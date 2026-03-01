English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  ಇರಾನ್‌ ಮೇಲಿನ ದಾಳಿಗೆ ಅಮೆರಿಕದೊಂದಿಗೆ ಮುಸ್ಲಿಂ ದೇಶಗಳು ಕೈ ಜೋಡಿಸಿದ್ದು ಏಕೆ? ಇಲ್ಲಿದೆ ಇಂಟರೆಸ್ಟಿಂಗ್‌ ಮಾಹಿತಿ

Iran-Israel Tensions: ಇರಾನ್‌ ಮೇಲೆ  ಇಸ್ರೇಲ್‌-ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ದ್ವೇಷ ಇರುವುದು ಸರಿ.. ಆದರೆ ಮುಸ್ಲಿಂ ದೇಶಗಳು ಇರಾನ್‌  ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ಬೆಂಬಲ ನೀಡಿರುವುದು ಈಗ ಗಲ್ಫ್‌ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಯುದ್ಧದ ಭೀತಿಗೆ ಸಿಲುಕಿವೆ. ಮುಸ್ಲಿಂ ದೇಶಗಳು ರಾಜಕೀಯ,ಭದ್ರತೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಈ ಮೂರು ಕಾರಣಗಳಿಗೆ ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ಬೆಂಬಲ ನೀಡುತ್ತಿವೆ. ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ಸಹಕಾರ ನೀಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಸಿಟ್ಟಾಗಿರುವ ಇರಾನ್‌ ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾ, ಯುಎಇ, ಕುವೈತ್‌, ಬಹರೇನ್‌ ಮತ್ತು ಜೋರ್ಡಾನ್‌ ಮೇಲೆ ನಿರಂತರ ಡ್ರೋನ್‌ ಹಾಗೂ ಕ್ಷಿಪಣಿ ದಾಳಿ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ...
ಶಿಯಾ Vs ಸುನ್ನಿ: ಇರಾನ್ ಒಂದು ಶಿಯಾ ಪ್ರಾಬಲ್ಯದ ದೇಶವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾ, ಕತಾರ್, ಯುನೈಟೆಡ್ ಅರಬ್ ಎಮಿರೇಟ್ಸ್ (UAE), ಕುವೈತ್ ಮತ್ತು ಬಹರೇನ್‌ ದೇಶಗಳು ಸುನ್ನಿ ಪ್ರಾಬಲ್ಯದ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು. ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾ ಮತ್ತು ಯುಎಇಯು ಇರಾನ್‌ನ ಪ್ರಭಾವವನ್ನ ತಮ್ಮ ಭದ್ರತೆಗೆ ಅಪಾಯವೆಂದು ನೋಡುತ್ತವೆ. ಯೆಮನ್, ಸಿರಿಯಾ, ಇರಾಕ್, ಲೆಬನಾನ್ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಇರಾನ್ ಬೆಂಬಲಿತ ಗುಂಪುಗಳು ಪ್ರಭಲವಾದರೆ ತಮಗೆ ಅಪಾಯ ಕಟ್ಟಿಟ್ಟ ಬುತ್ತಿ ಅನ್ನೋದು ಸುನ್ನಿ ದೇಶಗಳ ಆತಂಕಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.  

ಅಮೆರಿಕದ ಜೊತೆಗಿನ ಅವಲಂಬನೆ: ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯ ದೇಶಗಳಿಗೆ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲವೇ ಪ್ರಮುಖ ಆದಾಯದ ಮೂಲ. ಈ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಆರ್ಥಿಕತೆ ಪಶ್ಚಿಮ ದೇಶಗಳೊಂದಿಗೆ ವ್ಯಾಪಾರ, ತೈಲ ಮಾರಾಟ, ಹೂಡಿಕೆಗಳ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿದೆ. ಅಮೆರಿಕ ವಿರುದ್ಧ ನಿಲುವು ತಾಳುವುದರಿಂದ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಣಾಮ ಉಂಟಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಕಚ್ಚಾ ತೈಲದ ವ್ಯವಹಾರ ಈಗಲೂ ಡಾಲರ್‌ನಲ್ಲಿಯೇ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಅಮೆರಿಕದ ಆರ್ಥಿಕ ಹಿಂಜರಿತವಾದರೆ ಬೇರೆ ದೇಶಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಈ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಮೇಲೆ ಭಾರೀ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುತ್ತದೆ. 2008ರಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಿಕ ಹಿಂಜರಿತ ನಡೆದಾಗ ಗಲ್ಫ್‌ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ರಿಯಲ್‌ ಎಸ್ಟೇಟ್‌ ಮೌಲ್ಯ ಭಾರೀ ಕುಸಿತ ಕಂಡಿತ್ತು. ಟ್ರಂಪ್‌ ಜೊತೆ ಕತಾರ್‌ ಸಂಬಂಧ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಎಂದರೆ ಕತಾರ್ ಸರ್ಕಾರವು ಅಮೆರಿಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷನಿಗೆ ಸುಮಾರು 400 ಮಿಲಿಯನ್ ಮೌಲ್ಯದ ಐಷಾರಾಮಿ ಬೋಯಿಂಗ್ 747 ವಿಮಾನವನ್ನ ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿ ನೀಡಿದೆ.

ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ: ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಯುಎಇ, ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾ, ಕತಾರ್‌, ಕುವೈತ್‌ಗಳು ಮುಸ್ಲಿಂ ದೇಶಗಳಾಗಿದ್ದರೂ ಅನಿವಾಸಿ ಪ್ರಜೆಗಳು ಭಾರೀ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ದೇಶಗಳಿಗೆ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲದಂತೆ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮವೂ ಆದಾಯದ ಪ್ರಮುಖ ಭಾಗ. ಹೀಗಾಗಿ ಅತಿಯಾದ ಧಾರ್ಮಿಕತೆಗೆ ಈ ದೇಶಗಳು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ನೀಡುವುದಿಲ್ಲ. ಧಾರ್ಮಿಕ ಗುರುಗಳು ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿ ಕೈ ಹಾಕುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಇರಾನ್‌ ಅತಿಯಾದ ಧಾರ್ಮಿಕತೆಯನ್ನ ಪಾಲಿಸುತ್ತಿದೆ. ಖಮೇನಿ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೇರಿದ ಬಳಿಕ ಅಲ್ಲಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ಮತಾಂತರ ಹೆಚ್ಚಾಯಿತು. ಈ ಟ್ರೆಂಡ್‌ಗೆ ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯ ದೇಶಗಳು ಬೆಂಬಲ ನೀಡುವುದಿಲ್ಲ.

ಅಣ್ವಸ್ತ್ರದತ್ತ ಇರಾನ್‌: ಇತ್ತೀಚಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಇರಾನ್‌ ಆರ್ಥಿಕತೆ ಕುಸಿಯುತ್ತಿದ್ದರೂ ರಕ್ಷಣಾ ಬಜೆಟ್‌ ಭಾರೀ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಏರಿಕೆ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ದೇಶಗಳು ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಹಣವನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಮೀಸಲಿಡುವುದಿಲ್ಲ. ಇರಾನ್‌ ಶಸ್ತಾಸ್ತ್ರ ಉತ್ಪಾದನೆಯ ಜೊತೆಗೆ ಅಣ್ವಸ್ತ್ರ ತಯಾರಿಸಲು ಮುಂದಾಗಿದ್ದು, ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯ ದೇಶಗಳ ಆತಂಕಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಮಿಲಿಟರಿಯಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿಯಾದರೆ ಯಾವಾಗ ಬೇಕಾದರೂ ಇರಾನ್‌ ದಾಳಿ ನಡೆಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಹಮಾಸ್‌, ಹಿಜ್ಬುಲ್ಲಾ, ಹೌತಿ ಸಂಘಟನೆಗಳಿಗೆ ಇರಾನ್‌ ಬೆಂಬಲ ನೀಡುತ್ತಿರುವುದು ಈ ದೇಶಗಳಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ಹೌತಿ ಬಂಡುಕೋರರು ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾದ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲ ಘಟಕದ ಮೇಲೆಯೇ ಡ್ರೋನ್‌ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿತ್ತು. ಕಚ್ಚಾ ತೈಲದಲ್ಲಿ ಸೌದಿ ಪ್ರಾಬಲ್ಯವನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಇರಾನ್‌ ಈ ಡ್ರೋನ್‌ ದಾಳಿ ಮಾಡಿಸಿತ್ತು ಎಂದು ನಂತರ ತಿಳಿದುಬಂದಿತ್ತು.

ಗಲ್ಫ್‌ ಯುದ್ಧ: ಇರಾನ್‌ ಮತ್ತು ಇರಾಕ್‌ ಮಧ್ಯೆ 1980 ರಿಂದ 1988ರವರೆಗೆ ನಡೆದ ಯುದ್ಧದ ಸಮಯಲ್ಲಿ ಬಹುತೇಕ ಅರಬ್ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಇರಾಕ್‌ಗೆ ಬೆಂಬಲ ನೀಡಿದ್ದವು. ಆ ಇತಿಹಾಸಿಕ ಅಂತರ ಇಂದಿಗೂ ರಾಜಕೀಯ ಸಂಬಂಧಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತಿದೆ.

