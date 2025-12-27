ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ರೀತಿ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಐಪಿಎಲ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಮಾಲೀಕರಾಗಲಿಲ್ಲವೇಕೆ? ಕೊನೆಗೂ ಅಸಲಿ ಸತ್ಯ ಬಹಿರಂಗ..!

ಬಾಲಿವುಡ್ ಸೂಪರ್ಸ್ಟಾರ್ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ 60 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಆದರೂ ಈ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೂ ಅವರ ವರ್ಚಸ್ಸು ಹಾಗೆ ಇದೆ. ಅದು ಸಿನಿಮಾವಾಗಿರಲಿ ಅಥವಾ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ನಲ್ಲಿ ನಿರೂಪಣೆಯಾಗಲಿ, ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಅವರನ್ನು ಅಪಾರವಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಆದರೆ ಸಲ್ಮಾನ್ಗೆ ಐಪಿಎಲ್ ತಂಡವನ್ನು ಹೊಂದುವ ಆಫರ್ ಬಂದಿದ್ದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆಯೇ, ಹೌದು, ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ನಡೆದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಈ ಸಂಗತಿಯನ್ನು ಅವರು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.2008 ರಲ್ಲಿ ಆಗಿನ ಐಪಿಎಲ್ ಆಯುಕ್ತ ಲಲಿತ್ ಮೋದಿ ಅವರು ಐಪಿಎಲ್ ತಂಡವನ್ನು ಖರೀದಿಸುವ ಅವಕಾಶವನ್ನು ನೀಡಿದರು, ಆದರೆ ಅವರು ನಿರಾಕರಿಸಿದರು ಎಂದು ಅವರು ವಿವರಿಸಿದರು.
ಲಲಿತ್ ಮೋದಿ ಬಾಲಿವುಡ್ ತಾರೆಯರಿಗೆ ಐಪಿಎಲ್ ತಂಡವನ್ನು ಖರೀದಿಸುವ ಅವಕಾಶವನ್ನು ನೀಡಿದಾಗ, ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ಮತ್ತು ಶಿಲ್ಪಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡರು. ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ನೈಟ್ ರೈಡರ್ಸ್ ಅನ್ನು ಖರೀದಿಸಿದರು, ಮತ್ತು ಅವರು ಈಗಲೂ ಅದರ ಮಾಲೀಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಶಿಲ್ಪಾ ಶೆಟ್ಟಿ ರಾಜಸ್ಥಾನ್ ರಾಯಲ್ಸ್ನಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಪಾಲನ್ನು ಖರೀದಿಸಿದರು. ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ ಪ್ರೀತಿ ಜಿಂಟಾ ಪಂಜಾಬ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದರು, ಆದರೆ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ನಿರಾಕರಿಸಿದರು. ಅವರು ಹೇಳಿದರು, "ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಐಪಿಎಲ್ ಆಫರ್ ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು, ಆದರೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಲಿಲ್ಲ. ನಾವು ವಿಷಾದಿಸುತ್ತೇವೆ ಎಂದಲ್ಲ; ನಾವು ಸಂತೋಷವಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಈಗ ಮಾಡಬೇಕೆಂದರೆ ಅದು ಅಸಾದ್ಯದ ಸಂಗತಿ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಈಗ ವಯಸ್ಸು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯನಿರತ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಯಿಂದಾಗಿ, ಐಪಿಎಲ್ನಂತಹ ಟೂರ್ನಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು. ಈ ನಿರ್ಧಾರದ ಬಗ್ಗೆ ತಮಗೆ ಯಾವುದೇ ವಿಷಾದವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸಲ್ಮಾನ್ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಐಪಿಎಲ್ ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕವಾಗಿದೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರು ಅದರಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರು ಸಂತೋಷಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸಲ್ಮಾನ್ ಅವರು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಆನಂದಿಸುತ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ಮಾಲೀಕರಾಗಿ ಅಲ್ಲ, ಆದರೆ ಅಭಿಮಾನಿಯಾಗಿ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.ಆದರೆ ಈಗ ಅವರು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟಿದ್ದು, ಆದರೆ ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಐಎಸ್ಪಿಎಲ್ ಟಿ 10 ನಲ್ಲಿ. ಜೂನ್ 2025 ರಲ್ಲಿ, ಅವರು ದೆಹಲಿ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಖರೀದಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಬೀದಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಆಧರಿಸಿದ ಟೆನಿಸ್ ಬಾಲ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಲೀಗ್ ಆಗಿದ್ದು,ಬೀದಿ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಲೀಗ್ ಅನ್ನು ಅವರು ಬಯಸಿದ್ದರು ಎಂದು ಸಲ್ಮಾನ್ ಹೇಳಿದರು.
2009 ರಲ್ಲಿ, ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಹೊಸ ಐಪಿಎಲ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಬಿಡ್ ಮಾಡಲು ಬಯಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ವರದಿಗಳು ಬಂದವು. 2012 ರಲ್ಲಿ, ಡೆಕ್ಕನ್ ಚಾರ್ಜರ್ಸ್ ತಂಡವನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವರ ಹೆಸರು ಕೂಡ ಪ್ರಸ್ತಾಪವಾಯಿತು, ಆದರೆ ಅವರು ಟ್ವೀಟ್ ಮೂಲಕ ಅದನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ನಿರಾಕರಿಸಿದರು. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ಜೊತೆಗಿನ ಪೈಪೋಟಿಯಿಂದಾಗಿ ಅವರು ಬಿಡ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಎಂಬ ವದಂತಿಗಳು ಇದ್ದವು,ಆದರೆ ಸಲ್ಮಾನ್ ಇದನ್ನೂ ನಿರಾಕರಿಸಿದರು.