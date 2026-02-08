Shivarajkumar:ಶಿವಣ್ಣನಿಗೆ ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್‌ ಹೀರೋ ಎಂಬ ಬಿರುದು ಏಕೆ ಬಂತು ಗೊತ್ತಾ?ಏನಿದರ ಅರ್ಥ?

shivarajkumar: ನಟ ಶಿವರಾಜಕುಮಾರ್ಗೆ ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಹೀರೋ ಅಂತಾ ಹೇಗೆ ಬಿರುದು ಬಂತು ಅಂತಾ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿದ್ಯಾ..ಇಲ್ವಾ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯಲು ಈ ಸ್ಟೋರಿ ಓದಿ..
ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ನ ಹಿರಿಯ ನಟ ಶಿವರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಹೇಳಿ ಚಿಕ್ಕವರಿಂದ ಎಲೆ ಅಡಿಕೆ ಹಾಕುವ ಅಜ್ಜ ಅಜ್ಜಿಯಂದಿರಿಗೂ ಶಿವಣ್ಣ ಅವರು ಪರಿಚಯ..ಶಿವಣ್ಣ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಹಿರಿಯ ನಟರಾಗಿದ್ದರು ಅವರು ಎಷ್ಟು ನಯಾವಿನಯ ಆಗಿ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳುವ ರೀತಿಯಿಂದಲ್ಲೇ ಅದೆಷ್ಟೋ ಮಂದಿಯ ಮನಸ್ಸು ಕದ್ದಿದ್ದಾರೆ..
ಶಿವಣ್ಣ ಎಂದಾಕ್ಷಣ ಥಟ್ಟನೇ ನೆನಪಾಗುವುದು ಅವರ ಎನರ್ಜಿ..ಯಾವ ಯಾವಕರಿಗೂ ಕಡಿಮೆ ಇಲ್ಲದ ಜೋಶ್ ಅವರಲ್ಲಿದೆ..ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋನಲ್ಲಿ ಸಖತ್ ಜೋಶ್ನಲ್ಲಿ ಕುಣಿದು ಕುಪ್ಪಳಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಶಿವಣ್ಣ ಅವರು ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಆನಂದ್, ರಥಸಪ್ತಮಿ ಮತ್ತು ಮನಮೆಚ್ಚಿ ಹುಡುಗಿ ಎಂಬ ಮೂರು ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಚಲಚಿತ್ರಗಳನ್ನ ನೀಡಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಅಭಿಮಾನಿ ಬಳಗವನ್ನ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ..
ಶಿವಣ್ಣ ಅವರು ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟು ಮೂವತ್ತಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ವರ್ಷಗಳಾಗಿದೆ..ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಪಕ, ನಿರೂಪಣೆಕಾರ, ಹಿನ್ನೆಲೆ ಗಾಯಕರಾಗಿ ಶಿವಣ್ಣ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಚಿತ್ರಗಳು ಬಿಡುಗಡೆಯಾದಾಗ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕಂಡಿದೆ. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಈ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲೀ ಭಾರೀ ಸದ್ದು ಮಾಡಿದೆ.
ಈಗಾಗಲೇ ಶಿವಣ್ಣ 125ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸಿನಿಮಾವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ..
ಶಿವಣ್ಣಗೆ ಆ ಮೂಲಕ ವೆರಿ ಫೇಮಸ್ ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಹಿರೋ ಎಂಬ ಬಿರುದು ಪಡೆದರು. ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ಕರುನಾಡ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಎಂಬ ಬಿರುದು ಕೂಡ ಶಿವಣ್ಣನಿಗಿದೆ.
ಆದ್ರೆ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಓಂ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಇಂದಿಗೂ ಜನರು ಮರೆಯೋದಿಲ್ಲಇದರ ಪೈಕಿ ಜನುಮದ ಜೋಡಿ, Ak47, ನಮ್ಮೂರ ಮಂದಾರ ಹೂವೇ, ಟಗರು, ಶಿವಲಿಂಗ' ಚಿತ್ರಗಳು ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ದಾಖಲೆ ಗಳಿಸಿದೆ.