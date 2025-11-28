ಖರೀದಿಸುವಾಗ ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಇರುವ ಚಿನ್ನ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವಾಗ ಸಾವಿರಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಾಗುವುದೇಕೆ? ಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಮಾಡುವ ಈ ತಪ್ಪುಗಳೇ ಕಾರಣ

Why Gold Price Drops on Resale: ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿಸುವುದು ಸುಲಭ, ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವಾಗ ನಮಗೆ ಸಿಗುವ ಹಣ ಕಡಿಮೆ ಆಗುವುದು ಏಕೆ? ಲಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಖರೀದಿಸಿದ ಚಿನ್ನ ಸಾವಿರಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸಿಗುವುದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನು? ಇದಕ್ಕೆ ಹಲವಾರು ಆರ್ಥಿಕ ಕಾರಣಗಳಿವೆ.
ಚಿನ್ನದ ಆಭರಣ ಖರೀದಿಸುವಾಗ ನಾವು ಕೇವಲ ಚಿನ್ನದ ದರವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಪಾವತಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಚಿನ್ನದ ಶುದ್ಧತೆ, GST, ತಯಾರಿಕಾ ಶುಲ್ಕ, ಡಿಸೈನ್ ವೆಚ್ಚ ಎಲ್ಲವೂ ಸೇರಿ ಬೆಲೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವಾಗ ಕೇವಲ ಚಿನ್ನದ ತೂಕ ಮತ್ತು ಶುದ್ದತೆಯನ್ನು ಮಾತ್ರ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಖರೀದಿಸಿದ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಮೀರಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ.
ಹರ, ಬಂಗಾರಿಗಳು, ಉಂಗುರಗಳು—ಯಾವ ಆಭರಣವಾದರೂ ತಯಾರಿಸಲು ಚಿನ್ನದ ಅಂಗಡಿಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ತಯಾರಿಕಾ ಶುಲ್ಕ ವಿಧಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದು 10% ರಿಂದ 30% ವರೆಗೆ ಇರಬಹುದು. ಆದರೆ ಮರುಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಈ ಶುಲ್ಕ ಯಾವುದೇ ಹಿನ್ನಲೆ ಇಲ್ಲ. ತಯಾರಿಕಾ ಶುಲ್ಕ, ಡಿಸೈನ್ ವೆಚ್ಚ—ಎಲ್ಲವೂ ನಷ್ಟ.
ಹೊಸ ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿಸಿದಾಗ 3% GST ಪಾವತಿಸಬೇಕು. ಆದರೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವಾಗ ಈ GST ಹಿಂತಿರುಗುವುದಿಲ್ಲ. ಕಡಿಮೆ ದರ ಸಿಗುವುದಕ್ಕೆ ಇದು ಮತ್ತೊಂದು ಕಾರಣ. ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲು ತಂದಾಗ ಹಳೆಯ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಕರಗಿಸಿ ತೂಕ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಮಾಣದ 'ವೇಜ್ಟೇಜ್ ಲಾಸ್’ ಆಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಶುದ್ದತೆ ಮತ್ತು ತೂಕದಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಆ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಹಣ ಕಡಿಮೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ.
ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಡಿಸೈನ್ಗೆ ಸಾವಿರಾರು ರೂಪಾಯಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಪಾವತಿಸುತ್ತೇವೆ. ಆದರೆ ಹಳೆಯ ಚಿನ್ನ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವಾಗ ಆ ಡಿಸೈನ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಮೌಲ್ಯ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅವರು ಆಭರಣವನ್ನು ಕರಗಿಸಿ ಚಿನ್ನದ ತೂಕದಂತೆ ಮಾತ್ರ ಮೌಲ್ಯ ಹಾಕುತ್ತಾರೆ.
ತಜ್ಞರ ಸಲಹೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಚಿನ್ನವನ್ನು ಹೂಡಿಕೆ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಖರೀದಿಸಲು ಬಯಸಿದರೆ — ಚಿನ್ನದ ನಾಣ್ಯಗಳು (coins), ಚಿನ್ನದ ಬಾರ್ಗಳು (gold bars) ಇವು ಅತ್ಯುತ್ತಮ. ಏಕೆಂದರೆ ಇವುಗಳಿಗೆ ತಯಾರಿಕಾ ಶುಲ್ಕ ಕಡಿಮೆ. ಮರುಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದಾಗ ನಷ್ಟ ಕಡಿಮೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಲಾಭ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. BSI Hallmark ಇರುವ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಖರೀದಿಸಿದರೆ, ಮರುಮಾರಾಟ ಮಾಡುವಾಗ ಶುದ್ಧತೆ ಬಗ್ಗೆ ಅನುಮಾನ ಇರದು. ಹಾಲ್ಮಾರ್ಕ್ ಇರುವ ಚಿನ್ನಕ್ಕೆ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಉತ್ತಮ ದರ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.
ಚಿನ್ನವನ್ನು ಲಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಸಾವಿರಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸಿಗುವುದಕ್ಕೆ ತಯಾರಿಕಾ ಶುಲ್ಕ, GST, ಡಿಸೈನ್ ವೆಚ್ಚ ಮತ್ತು ಶುದ್ಧತೆಯ ವ್ಯತ್ಯಾಸವೇ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ. ಹೂಡಿಕೆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಯೋಚಿಸಿದರೆ ನಾಣ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಬಾರ್ಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಲಾಭದಾಯಕ. ಹಾಲ್ಮಾರ್ಕ್ ಇರುವ ಚಿನ್ನ ಮಾತ್ರ ಖರೀದಿಸುವುದು ಸೂಕ್ತ.