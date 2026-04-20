ಭಾರತದ ಪರ ಆಡುವ ಆಫರ್ ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದ್ದ ರಶೀದ್ ಖಾನ್! ಸ್ಟಾರ್ ಸ್ಪಿನ್ನರ್ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟ ಸ್ಫೋಟಕ ಸತ್ಯ

ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡದ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಸ್ಪಿನ್ನರ್ ರಶೀದ್ ಖಾನ್ ಸದ್ಯ ತಮ್ಮ ಮುಂಬರುವ ಆತ್ಮಕಥೆಯ ಮೂಲಕ ಸಂಚಲನ ಮೂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತಾವು ಭಾರತ ಅಥವಾ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಪರ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಡುವ ಅವಕಾಶವಿತ್ತು ಎಂಬ ಅಚ್ಚರಿಯ ವಿಷಯವನ್ನು ಅವರು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡದ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಸ್ಪಿನ್ನರ್ ರಶೀದ್ ಖಾನ್ ಸದ್ಯ ತಮ್ಮ ಮುಂಬರುವ ಆತ್ಮಕಥೆಯ ಮೂಲಕ ಸಂಚಲನ ಮೂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತಾವು ಭಾರತ ಅಥವಾ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಪರ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಡುವ ಅವಕಾಶವಿತ್ತು ಎಂಬ ಅಚ್ಚರಿಯ ವಿಷಯವನ್ನು ಅವರು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ರಶೀದ್ ಖಾನ್ ಬರೆದಿರುವ 'ರಶೀದ್ ಖಾನ್: ಫ್ರಮ್ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ಸ್ ಟು ಸ್ಟಾರ್ಡಮ್" ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನದ ರಾಜಕೀಯ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಅಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನೇ ಮುಂದಿಟ್ಟುಕೊಂಡು, ವಿಶ್ವದ ಎರಡು ಪ್ರಬಲ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮಂಡಳಿಗಳು ಅವರಿಗೆ ಪೌರತ್ವದ ಆಫರ್ ನೀಡಿದ್ದವಂತೆ. ಆದರೆ, ರಶೀದ್ ಮಾತ್ರ ತಾಯ್ನಾಡಿನ ಮೇಲಿನ ಗೌರವದಿಂದಾಗಿ ಈ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಸ್ತಾಪಗಳನ್ನು ನಯವಾಗಿಯೇ ತಳ್ಳಿಹಾಕಿದ್ದಾರೆ.
ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ರಶೀದ್ ಅವರು ಐಪಿಎಲ್ ವೇಳೆ ನಡೆದ ಒಂದು ಘಟನೆಯನ್ನು ಮೆಲುಕು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ:ಗುಜರಾತ್ ಟೈಟಾನ್ಸ್ ತಂಡದ ಪರ ಆಡುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರು ರಶೀದ್ ಅವರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ, ಬಿಸಿಸಿಐನ ಉನ್ನತ ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಿದ್ದರು.
ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನದ ಅಂದಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು, ನೀವು ಭಾರತದಲ್ಲೇ ನೆಲೆಸಿ, ನಾವು ನಿಮಗೆ ಭಾರತೀಯ ಪೌರತ್ವ ಮತ್ತು ಅಗತ್ಯ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತೇವೆ. ನೀವು ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪರ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಡಬಹುದು" ಎಂಬ ಆಫರ್ ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು.ಈ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಿ ಕ್ಷಣಕಾಲ ದಂಗಾದ ರಶೀದ್, 'ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಆದರೆ ನಾನು ನನ್ನ ದೇಶವಾದ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನಕ್ಕಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಆಡಲು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ" ಎಂದು ನಗುತ್ತಲೇ ಉತ್ತರಿಸಿದ್ದರಂತೆ.
ಕೇವಲ ಭಾರತ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಕೂಡ ರಶೀದ್ ಅವರಿಗೆ ತಮ್ಮ ದೇಶದ ಪೌರತ್ವ ನೀಡಿ, ತಂಡಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಉತ್ಸುಕವಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ಅವರು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ "ನನ್ನ ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಆಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿದ್ದರೆ, ನಾನು ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ದೇಶದ ಪರವಾಗಿಯೂ ಕಣಕ್ಕಿಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ" ಎನ್ನುವ ಮೂಲಕ ರಶೀದ್ ತಮ್ಮ ದೇಶಪ್ರೇಮವನ್ನು ಮೆರೆದಿದ್ದಾರೆ.
ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೇ ದೊಡ್ಡ ಅವಕಾಶಗಳು ಬಂದರೂ, ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನದ ಜರ್ಸಿ ತೊಟ್ಟು ಮೈದಾನಕ್ಕಿಳಿಯುವುದು ನೀಡುವ ಹೆಮ್ಮೆ ಬೇರೆ ಯಾವುದರಲ್ಲೂ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ರಶೀದ್ ಖಾನ್