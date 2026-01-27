ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳು ಮನೆಯ ಹೊಸ್ತಿಲ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಬಾರದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ! ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತೇ?

doorstep Vastu tips: ಮನೆಯ ಹುಡುಗಿಯರು ಮನೆಯ ಮುಖ್ಯ ದ್ವಾರದ ಹೊಸ್ತಿಲಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಬಾರದು ಎಂದು ಅನೇಕ ಹಿರಿಯರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಮನೆಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮನೆಯ ಹುಡುಗಿಯರು ಮುಖ್ಯ ದ್ವಾರದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಬಾರದು ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾದರೆ, ಅವರು ಮನೆಯ ಹೊಸ್ತಿಲಲ್ಲಿ ಏಕೆ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಬಾರದು? ಇದರ ಫಲಿತಾಂಶಗಳೇನು? ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ತಜ್ಞರು ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳುತ್ತಾರೆಂದು ನೋಡೋಣ.
ಮನೆಯ ಮುಖ್ಯ ದ್ವಾರವು ತುಂಬಾ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿಯಾಗಿದೆ. ಮನೆಯ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪ್ರಗತಿಯು ಮುಖ್ಯ ದ್ವಾರವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಮನೆಯ ಮುಖ್ಯ ದ್ವಾರದ ದ್ವಾರವನ್ನು ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಸ್ಥಾನ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಿಯು ಅಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಾಳೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಪ್ರವೇಶ ದ್ವಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಯಾವುದೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ, ಮುಖ್ಯ ದ್ವಾರವನ್ನು ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಿಯೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಪೂಜಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿದಿನ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ, ಅರಿಶಿನ ಹಚ್ಚಿ, ಹೂವುಗಳಿಂದ ಅಲಂಕರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಇದು ಮನೆಗೆ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರವೇಶಿಸುವುದನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತದೆ. ಹೊಸ್ತಿಲನ್ನು ಅಗೌರವಿಸಿದರೆ, ಅದು ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಿಯನ್ನು ಅಗೌರವಿಸಿದಂತೆ. ಇದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು ಎಂದು ವಿದ್ವಾಂಸರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.
ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ಹೇಳುವಂತೆ ಹೆಣ್ಣು ಮಗು ಮನೆಯ ಹೊಸ್ತಿಲಲ್ಲಿ ಎಂದಿಗೂ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಬಾರದು. ಇದಕ್ಕೂ ಒಂದು ಕಾರಣವಿದೆ. ಹೊಸ್ತಿಲಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಬಾಗಿಲಿನ ಮುಂದೆ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ದುಷ್ಟಶಕ್ತಿಗಳ ಪ್ರಭಾವ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಉದ್ಭವಿಸುತ್ತವೆ, ಸಾಲಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ವೆಚ್ಚಗಳು ಸಂಭವಿಸುತ್ತವೆ ಎಂದು ವಿದ್ವಾಂಸರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.
ಇದಲ್ಲದೆ, ಮನೆಯ ಹೊಸ್ತಿಲ ಮೇಲೆ ಕಾಲಿಡುವುದನ್ನು ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಿಗೆ ಅಗೌರವ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಿಯು ಕೋಪಗೊಂಡು ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಹೋಗುತ್ತಾಳೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ, ಅನೇಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ, ಘರ್ಷಣೆಗಳು, ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರ ನಡುವೆ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳು, ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಡೆತಡೆಗಳು ಉಂಟಾಗುತ್ತವೆ. ಯೋಜಿತ ಕೆಲಸವನ್ನು ಸಮಯಕ್ಕೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸದಿರುವಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಉದ್ಭವಿಸಬಹುದು. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಹಿರಿಯರು ಮುಖ್ಯ ದ್ವಾರದ ಹೊಸ್ತಿಲಿನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಗಮನಿಸಿ: ಈ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಧಾರ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ಓದುಗರ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಯಂತೆ.. ಹಲವಾರು ವಿದ್ವಾಂಸರ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ಅವರು ಹೇಳಿದ ಅಂಶಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.. ಓದುಗರು ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ಅಂಶವೆಂದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಪುರಾವೆಗಳಿಲ್ಲ.