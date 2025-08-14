English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ಆಗಸ್ಟ್ 14,15 ರ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ ಬ್ರಿಟಿಷರು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಅಧಿಕಾರ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಿದ್ದು ಏಕೆ?

1947 ರ ಆಗಸ್ಟ್ 14-15 ರ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ, ಭಾರತವು 200 ವರ್ಷಗಳ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಆಳ್ವಿಕೆಯಿಂದ ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಸ್ವತಂತ್ರ ರಾಷ್ಟ್ರವಾಯಿತು. ಆದರೆ, ಈ ಸಂಭ್ರಮದ ಜೊತೆಗೆ ಭಾರತ-ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ವಿಭಜನೆಗೂ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಯಿತು
1947 ರ ಆಗಸ್ಟ್ 14 ಮತ್ತು 15 ರ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ, ಭಾರತವು ತನ್ನ ಇತಿಹಾಸದ ಅತ್ಯಂತ ಮಹತ್ವದ ಕ್ಷಣವನ್ನು ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿಸಿತು. ಆ ರಾತ್ರಿ, ದೇಶದ ಬಹುತೇಕ ಜನರು ನಿದ್ರೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ, ಭಾರತವು ಎರಡು ಶತಮಾನಗಳ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಗುಲಾಮಗಿರಿಯಿಂದ ಮುಕ್ತವಾಗಿ, ಸ್ವತಂತ್ರ ರಾಷ್ಟ್ರವಾಗಿ ಜನ್ಮತಾಳಿತು

1947 ರ ಆಗಸ್ಟ್ 14 ರ ಸಂಜೆ, ದೆಹಲಿಯಾದ್ಯಂತ ವಿಶಿಷ್ಟ ವಾತಾವರಣವಿತ್ತು. ಒಂದೆಡೆ, ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಸಂಭ್ರಮದ ಉತ್ಸಾಹ ತುಂಬಿತ್ತು; ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಭಾರತ-ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ವಿಭಜನೆಯಿಂದ ಉಂಟಾದ ಹಿಂಸಾಚಾರದ ಭಯ ಮತ್ತು ಕಣ್ಣೀರಿನ ಛಾಯೆಯಿತ್ತು. ಸಂಸತ್ ಭವನದ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಹಾಲ್ ಚಟುವಟಿಕೆಯ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿತ್ತು. ಭಾರೀ ಮಳೆಯ ಹೊರತಾಗಿಯೂ, ಸಾವಿರಾರು ಜನರು ಈ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಕ್ಷಣವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಹಾಲ್ ಹೊರಗೆ ಜಮಾಯಿಸಿದ್ದರು.

ಸಂಜೆ 6 ಗಂಟೆಗೆ, ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಆಳ್ವಿಕೆಯ ಸಂಕೇತವಾದ ‘ಯೂನಿಯನ್ ಜ್ಯಾಕ್’ ಧ್ವಜವನ್ನು ಕೆಳಗಿಳಿಸಲಾಯಿತು. ತ್ರಿವರ್ಣ ಧ್ವಜವನ್ನು ಹಾರಿಸಲು ತಯಾರಿ ನಡೆಯಿತು. ಜನರ ಉತ್ಸಾಹ ಮಳೆಯಿಂದ ಕುಂದಿರಲಿಲ್ಲ; ಅವರ ಕಣ್ಣುಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಕನಸು ಮಿನುಗುತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ, ದೇಶದ ಗಡಿಭಾಗಗಳಾದ ಪಂಜಾಬ್ ಮತ್ತು ಬಂಗಾಳದಲ್ಲಿ ವಿಭಜನೆಯಿಂದ ಉಂಟಾದ ಹಿಂಸಾಚಾರದ ಆತಂಕವೂ ಜನರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಮಡಗಿತ್ತು.

ರಾತ್ರಿ 11 ಗಂಟೆಗೆ, ಸಂವಿಧಾನ ಮಂಟಪದಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಸದಸ್ಯರ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಸಭೆ ಆರಂಭವಾಯಿತು. ಡಾ. ರಾಜೇಂದ್ರ ಪ್ರಸಾದ್ ಅವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಈ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ದೇಶದ ಪ್ರಮುಖ ನಾಯಕರು ತಮ್ಮ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. ನಿಖರವಾಗಿ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ 12 ಗಂಟೆಗೆ, ಜಗತ್ತು ನಿದ್ರೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ, ಭಾರತವು ತನ್ನ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ಘೋಷಿಸಿತು. ಈ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ, ಭಾರತದ ಮೊದಲ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಜವಾಹರಲಾಲ್ ನೆಹರು ಅವರು ತಮ್ಮ ಐತಿಹಾಸಿಕ ‘ಟ್ರಿಸ್ಟ್ ವಿತ್ ಡೆಸ್ಟಿನಿ’ ಭಾಷಣವನ್ನು ಮಾಡಿದರು. “ಹಲವು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ನಾವು ವಿಧಿಗೆ ವಾಗ್ದಾನ ಮಾಡಿದ್ದೆವು, ಮತ್ತು ಈಗ ಆ ಭರವಸೆಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅಲ್ಲದಿದ್ದರೂ, ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಪೂರೈಸುವ ಸಮಯ ಬಂದಿದೆ,” ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು. ಈ ಭಾಷಣವು ಭಾರತೀಯರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಭರವಸೆ ಮತ್ತು ಉತ್ಸಾಹವನ್ನು ತುಂಬಿತು. ಈ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ, ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಸರ್ಕಾರವು ಭಾರತದ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಿಗೆ ಔಪಚಾರಿಕವಾಗಿ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಿತು. ಅಧಿಕಾರ ವರ್ಗಾವಣೆಯ ಸಂಕೇತವಾಗಿ, ಪಂಡಿತ್ ನೆಹರು ಅವರು ವೈಸ್ರಾಯ್ ಲಾರ್ಡ್ ಮೌಂಟ್‌ಬ್ಯಾಟನ್ ಅವರಿಂದ ‘ಸೆಂಗೋಲ್’ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದರು.

ಆಗಸ್ಟ್ 14-15 ರ ರಾತ್ರಿಯು ಸಂಭ್ರಮದಷ್ಟೇ ದುಃಖದಿಂದಲೂ ಕೂಡಿತ್ತು. ಭಾರತವು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ಆಚರಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಪಂಜಾಬ್ ಮತ್ತು ಬಂಗಾಳದಲ್ಲಿ ವಿಭಜನೆಯಿಂದ ಉಂಟಾದ ಹಿಂಸಾಚಾರವು ಭೀಕರವಾಗಿತ್ತು. ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನರು ತಮ್ಮ ಮನೆಗಳನ್ನು ತೊರೆದು ಗಡಿಯಾಚೆಗೆ ಓಡಿಹೋಗುತ್ತಿದ್ದರು. ಭಾರತವನ್ನು ಭಾರತ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಎರಡು ಭಾಗಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಲಾಯಿತು. ಬಂಗಾಳವೂ ವಿಭಜನೆಯಾಯಿತು; ಅದರ ಪೂರ್ವ ಭಾಗವು ಪೂರ್ವ ಪಾಕಿಸ್ತಾನವಾಯಿತು (ನಂತರ 1971 ರಲ್ಲಿ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶವಾಯಿತು). ಈ ವಿಭಜನೆಯು ಕೇವಲ ಭೂಗೋಳಿಕವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ; ಇದು ಕುಟುಂಬಗಳು, ಸಂಬಂಧಗಳು ಮತ್ತು ಭಾವನೆಗಳ ವಿಭಜನೆಯಾಗಿತ್ತು. ಮಹಾತ್ಮಾ ಗಾಂಧಿಯವರು, ದೇಶದ ಇತರ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಉಪವಾಸ ಮತ್ತು ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದರು. ವಿಭಜನೆಯ ನೋವಿನಿಂದ ದುಃಖಿತರಾಗಿದ್ದ ಅವರು ದೆಹಲಿಯ ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲಿಲ್ಲ. ಈ ರಾತ್ರಿಯು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು ಭಾರವಾಗಿತ್ತು ಎಂಬುದನ್ನು ನೆನಪಿಸುತ್ತದೆ.

ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವು ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಏಕೆ? ಭಾರತಕ್ಕೆ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಘೋಷಣೆಯಾದದ್ದಕ್ಕೆ ಹಲವು ಕಾರಣಗಳಿವೆ: ವಿಭಜನೆಯ ಭಯ: ಭಾರತ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ವಿಭಜನೆಯಿಂದಾಗಿ ಗಲಭೆಗಳ ಭಯವಿತ್ತು. ಹಗಲಿನಲ್ಲಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದರೆ ಕಾನೂನು ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವುದು ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಆದ್ದರಿಂದ, ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿಯ ಸಮಯವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು.

ಪಾಕಿಸ್ತಾನವು ಆಗಸ್ಟ್ 14 ರಂದು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ಆಚರಿಸಿತು. ವೈಸ್ರಾಯ್ ಲಾರ್ಡ್ ಮೌಂಟ್‌ಬ್ಯಾಟನ್ ಆ ದಿನ ಕರಾಚಿಯಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರ ವರ್ಗಾವಣೆಗೆ ಭಾಗವಹಿಸಿ, ತಡರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ದೆಹಲಿಗೆ ಮರಳಿದರು. ಆದ್ದರಿಂದ, ಭಾರತದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಘೋಷಣೆಯನ್ನು ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಾಯಿತು.

ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಸರ್ಕಾರವು ಭಾರತ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಎರಡೂ ಆಗಸ್ಟ್ 15, 1947 ರ ಶೂನ್ಯ ಗಂಟೆಯಿಂದ ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗುತ್ತವೆ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಿತ್ತು. ಈ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಭಾರತದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಔಪಚಾರಿಕವಾಗಿ ಘೋಷಿಸಲಾಯಿತು.

1947 ರ ಆಗಸ್ಟ್ 14-15 ರ ರಾತ್ರಿಯು ಭಾರತದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಶಾಶ್ವತ ಕ್ಷಣವಾಗಿದೆ. ಇದು ಕೇವಲ ರಾಜಕೀಯ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಆಚರಣೆಯಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ; ಇದು ಕೋಟ್ಯಂತರ ಜನರ ತ್ಯಾಗ, ನೋವು ಮತ್ತು ಭಾವನೆಗಳ ಒಂದು ಸಂಕೀರ್ಣ ಕಥೆಯಾಗಿದೆ. ದೆಹಲಿಯ ಸಂವಿಧಾನ ಮಂಟಪದಲ್ಲಿ ಜವಾಹರಲಾಲ್ ನೆಹರು ಅವರ ಭಾಷಣದಿಂದ ಆರಂಭವಾದ ಈ ರಾತ್ರಿಯು, ಭಾರತದ ಪುನರ್ಜನ್ಮವನ್ನು ಸಂಕೇತಿಸಿತು. ಆದರೆ, ವಿಭಜನೆಯ ಗಾಯವು ಇಂದಿಗೂ ಭಾರತೀಯರ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಮಾಸದೆ ಉಳಿದಿದೆ

