  • ದಿವಾಳಿಯಾಗುತ್ತಿರುವ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ಕತ್ತೆಗಳೇ ʻಚಿನ್ನʼ! ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಕೊಟ್ಟು ಚೀನಾ ಇವುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುತ್ತಿರುವುದರ ಹಿಂದಿದೆ ಬೆಚ್ಚಿಬೀಳಿಸುವ ಸತ್ಯ..

Pakistani Donkey Price in China: ಚೀನಾ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಿಂದ ಅಷ್ಟೊಂದು ಕತ್ತೆಗಳನ್ನು ಏಕೆ ಖರೀದಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂಬುದು ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಬಂದಿರಬಹುದು. ಇಂದು, ಚೀನಾದ ಈ ಅಗತ್ಯದ ಹಿಂದಿನ ಕಾರಣವನ್ನು ತಿಳಿಯೋಣ.. 
ಇಂದು ಚೀನಾ ವಿಶ್ವದ ಎರಡನೇ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಆರ್ಥಿಕತೆಯಾಗಿದೆ. ಚೀನಾ ಪ್ರಪಂಚದ ಬಹುತೇಕ ಎಲ್ಲಾ ದೇಶಗಳೊಂದಿಗೆ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಚೀನಾ ಮತ್ತು ಭಾರತ ಕೂಡ ಶತಕೋಟಿ ಡಾಲರ್‌ಗಳ ವ್ಯಾಪಾರವನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ.  

ಭಾರತದ ಶತ್ರು ರಾಷ್ಟ್ರವಾದ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದೊಂದಿಗೂ ಚೀನಾ ಗಮನಾರ್ಹ ವ್ಯವಹಾರ ನಡೆಸುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಈ ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ಚೀನಾ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಿಂದ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಕತ್ತೆಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆಯೇ? ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಲು ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಚಿತ್ರವೆನಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ ದರೆ ನೆರೆಯ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಿಂದ ಕತ್ತೆಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುವ ಅತಿದೊಡ್ಡ ದೇಶ ಚೀನಾ ಎಂಬುದು ನಿಜ. ಈಗ, ಚೀನಾ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ಕತ್ತೆಗಳನ್ನು ಏಕೆ ಖರೀದಿಸುತ್ತದೆ? ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಉದ್ಭವಿಸಿರಬಹುದು.. 

ಏಕೆಂದರೆ ಚೀನಾದಲ್ಲಿ ಎಜಿಯಾವೊ ಎಂಬ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಔಷಧಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೇಡಿಕೆ ಇದೆ. ಈ ಔಷಧವನ್ನು ರಕ್ತ, ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿಯ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಇದು ಚೀನಾದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿದೆ. ಈ ಔಷಧಿಯನ್ನು ತಯಾರಿಸಲು ಕತ್ತೆ ಚರ್ಮವನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದರೆ ನಿಮಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯವಾಗಬಹುದು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಚೀನಾದಲ್ಲಿ ಈ ಔಷಧಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೇಡಿಕೆ ಇರುವುದರಿಂದ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಇಳಿಕೆ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ.  

ದೇಶೀಯ ಕತ್ತೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ಚೀನಾ ಇತರ ದೇಶಗಳಿಂದ ಕತ್ತೆಗಳನ್ನು ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಕತ್ತೆಗಳ ಆಮದಿನಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನವು ಚೀನಾದ ಅತ್ಯಂತ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಪಾಲುದಾರ. ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಮತ್ತು ಚೀನಾ ನಡುವೆ ವ್ಯಾಪಾರ ಒಪ್ಪಂದವಿದ್ದು, ಅದರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನವು ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ ಸುಮಾರು 216,000 ಕತ್ತೆಗಳ ಚರ್ಮ ಮತ್ತು ಮಾಂಸವನ್ನು ಪೂರೈಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಚೀನಾ ಈ ಕತ್ತೆಗಳನ್ನು ಔಷಧ, ಚರ್ಮ ಮತ್ತು ಆಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ಬಳಸುತ್ತದೆ.

ಚೀನಾದ ಬೇಡಿಕೆಯಿಂದಾಗಿ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ಕತ್ತೆಗಳ ಬೆಲೆ ಗಗನಕ್ಕೇರಿದೆ. ದೇಶದ ಕೆಲವು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ, ಒಂದೇ ಕತ್ತೆಯ ಬೆಲೆ ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ತಲುಪುತ್ತಿದೆ. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ದೇಶದ ಬಡ ರೈತರು ಕತ್ತೆಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ.  

