ಎಣ್ಣೆ ಒಳಗೆ ಹೋಗುತ್ತಲೇ ಅನಕ್ಷರಸ್ಥನೂ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮಾತಾಡ್ತಾನೆ ಏಕೆ ಗೊತ್ತೆ? ಸತ್ಯ ತಿಳಿದ್ರೆ ಬೆಚ್ಚಿ ಬಿಳ್ತೀರಾ

Alcohol fact : ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯನ್ನು ನಿರರ್ಗಳವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಲು ಬಾರದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಎಣ್ಣೆ ಹೊಡೆದ ನಂತರ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಪಂಡಿತನಂತೆ ವರ್ತನೆ ಮಾಡುವುದನ್ನು ನೀವು ನೋಡಿರಬಹುದು.. ಅವನನ್ನು ನೀವು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿಯೇ ಮಾತನಾಡಿಸಿದರೂ ಸಹ ಅವರು ನಿಮಗೆ ಆಂಗ್ಲ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಉತ್ತರ ನೀಡುತ್ತಾನೆ.. ಈ ರೀತಿಯ ವರ್ತನೆಗೆ ನಿಜವಾದ ಕಾರಣವೇನು ಗೊತ್ತೆ? ಅಚ್ಚರಿ ಮಾಹಿತಿ ನಿಮಗಾಗಿ..
ಬಾರ್, ಪಾರ್ಟಿ, ಪಬ್ಗಳಲ್ಲಿ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಕುಡುಕರು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ನಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವುದನ್ನು ನೀವು ಆಗಾಗ ನೋಡಿರಬಹುದು. ಅನಕ್ಷರಸ್ಥರಾಗಿದ್ದರೂ ಸಹ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಪದಗಳು ಅವರ ಬಾಯಿಂದ ಹೊರಬರಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತವೆ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ, ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಎಂದಿಗೂ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮಾತನಾಡದ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಬಾಯಿಂದ ನೀವು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕೇಳುತ್ತೀರಿ.. ಇದು ಎಣ್ಣೆಯ ಪ್ರಭಾವವೇ.. ಅಸಲಿಗೆ ಮದ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಂತಹುದ್ದು ಏನಿದೆ..?
ಹೌದು.. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮದ್ಯ ಸೇವನೆ ನಂತರ ಮನುಷ್ಯ ಮೈ ಮೇಲಿನ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ.. ನಾಲಿಗೆ ಹಿಡಿದ ಜಾರುತ್ತೆ.. ಆದರೂ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮಾತನಾಡುವುದನ್ನು ಬಿಡಲ್ಲ... ಕುಡಿದ ನಂತರ ಜನರು 'ಇಂಗ್ಲಿಷ್' ಮಾತನಾಡಲು ಕೆಲವು ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕ ಸಾಮಾಜಿಕ, ಮಾನಸಿಕ ಮತ್ತು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಕಾರಣಗಳಿವೆ. ಅವು ಯಾವುವು ಬನ್ನಿ ತಿಳಿಯೋಣ..
ಫಿಲ್ಟರ್ ನಾಶ : ಇದು ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಕಾರಣ. ನಾವು ಸಮಚಿತ್ತದಿಂದ ಇರುವಾಗ, ನಾವು ಹೇಳುತ್ತಿರುವುದು ಸರಿಯೋ ಇಲ್ಲವೋ ಎಂದು ನಾವು ಯೋಚಿಸುತ್ತೇವೆ. ನಮ್ಮ ಮೆದುಳು ನಮ್ಮ ಮಾತು ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ನಡವಳಿಕೆಯ ಮೇಲೆ 'ಫಿಲ್ಟರ್' ಅನ್ನು ಹಾಕುತ್ತದೆ. ನಾವು ಮದ್ಯ ಸೇವಿಸಿದಾಗ, ಮೆದುಳಿನ ಈ ಫಿಲ್ಟರ್ ದುರ್ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಇದು ನಾಚಿಕೆ, ಹಿಂಜರಿಕೆ ಅಥವಾ ಭಯವನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅನೇಕ ಜನರು ಕುಡಿದಾಗ ತಾವು ತಪ್ಪು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಸಹ ಮಾಡಲ್ಲ. ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ನೇರವಾಗಿ ಹೊರಹಾಕುತ್ತಾರೆ..
ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದಲ್ಲಿ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಬದಲಾವಣೆ : ಮದ್ಯವು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದಲ್ಲಿ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಬಲವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ನಾವು ಶಾಲೆ ಅಥವಾ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮಾತನಾಡುವುದನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಆದರೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ನಮ್ಮ ದೈನಂದಿನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬಳಸುವುದಿಲ್ಲ. ನಾವು ಮದ್ಯ ಸೇವಿಸಿದಾಗ, ಈ ನಿಗ್ರಹಿಸಲಾದ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಹೊರಬರುತ್ತದೆ. ಅವರ ವ್ಯಾಕರಣ ತಪ್ಪಾಗಿದ್ದರೂ ಸಹ, ಅವರು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಮತ್ತು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಮಾತನಾಡಬಲ್ಲರು ಎಂದು ಅವರು ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಭಾವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವು ಅವರನ್ನು 'ಬುದ್ಧಿವಂತ' ಎಂದು ಭಾವಿಸುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಸಾಮಾಜಿಕ ಗುರುತು ಮತ್ತು ಪ್ರಭಾವ : ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಈ ಬದಲಾವಣೆಯು ಸಾಮಾಜಿಕ ಒತ್ತಡ ಅಥವಾ 'ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುವ' ಬಯಕೆಯಿಂದ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಅಥವಾ ಸಾಮಾಜಿಕ ವಲಯದಲ್ಲಿರುವ ಅವರ ಸ್ನೇಹಿತರ ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮಾತನಾಡುವುದನ್ನು 'ಕೂಲ್' ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿದರೆ, ಅಥವಾ ವ್ಯವಹಾರ ಚರ್ಚೆಗಳಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬಳಸಿದರೆ, ಆ ಸ್ನೇಹಿತ ಅರಿವಿಲ್ಲದೆ ಆ ಗುಂಪಿನ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಕಲಿಯಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಾನೆ. ಆ ಸ್ನೇಹಿತ ಪಬ್ ಅಥವಾ ಹೈ-ಫೈ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ನಲ್ಲಿದ್ದರೆ, ಆ ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳಲು ಅವನು ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತವಾಗಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಪದಗಳನ್ನು ಬಳಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತಾನೆ. ಇದು ಒಂದು ರೀತಿಯ 'ಸಾಮಾಜಿಕ ನೋಟ'.
ಆಲೋಚನೆ ಮತ್ತು ಮಾತಿನ ನಿಧಾನಗತಿ : ಇದು ಅತ್ಯಂತ ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕ ಭಾಗವಾಗಿದೆ. ಹೆಚ್ಚು ಮದ್ಯ ಸೇವಿಸಿದ ನಂತರ, ಮೆದುಳು ಮತ್ತು ಬಾಯಿಯ ನಡುವಿನ ಸಮನ್ವಯದಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಕಾಣಬಹುದು. ಇದರಿಂದಾಗಿ, ಮಾತು ಅಸ್ಪಷ್ಟ ಮತ್ತು ನಿಧಾನವಾಗುತ್ತದೆ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಮಾತನಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿರಬಹುದು, ಆದರೆ ಪದಗಳ ಉಚ್ಚಾರಣೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿರಲ್ಲ.. ಅದು ಕೇಳುಗರಿಗೆ 'ವಿಭಿನ್ನ' ಅಥವಾ 'ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ತರಹದ' ಭಾಷೆಯಂತೆ ಕೇಳಿಸಬಹುದು.
ಕುಡಿದ ನಂತರ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮಾತನಾಡುವುದು ಭಾಷಾ ಸುಧಾರಣೆಯಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಮಾನಸಿಕ ಅಡೆತಡೆಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸುವ ಮತ್ತು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದಲ್ಲಿ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಬದಲಾವಣೆಯ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಮುಂದಿನ ಬಾರಿ ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ನಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದಾಗ, ಅವನ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿ, ಆದರೆ ಅವನ ಮಾತನ್ನು ತುಂಬಾ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಬೇಡಿ. (ಸೂಚನೆ: ಮೇಲಿನ ಮಾಹಿತಿಯು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ, Zee Kannada News ಮದ್ಯಪಾನವನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುವುದಿಲ್ಲ, ನಿಮಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶ.)