಂಬೆಯ ಮೇಲೆ ಅಥವಾ ತಮ್ಮ ಉಗುರುಗಳಿಂದ ಬೇರೇನಾದರೂ ಆಧಾರವನ್ನು ಹಿಡಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಬಾವಲಿಗಳ ರೆಕ್ಕೆಗಳು ಇತರ ಪಕ್ಷಿಗಳ ರೆಕ್ಕೆಗಳಿಗಿಂತ ಬಹಳ ಭಿನ್ನವಾಗಿವೆ. ಬಾವಲಿಗಳು ಗರಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಅವುಗಳಿಗೆ ಛತ್ರಿಯಂತೆ ಚಾಚಿದ ಚರ್ಮದಿಂದ ಮಾಡಿದ ರೆಕ್ಕೆಗಳಿವೆ. ಹೆಬ್ಬೆರಳು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಎಲ್ಲಾ ಬೆರಳುಗಳು ಛತ್ರಿಗಳಂತೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತವೆ. ಹೆಬ್ಬೆರಳು ಚಾಚಿಕೊಂಡಿರಬಹುದು ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ಮರದ ಕೊಂಬೆಯ ಮೇಲೆ ನೇತಾಡಬಹುದು.
ಬಾವಲಿಗಳು ರಾತ್ರಿಯ ಪ್ರಾಣಿಗಳು. ಹಗಲಿನಲ್ಲಿ, ಅವು ಮರಗಳು, ಗುಹೆಗಳು ಮತ್ತು ಪಾಳುಬಿದ್ದ ಕಟ್ಟಡಗಳಲ್ಲಿ ತಲೆಕೆಳಗಾಗಿ ನೇತಾಡುತ್ತವೆ, ಮೌನವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ತಲೆಕೆಳಗಾಗಿ ಮತ್ತು ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ನೇತಾಡುವುದರಿಂದ ಹಾವುಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ನೆಲದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಂದ ರಕ್ಷಣೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಬಾವಲಿ ನೆಲಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದರೆ, ಅದು ಮತ್ತೆ ಹಾರಲು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ.
ಹಾರುವಾಗ ಬಾವಲಿ ನೆಲಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದರೆ, ಅದು ಮತ್ತೆ ಹಾರಲು ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ತಲೆಕೆಳಗಾಗಿ ನೇತಾಡುವುದು ಅವುಗಳ ಬದುಕುಳಿಯುವಿಕೆಗೆ ಅತ್ಯಗತ್ಯವಾಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಬಾವಲಿಗಳ ದೇಹದ ರಚನೆಯು ತಲೆಕೆಳಗಾಗಿ ನೇತಾಡಲು ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಅವು ತಲೆಕೆಳಗಾಗಿ ಮಲಗುತ್ತವೆ.