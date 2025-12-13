English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕಿವಿ ನೋವು ಬರುವುದೇಕೆ? ಈ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ ನಿಮಗಿರಲಿ

ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಕಿವಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ.ಆದ್ದರಿಂದ ಅದನ್ನು ಯಾವತ್ತೂ ಅವುಗಳನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಬಾರದು.ಹಾಗೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಅನೇಕ ಗಂಭೀರ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಏಕೆ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅದು ಯಾವಾಗ ಮಾರಕವಾಗಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ಈಗ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ ಬನ್ನಿ.

ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಕಿವಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಬರುವುದು ಬಹಳ ಸಾಮಾನ್ಯ, ಶೀತ ಗಾಳಿ, ಕಡಿಮೆ ತಾಪಮಾನ ಮತ್ತು ಆಗಾಗ್ಗೆ ವೈರಲ್ ಸೋಂಕುಗಳು ಮಕ್ಕಳ ಕಿವಿಗಳ ಮೇಲೆ ಬೇಗನೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತವೆ. ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳ ಕಿವಿ ಕಿರಿದಾಗಿರುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಅವರ ರೋಗನಿರೋಧಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಿಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ಶೀತ ಅಥವಾ ಶೀತವು ಕಿವಿ ನೋವು, ತುರಿಕೆಯಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬರುತ್ತವೆ.ಪೋಷಕರು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಸಹಜವೆಂದು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸುತ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ಈ ನಿರಂತರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಕಿವಿ ಸೋಂಕುಗಳು, ಮಧ್ಯಮ ಕಿವಿ ಸೋಂಕುಗಳು ಮತ್ತು ಶ್ರವಣ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.
ಶ್ರವಣದೋಷ, ಮಸುಕಾದ ಶ್ರವಣ, ಅಥವಾ ಕಿವಿಯ ಸುತ್ತಲೂ ಊತವು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಗಂಭೀರಗೊಳಿಸಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಮಗುವಿಗೆ ಕಿವಿ ನೋವಿನೊಂದಿಗೆ ತಲೆತಿರುಗುವಿಕೆ ಅಥವಾ ವಾಂತಿ ಉಂಟಾದರೆ, ನೀವು ತಕ್ಷಣ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ.

ಪೋಷಕರು ಮಗುವನ್ನು ತಂಪಾದ ಗಾಳಿಯಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಲು ಕಿವಿಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು.ಮೂಗಿನ ದಟ್ಟಣೆ ಉಂಟಾದರೆ, ತಕ್ಷಣ ಹಬೆಯನ್ನು ಒಳಗೆಳೆದುಕೊಳ್ಳಿ ಅಥವಾ ವೈದ್ಯರು ಸೂಚಿಸಿದಂತೆ ಹನಿಗಳನ್ನು ನೀಡಬೇಕು

ಎಣ್ಣೆ, ತುಪ್ಪ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಮನೆಯ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಕಿವಿಗೆ ಹಾಕಬೇಡಿ.ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಲು ಮಗುವಿಗೆ ಬಿಸಿ ಸೂಪ್, ನೀರು ಮತ್ತು ಲಘು ಆಹಾರವನ್ನು ನೀಡಿ.

ಜೋರಾಗಿ ಮೂಗನ್ನು ಊದಬೇಡಿ, ಏಕೆಂದರೆ ಇದು ಕಿವಿಗಳನ್ನು ತಲುಪುವ ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.ಒದ್ದೆಯಾದ ಕಿವಿಗಳಿಗೆ ತಣ್ಣನೆಯ ಗಾಳಿ ತಾಗಲು ಬಿಡಬೇಡಿ.

ಸೂಚನೆ: ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನಕ್ಕಾಗಿ ಮಾತ್ರ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಯಾವುದೇ ಔಷಧಿ ಅಥವಾ ಕಿವಿ ಹನಿಗಳನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿದ ನಂತರವೇ ನೀಡಿ.ಇದನ್ನು ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್ ಧೃಡಿಕರಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

