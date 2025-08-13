ಮದುವೆಯಾದ ನಂತರವೂ ಪುರುಷರು ಬೇರೆ ಮಹಿಳೆಯರತ್ತ ಆಕರ್ಷಿತರಾಗೋದ್ಯಾಕೆ? ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವೇನು?

why are married men attracted to other women: ವಿವಾಹಿತ ಪುರುಷರು ತಮ್ಮ ಹೆಂಡತಿಯರಿಗಿಂತ ಇತರರ ಹೆಂಡತಿಯರಿಗೆ ಏಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಗಮನ ನೀಡುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ನೀವು ಎಂದಾದರೂ ಯೋಚಿಸಿದ್ದೀರಾ? ಮದುವೆಯ ಸಂಬಂಧಕ್ಕೆ ಬಂದ ನಂತರ, ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬದ್ಧನಾಗುತ್ತಾನೆ ಎಂದು ಸಂಶೋಧನೆ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದೆ.
ಆದರೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಪುರುಷರ ಮನಸ್ಸು ಚಂಚಲವಾಗಿ ಅಲೆದಾಡುತ್ತದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಅವರು ಈ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಖುಷಿ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದರ್ಥ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಕೆಲ ಪುರುಷರು ಇತರ ಮಹಿಳೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಹೊಗಳುತ್ತಾರೆ. ಇದರ ಹೊರತಾಗಿ ಮದುವೆಯಾದ ನಂತರವೂ ಪುರುಷರು ಬೇರೆ ಮಹಿಳೆಯರತ್ತ ಆಕರ್ಷಿತರಾಗಲು ಕಾರಣ ಏನೆಂಬುದನ್ನು ನೋಡೋಣ.
ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿವಾಹಗಳಲ್ಲಿ, ದಂಪತಿಗಳ ನಡುವಿನ ಅಂತರವು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದ ನಂತರ ಹೆಚ್ಚಾಗಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವೆಂದರೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ನಿರತರಾಗಿರುವುದು, ಸಂಗಾತಿಗೆ ಸಮಯ ನೀಡದಿರುವುದು. ಪುರುಷನಿಗೆ ತನ್ನ ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ಅತೃಪ್ತಿ ಇರುವುದು ಅವನನ್ನು ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯಿಂದ ದೂರ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದ ನಂತರ, ಗಂಡನಿಗೆ ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಬೆಂಬಲ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಅಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ, ಅವನು ತನ್ನ ಸಂಗಾತಿಯ ಬದಲು ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಮಹಿಳೆಯನ್ನು ತನ್ನ ಬೆಂಬಲವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಯೋಚಿಸುತ್ತಾನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಗಂಡ ಮತ್ತು ಹೆಂಡತಿಯ ನಡುವೆ ಸಂವಹನ ಅಂತರ ಎಂದಿಗೂ ಇರಬಾರದು.
ಹಲವು ಬಾರಿ, ಹುಡುಗರು ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರ ಒತ್ತಡದಿಂದಾಗಿ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಯೇ ಮದುವೆಯಾಗುತ್ತಾರೆ. ಅಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ, ಅವರು ತಮ್ಮನ್ನು ಮತ್ತು ಜೀವನವನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಮದುವೆಯಂತಹ ಪವಿತ್ರ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಬಂಧಿಸಲ್ಪಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ, ಹುಡುಗರು ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಬುದ್ಧರಾದಾಗ, ಅವರು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ, ತಮ್ಮ ಹೆಂಡತಿಯೊಂದಿಗೆ ದೀರ್ಘಕಾಲ ವಾಸಿಸುವಾಗ, ಅವರು ಇತರ ಮಹಿಳೆಯರತ್ತ ಆಕರ್ಷಿತರಾಗುತ್ತಾರೆ.
ದಂಪತಿಗಳ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ, ವಿಶ್ವಾಸ, ಹಕ್ಕುಗಳು ಮುಖ್ಯವಾದಂತೆಯೇ, ದೈಹಿಕ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಸಹ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪುರುಷರು ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರ ಆಯ್ಕೆಯ ಪ್ರಕಾರ ಮದುವೆಯಾದಾಗ, ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದ ನಂತರ ತಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯು ತಮ್ಮ ಕೆಲವು ಅಗತ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಸಂಬಂಧವು ಹುಳಿಯಾಗದಂತೆ ದೈಹಿಕ ಅನ್ಯೋನ್ಯತೆಯು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. ಇತರ ಮಹಿಳೆಯರ ಕಡೆಗೆ ಆಕರ್ಷಣೆಗೆ ಒಂದು ಕಾರಣವೆಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿ ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಲೈಂಗಿಕ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವುದಿಲ್ಲ.
