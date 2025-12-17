ಗುಲಾಬಿ ಕಲರ್‌ ಕಾಗದದಲ್ಲೇ ಚಿನ್ನಾಭರಣಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟು ಕೊಡುವುದು ಯಾಕೆ.. ಇದರ ಹಿಂದಿನ ಸತ್ಯವೇನು?

ನೀವು ಜುವೆಲ್ಲರಿ ಮಳಿಗೆಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿ ಮಾಡಿದರೆ, ಜುವೆಲ್ಲರಿ ಮಾಲೀಕ ಅಥವಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಅದನ್ನು ಗುಲಾಬಿ ಬಣ್ಣದ ಕಾಗದದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ಕೊಡುತ್ತಾರೆ. ಹೀಗೆ ಯಾಕೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಾ?.
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಚಿನ್ನಾಭರಣಗಳ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಏರಿಕೆಯಾಗುತ್ತಿರುವುದು ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಬೇಸರ ತರಿಸಿದೆ. ಸದ್ಯ ಬಂಗಾರದ ದರ 24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ನ ಪ್ರತಿ ಹತ್ತು ಗ್ರಾಂಗೆ 1,34,840 ರೂಪಾಯಿಗಳು ಇದೆ.
ಬಂಗಾರವನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಡುವಂತಹ ಗುಲಾಬಿ ಬಣ್ಣದ ಕಾಗದವನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ತಯಾರು ಮಾಡುತ್ತಾರಂತೆ. ಇದು ಬಂಗಾರಕ್ಕೆ ಹಾನಿಯಾಗದಂತಹ ಗುಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಏನೇ ಆದರೂ ಚಿನ್ನದೊಂದಿಗೆ ವರ್ತಿಸುವುದಿಲ್ಲ.
ಚಿನ್ನಾಭರಣಗಳನ್ನು ಗುಲಾಬಿ ಅಥವಾ ಕೆಂಪು ಕಲರ್ನ ಪೇಪರ್ನಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಿ ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಯಾಕೆ ಹೀಗೆ ಕೊಡುತ್ತಾರೆ ಎನ್ನುವುದು ಎಷ್ಟೋ ಜನರಿಗೆ ಗೋತ್ತೇ ಇಲ್ಲ. ಇದರ ಹಿಂದಿನ ಅಸಲಿ ಸತ್ಯವೇನು?.
ಬಂಗಾರದ ಹೊಳಪು ಹಾಗೂ ಅದರ ಸುರಕ್ಷತೆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ರೋಸ್ ಕಲರ್ ಪೇಪರ್ನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ಕೊಡುತ್ತಾರೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ, ಈಗಲೂ ಗುಲಾಬಿ ಬಣ್ಣದ ಕಾಗದಿಂದ ಸುತ್ತಿ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಗಿಫ್ಟ್ ಆಗಿ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.
ಭಾರತ ಸಂಪ್ರದಾಯ ದೇಶವಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಮೊದಲಿನಿಂದಲೂ ಇದೇ ಬಣ್ಣವನ್ನು ಬಂಗಾರದ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸುತ್ತ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಣ್ಣ ನೋಡಲು ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿದ್ದು ಶುಭ ಸೂಚಕ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗುತ್ತದೆ.