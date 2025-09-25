English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ಮಕ್ಕಳಿದ್ದರೂ ಮದುವೆಯಾಗೋ ಮನಸ್ಸು ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ.. ಪ್ರೇಯಸಿ ಜೊತೆ ಒಂದೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದರೂ 39 ವರ್ಷದ ಈ ಸ್ಟಾರ್‌ ಇನ್ನೂ ಸಿಂಗಲ್‌

Hrithik Roshan Saba Azad : ಸಿನಿರಂಗದಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ಲಿವಿಂಗ್‌ ಟುಗೆದರ್‌ ಕಾಮನ್‌ ಆಗಿದೆ. ಅದರಂತೆ ಬ್ರೇಕಪ್‌ ಸಹ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬಿಟ್ಟಿವೆ. ಯಾವ ಜೋಡಿ ಯಾವಾಗ ದೂರವಾಗುತ್ತವೆ ಅಂತ ಹೇಳೋಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಡಿವೋರ್ಸ್‌ ನಂತರ ಖ್ಯಾತ ನಟರೊಬ್ಬರು ಸುಂದರಿಯೊಬ್ಬಳ ಜೊತೆ ಒಂದೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವಾಸವಿದ್ದು, ಮದುವೆ ಮಾತ್ರ ಯಾವಾಗ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತಲೇ ಇಲ್ಲ.
ಬಾಲಿವುಡ್‌ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸಮ್‌ ಹಂಕ್‌, ಗ್ರೀಕ್‌ ಗಾಡ್‌ ಹೃತಿಕ್ ರೋಷನ್ ಬಹಳ ದಿನಗಳಿಂದ ಸಬಾ ಆಜಾದ್ ಜೊತೆ ಡೇಟಿಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಅವರ ಮದುವೆಗಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 

ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ಈ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿದ ಸಬಾ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ಹಲವಾರು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟರು.. "ಒಬ್ಬ ನಟಿಯಾಗಿ, ನಾನು ತುಂಬಾ ಸ್ವಾರ್ಥಿ. ನಾನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ." ಎಂದ ತಿಳಿಸಿದರು.

ನಗರದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ ಹುಡುಗಿಯ ಪಾತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವುದು ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಭಿನ್ನವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಯಾರೊಬ್ಬರ ಪ್ರಯಾಣದ ಭಾಗವಾಗುವುದರ ಬಗ್ಗೆ, ಯಾರೊಬ್ಬರ ಪ್ರಪಂಚವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುವುದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಹೆಚ್ಚು ಉತ್ಸುಕನಾಗಿದ್ದೇನೆ. ನಾನು ಆ ರೀತಿಯ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ" ಎಂದು ಸಬಾ ಹೇಳಿದರು.

ಸುಸೇನ್ ಖಾನ್ ಅವರಿಂದ ವಿಚ್ಛೇದನ ಪಡೆದ ನಂತರ, ಹೃತಿಕ್ ರೋಷನ್ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಪ್ರೀತಿ ಅರಳಿತು. ಇಬ್ಬರೂ ಬಹಳ ಸಮಯದಿಂದ ಪರಸ್ಪರ ಡೇಟಿಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಸಬಾಗೆ ಹೃತಿಕ್ ಮಕ್ಕಳೊಂದಿಗೂ ಉತ್ತಮ ಬಾಂಧವ್ಯವಿದೆ. ಅವರು ಹೃತಿಕ್ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳೊಂದಿಗೆ ಆಗಾಗ್ಗೆ ವಿಹಾರಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ. 39 ವರ್ಷದ ಸಬಾ ಇನ್ನೂ ಮದುವೆಯಾಗಿಲ್ಲ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಜೀವನದ ಸುಂದರ ಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಹೃತಿಕ್ ಜೊತೆ ಕಳೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

6ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ, ನನ್ನ ಹೆತ್ತವರು ನನ್ನನ್ನು ಕೂರಿಸಿ, 'ಮಗಳೇ, ನಿನಗೆ ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ನೀನು ಮದುವೆಯಾಗಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ನಿನ್ನಿಂದ ನಮಗೆ ಯಾವುದೇ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ಕುಟುಂಬವು ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಬದುಕಲು ಎಂದಿಗೂ ಒತ್ತಡ ಹೇರಲಿಲ್ಲ' ಎಂದು HT ಗೆ ನೀW ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಸಬಾ ಆಜಾದ್ ಹೇಳಿದರು."

