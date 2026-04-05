ಯುದ್ಧದ ವೇಳೆ ಯಾವಾಗಲೂ ದುಬಾರಿಯಾಗಿರುತ್ತಿದ್ದ ಚಿನ್ನ ಈ ಬಾರಿ ಕುಸಿಯುತ್ತಿರುವುದೇಕೆ? ಇಲ್ಲಿದೆ ಮಹತ್ವದ ಮಾಹಿತಿ..!

US Dollar vs Gold in War: ಸದ್ಯದ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಗಮನಿಸಿದರೆ ಡಾಲರ್ ಪ್ರಸ್ತುತ ಚಿನ್ನಕ್ಕಿಂತ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಬಹುದಾದರೂ, ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಉಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಭೌಗೋಳಿಕ ರಾಜಕೀಯ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು ಅಥವಾ ಯುದ್ಧ ಉಂಟಾದಾಗಲೆಲ್ಲಾ, ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಚಿನ್ನದತ್ತ ಮುಖ ಮಾಡುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ,ಆದರೆ ಈಗ ಈ ರೂಡಿಗತ ನಂಬಿಕೆ ಈಗಿಲ್ಲ, ಹೌದು, ಈಗ ಇರಾನ್-ಯುಎಸ್ ಯುದ್ದದ ವೇಳೆ ಚಿನ್ನದ ದರದಲ್ಲಿ ವೇಗವಾಗಿ ಕುಸಿತ ಉಂಟಾಗುತ್ತಿದೆ.ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಹಿಂದೆ ಯುದ್ದದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸುರಕ್ಷಿತ ಎಂದು ಬಿಂಬಿತವಾಗಿದ್ದ ಈಗ ಚಿನ್ನವು ವೇಗವಾಗಿ ಕುಸಿಯುತ್ತಿರುವುದೇಕೆ? ಎನ್ನುವುದರ ಕುರಿತಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ ಬನ್ನಿ .
ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಡೇಟಾ ನೋಡಿದರೆ ಈ ಅಂಶ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ.ಯುದ್ಧದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ, ಮಾರ್ಚ್ 2 ರಂದು, ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಗಳು ಒಂದೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ₹8,500 ರಷ್ಟು ಭಾರಿ ಏರಿಕೆ ಕಂಡಿತ್ತು, ಆದರೆ ಯುದ್ಧ ತೀವ್ರಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ಚಿನ್ನವು ತೀವ್ರ ಕುಸಿತವನ್ನು ಕಂಡು ಮಾರ್ಚ್ 23 ರ ಹೊತ್ತಿಗೆ, ಬೆಲೆ ₹1,35,846 ಕ್ಕೆ ಇಳಿದಿತ್ತು, ಇದು ಸುಮಾರು ಶೇ 14.3% ರಷ್ಟು ಭಾರಿ ಕುಸಿತವನ್ನು ಕಂಡಿದೆ. 2025 ರಲ್ಲಿ ಸರಿಸುಮಾರು ಶೇ 10 ರಷ್ಟು ಕುಸಿದಿದ್ದ ಡಾಲರ್ ಸೂಚ್ಯಂಕವು ಈಗ ಏರುತ್ತಿದೆ.
ಎಸ್ಎಸ್ ವೆಲ್ತ್ಸ್ಟ್ರೀಟ್ನ ಸಂಸ್ಥಾಪಕಿ ಮತ್ತು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ತಜ್ಞೆ ಸುಗಂಧ ಸಚ್ದೇವ ಅವರು ಹೇಳುವಂತೆ ಈ ಏರಿಳಿತಕ್ಕೆ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಪೆಟ್ರೋಡಾಲರ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯೇ ಕಾರಣ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಕಚ್ಚಾ ತೈಲವನ್ನು ಪ್ರಾಥಮಿಕವಾಗಿ ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಡಾಲರ್ಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹಾರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿಯ ದಿಗ್ಬಂಧನದಿಂದಾಗಿ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲ ಪೂರೈಕೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಯವಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಬೆಲೆಗಳು ಗಗನಕ್ಕೇರಿವೆ.
ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ, ಸ್ವತಂತ್ರ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ತಜ್ಞ ಅದೀಬ್ ನೂರಾನಿ ಅವರು ಏರುತ್ತಿರುವ ತೈಲ ಬೆಲೆಗಳು ಹಣದುಬ್ಬರದ ಭೀತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿವೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಯುಎಸ್ ಡಾಲರ್ ಈಗ ಬಡ್ಡಿರಹಿತ ಚಿನ್ನಕ್ಕಿಂತ ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಯುಎಸ್ ಸ್ವತಃ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲದ ಪ್ರಮುಖ ರಫ್ತುದಾರನಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ತೈಲ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು ಯುರೋಪ್ ಅಥವಾ ಏಷ್ಯಾದ ಮೇಲೆ ಬೀರಿದಷ್ಟು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತಿಲ್ಲ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ
ಸದ್ಯದ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಗಮನಿಸಿದರೆ ಡಾಲರ್ ಪ್ರಸ್ತುತ ಚಿನ್ನಕ್ಕಿಂತ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಬಹುದಾದರೂ, ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಉಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.ಅಮೆರಿಕದ ಅನಿಯಂತ್ರಿತ ಸುಂಕ ನೀತಿ, ನಿರ್ಬಂಧಗಳು ಮತ್ತು ದೇಶದ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಸಾಲವು ದೀರ್ಘಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಡಾಲರ್ ಆಧಾರಿತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಜಾಗತಿಕ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ದುರ್ಬಲಗೊಳಿಸುತ್ತಿದೆ.
ಯುದ್ದದ ವೇಳೆ ನಗದು (ಡಾಲರ್ಗಳು) ಪ್ರಾಬಲ್ಯ ಹೊಂದಿದ್ದರೂ, ಚಿನ್ನವು ಎಂದಿಗೂ ತನ್ನ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ, ಜಾಗತಿಕ ಹಣಕಾಸು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಬಿರುಕುಗಳು ಅಥವಾ ಕರೆನ್ಸಿ ಅಪಮೌಲ್ಯೀಕರಣ ಉಂಟಾದಾಗಲೆಲ್ಲಾ, ಚಿನ್ನವು ಬಲವಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದ, ಚಿನ್ನವು ನಿಮ್ಮ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಸಾಧನವಾಗಿ ಉಳಿಯಲಿದೆ. ಸೂಚನೆ: ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ದಿನನಿತ್ಯದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಏರಿಳಿತದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನಕ್ಕಾಗಿ ಮಾತ್ರ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ನೀವು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ತಜ್ಞರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ. ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್ ಇದನ್ನು ಧೃಡಿಕರಿಸುವುದಿಲ್ಲ.