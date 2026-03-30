ಲವ್‌ ಮಾಡಿದ್ರೂ ಮದುವೆ ಎನ್ನುತ್ತಲ್ಲೇ ಹುಡುಗಿಯರು ನೋ ಅನ್ನೋದು ಏಕೆ ಗೊತ್ತೆ..? ಬಾಯ್ಸ್‌ ಫಸ್ಟ್‌ ಇದನ್ನ ತಿಳ್ಕೋಳಿ

Marriage trends : ಪ್ರಸ್ತುತ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಯುವತಿಯರು ಮದುವೆಯಾಗಲು ನಿರಾಕರಿಸುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದೆ. ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಯುವತಿಯರು ಮದುವೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಿಂದ ದೂರವಿರಲು ಬಯಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಸಂಸಾರೀಕ ಜೀವನ ಬಿಟ್ಟು ಒಂಟಿಯಾಗಿ ಸ್ವತಂತ್ರ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸಲು ಏಕೆ ಒಲವು ತೋರುತ್ತಾರೆ..? ಈ ಕುರಿತ ಸಂಪೂರ್ಣ ವರದಿ ಇಲ್ಲಿದೆ..
ಇಂದಿನ ಆಧುನಿಕ ಕಾಲದಲ್ಲಿ, ಮದುವೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಯುವತಿಯರ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಬದಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ, ಸರಿಯಾದ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಮದುವೆಯಾಗುವುದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಪ್ರಸ್ತುತ ಅಧುನಿಕತೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ತುಂಬಾ ಬದಲಾಗಿದೆ. ಯುವತಿಯರು ವಿವಾಹ ಅಂದ್ರೆ ಮಾರುದ್ದ ಸರಿಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವೇನು..? ಬನ್ನಿ ನೋಡೋಣ..
ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ: ಹಿಂದೆ, ಮಹಿಳೆಯರು ಆರ್ಥಿಕ ಅಗತ್ಯಗಳಿಗಾಗಿ ತಮ್ಮ ತಂದೆ ಅಥವಾ ಗಂಡಂದಿರನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಇಂದು, ಅವರು ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಗಂಡಸರಿಗಿಂತಲೂ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ವಂತ ಖರ್ಚುಗಳನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸುವ ಹಂತಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಕೇವಲ ಆರ್ಥಿಕ ಭದ್ರತೆಗಾಗಿ ಮದುವೆಯಾಗುವ ಉದ್ದೇಶ ಈಗ ಅವರಿಗೆ ಇಲ್ಲ.
ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಗುರಿ : ಅನೇಕ ಯುವತಿಯರು ಮದುವೆಯ ನಂತರ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ರಾಜಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿ ಬರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಚಿಂತಿಸುತ್ತಾರೆ. ಗೃಹಿಣಿಯರಾಗಿ ತಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಪರ ಜೀವನವನ್ನು ಸಮತೋಲನಗೊಳಿಸುವುದು ಅವರಿಗೆ ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ. ತಮ್ಮ ಕನಸುಗಳನ್ನು ನನಸಾಗಿಸುವ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಮದುವೆ ಅಡ್ಡಿ ಎಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳ ಭಯ : ಇಂದಿಗೂ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಮನೆಕೆಲಸ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಮಹಿಳೆಯರ ಮೇಲೆ ಬೀಳುತ್ತದೆ. ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಮಹಿಳೆಯರು ಸಹ ಮನೆಗೆ ಬಂದ ನಂತರ ಮನೆಗೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಇದು ದುಪ್ಪಟ್ಟು ಹೊರೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಎದುರಿಸುವುದಕ್ಕಿಂತ ಒಂಟಿತನ ಮತ್ತು ಶಾಂತಿಯುತವಾಗಿರುವುದು ಉತ್ತಮ ಎಂದು ಅವರು ಭಾವಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಸಮಾನ ಮನಸ್ಸಿನ ಸಂಗಾತಿಗಾಗಿ ಹುಡುಕಾಟ: ಯಾರನ್ನಾದರೂ ಮದುವೆಯಾಗುವುದಕ್ಕಿಂತ ಒಂಟಿಯಾಗಿರಲು ಇಷ್ಟಪಡುವ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ. ಅವರ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ಗೌರವಿಸುವ ಮತ್ತು ಸಮಾನತೆಯನ್ನು ನೀಡುವ ಸಂಗಾತಿ ಸಿಗದಿದ್ದಾಗ, ಅವರು ರಾಜಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮದುವೆಯಾಗಲು ಸಿದ್ಧರಿರುವುದಿಲ್ಲ.
ಸಾಮಾಜಿಕ ಮೌಲ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ: ಲಿವ್-ಇನ್ ಸಂಬಂಧಗಳು ಮತ್ತು ಸಿಂಗಲ್ ಪೇರೆಂಟಿಂಗ್ ಹೆಚ್ಚು ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ ಇಂದು ಮುನ್ನೆಲೆಗೆ ಬರುತ್ತಿದೆ. ಸಮಾಜವೂ ಸಹ ಇದನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ಕೆಲವು ಜನರು ಮದುವೆಯ ಕಾನೂನು ಮುದ್ರೆ ಅನಗತ್ಯ ಎಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಸ್ವತಂತ್ರರಾಗಿರಲು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ.