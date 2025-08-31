8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗ ವಿಳಂಬವಾಗುತ್ತಿರುವುದೇಕೆ? ಇದರ ಜಾರಿ ಯಾವಾಗ? ಇಲ್ಲಿದೆ ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಅಪ್ಡೇಟ್

8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗವು ನೌಕರರು ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಮಹತ್ವದ್ದಾಗಿದೆ, ಆದರೆ ಇದರ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಸಾಗುತ್ತಿದೆ. ToR ಮತ್ತು ಅಧಿಸೂಚನೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಲ್ಲಿ ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದರಿಂದ, 1 ಜನವರಿ 2026ರಿಂದ ಇದನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರುವುದು ಕಷ್ಟವಾಗಬಹುದು.
ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೆ 8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗ ಅತ್ಯಂತ ಮಹತ್ವದ್ದಾಗಿದೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಇದು ಅವರ ವೇತನ, ಭತ್ಯೆಗಳು ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿಯ ಹೊಸ ರಚನೆಯನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತದೆ. ಜನವರಿ 2025ರಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು 8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗಕ್ಕೆ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಎಂಟು ತಿಂಗಳು ಕಳೆದರೂ ಇದರ ಅಧಿಕೃತ ಅಧಿಸೂಚನೆ (ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್) ಇನ್ನೂ ಹೊರಬಿದಿಲ್ಲ. ಆಯೋಗದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮತ್ತು ಸದಸ್ಯರ ನೇಮಕವೂ ಇನ್ನೂ ಬಾಕಿಯಿದೆ. ಇದರಿಂದ ನೌಕರರಲ್ಲಿ ಆತಂಕ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದು, ವಿಳಂಬಕ್ಕೆ ಕಾರಣವೇನು ಮತ್ತು ಯಾವಾಗ ಇದರ ಪ್ರಯೋಜನ ಸಿಗಲಿದೆ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಎದ್ದಿವೆ.
ಜನವರಿ 2025ರಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರವು 8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಅಧಿಕೃತ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಇನ್ನೂ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿಲ್ಲ. ಆಯೋಗದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮತ್ತು ಸದಸ್ಯರ ನೇಮಕಕ್ಕೆ ಅಧಿಸೂಚನೆಯೇ ಮೊದಲ ಹೆಜ್ಜೆಯಾಗಿದ್ದು, ಇದು ಇನ್ನೂ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿಲ್ಲ. ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಮೊದಲ ಹಂತವೇ ಬಾಕಿಯಿರುವುದರಿಂದ, ಮುಂದಿನ ನವೀಕರಣಗಳು ಬಂದರೂ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳಲು ಇನ್ನಷ್ಟು ಕಾಲಾವಕಾಶ ಬೇಕಾಗಬಹುದು.
ಹಣಕಾಸು ರಾಜ್ಯ ಸಚಿವ ಪಂಕಜ್ ಚೌಧರಿ ಅವರು ಸಂಸತ್ತಿನಲ್ಲಿ, ಅಧಿಸೂಚನೆಯನ್ನು "ಸೂಕ್ತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ" ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗುವುದು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆಯೋಗದ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನದ ಷರತ್ತುಗಳನ್ನು (Terms of Reference - ToR) ನಿರ್ಧರಿಸಲು ರಕ್ಷಣಾ ಸಚಿವಾಲಯ, ಗೃಹ ಸಚಿವಾಲಯ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ರಾಜ್ಯಗಳಿಂದ ಮಾಹಿತಿ ಕೋರಲಾಗಿದೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ToR ಅಂತಿಮಗೊಂಡ ನಂತರವೇ ಆಯೋಗವನ್ನು ಔಪಚಾರಿಕವಾಗಿ ರಚಿಸಲಾಗುವುದು.
ಸರ್ಕಾರವು ಇನ್ನೂ ToR ಅನ್ನು ಅಂತಿಮಗೊಳಿಸಿಲ್ಲ. ToR ಖಚಿತವಾದ ನಂತರವೇ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದ್ದು, ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮತ್ತು ಸದಸ್ಯರ ನೇಮಕವಾಗಲಿದೆ. ಈ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಪ್ರಮುಖ ಭೂ-ರಾಜಕೀಯ ಘಟನೆಗಳು (ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಆಪರೇಷನ್ ಸಿಂದೂರ) ಸಂಭವಿಸಿರುವುದರಿಂದಲೂ ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಇದರಿಂದ ನೌಕರರು ಇನ್ನಷ್ಟು ಕಾಯಬೇಕಾಗಿದೆ.
ನೌಕರರು ಮತ್ತು ಅವರ ಒಕ್ಕೂಟಗಳು ToR ಅನ್ನು ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ಅಂತಿಮಗೊಳಿಸುವಂತೆ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಒತ್ತಾಯಿಸಿವೆ. ವಿಳಂಬ ಮುಂದುವರಿದರೆ, 1 ಜನವರಿ 2026ರಂದು ಆಯೋಗವನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರುವುದು ಕಷ್ಟವಾಗಬಹುದು ಎಂಬ ಆತಂಕವಿದೆ. ವೇತನ ಆಯೋಗವು ನೌಕರರ ಭವಿಷ್ಯ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿರತೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.
7ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗವನ್ನು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2013ರಲ್ಲಿ ಘೋಷಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಫೆಬ್ರವರಿ 2014ರಲ್ಲಿ ToR ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿ, ಮಾರ್ಚ್ 2014ರಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮತ್ತು ಸದಸ್ಯರ ನೇಮಕವಾಗಿತ್ತು. ಆಯೋಗವು 20 ತಿಂಗಳ ನಂತರ ನವೆಂಬರ್ 2015ರಲ್ಲಿ ವರದಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿತ್ತು. ಸರ್ಕಾರವು 1 ಜನವರಿ 2016ರಿಂದ ಇದನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿತ್ತು. ಒಟ್ಟಾರೆ, ಘೋಷಣೆಯಿಂದ ಜಾರಿಗೊಳಿಸುವವರೆಗೆ ಸುಮಾರು 44 ತಿಂಗಳು ಬೇಕಾಗಿತ್ತು.
7ನೇ ಆಯೋಗದಂತೆಯೇ ಇದ್ದರೆ, 8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯೂ ದೀರ್ಘವಾಗಬಹುದು. ಇದರರ್ಥ, ನೌಕರರಿಗೆ ಸಂಶೋಧಿತ ವೇತನವು 2027ರ ಅಂತ್ಯ ಅಥವಾ 2028ರ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಸಿಗಬಹುದು.ಇದುವರೆಗಿನ ವೇತನ ಆಯೋಗಗಳ ಟೈಮ್ಲೈನ್ ಮೊದಲು: 1946-47 ಎರಡನೇ: 1957-59 ಮೂರನೇ: 1972-73 ನಾಲ್ಕನೇ: 1983-86 ಐದನೇ: 1994-97 ಆರನೇ: 2006-08 ಏಳನೇ: 2014-16 7ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಪ್ರಸ್ತುತ ವೇತನ ರಚನೆ ಕನಿಷ್ಠ ಮೂಲ ವೇತನ: ₹18,000 ಕನಿಷ್ಠ ಮೂಲ ಪಿಂಚಣಿ: ₹9,000 ಫಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್: 2.57 ಗರಿಷ್ಠ ಮೂಲ ವೇತನ: ₹2,25,000 ಉನ್ನತ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ: ₹2,50,000 (ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಇತ್ಯಾದಿ) ತುಟ್ಟಿಭತ್ಯೆ (DA/DR): 55% ಇದರಿಂದ, ಕನಿಷ್ಠ ವೇತನ ಪಡೆಯುವ ನೌಕರರಿಗೆ ಸುಮಾರು ₹27,900 (18,000 + DA) ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೆ ಸುಮಾರು ₹13,950 (9,000 + DR) ಲಭಿಸುತ್ತಿದೆ.