ಮದ್ಯ ಸೇವಿಸಿದ ನಂತರ ನಿಮ್ಮ ಗಂಟಲು ಒಣಗುತ್ತಿದೆಯೇ? ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಬೇಡಿ.. ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಮೊದಲು ತಿಳಿಯಿರಿ

Alcohol Dry mouth : ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ಪಾರ್ಟಿ ಮಾಡುವುದು ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದೆ. ನಿಮಗೆ ಮದ್ಯಪಾನ ಮಾಡಿ ನಂತರ ನಿಮ್ಮ ಗಂಟಲು ಒಣಗಿ, ನಾಲಿಗೆ ಮರಗಟ್ಟಿದಂತೆ ಭಾಸವಾಗುತ್ತದೆಯೆ.? ನೆನಪಿಡಿ ಇದು ಕೇವಲ ಬಾಯಾರಿಕೆ ಅಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ದೇಹದಿಂದ ಬರುವ ಗಂಭೀರ ಎಚ್ಚರಿಕೆ.. ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ..
ಮೂತ್ರಪಿಂಡಗಳನ್ನು ದಾರಿ ತಪ್ಪಿಸುವ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ, 'ವಾಸೊಪ್ರೆಸಿನ್' ಎಂಬ ಹಾರ್ಮೋನ್ ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿನ ನೀರಿನ ಅಂಶವನ್ನು ಸಮತೋಲನಗೊಳಿಸಲು ನಿಯಂತ್ರಕವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೆ ನೀರಿನ ಅಗತ್ಯವಿದ್ದಾಗ, ಈ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಮೂತ್ರಪಿಂಡಗಳು ಮೂತ್ರದ ಮೂಲಕ ಅದನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಬದಲು ರಕ್ತಕ್ಕೆ ಹಿಂತಿರುಗಿಸಲು ಸಂಕೇತಿಸುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ವಾಸೊಪ್ರೆಸಿನ್ ಎಂಬ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಬಿಡುಗಡೆಯನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಮೂತ್ರಪಿಂಡಗಳು ನೀರನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ಮತ್ತು ದೇಹಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ದ್ರವಗಳನ್ನು ಮೂತ್ರದ ಮೂಲಕ ಹೊರಹಾಕಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ನಾವು ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಕುಡಿಯುವಾಗ ದ್ರವಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸುವುದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಶೌಚಾಲಯಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ನೀವು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಕುಡಿಯುತ್ತಿದ್ದರೂ ಸಹ, ನಿಮ್ಮ ದೇಹವು ಒಳಗೆ ಒಣಗುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತದೆ.
ಗಂಟಲು ಒಣಗುವುದರಿಂದ ಹಿಡಿದು ಹ್ಯಾಂಗೊವರ್ ವರೆಗೆ... ದೇಹದಿಂದ ನೀರಿನ ನಷ್ಟವು ಕೇವಲ ಬಾಯಾರಿಕೆಯಿಂದ ನಿಲ್ಲುವುದಿಲ್ಲ, ಇದು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸರಪಳಿ ಕ್ರಿಯೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ನೀರಿನ ಜೊತೆಗೆ, ನಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ಸೋಡಿಯಂ ಮತ್ತು ಪೊಟ್ಯಾಸಿಯಮ್ನಂತಹ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್ಗಳು ಸಹ ಕಳೆದುಹೋಗುತ್ತವೆ. ಈ ಖನಿಜಗಳು ಖಾಲಿಯಾದರೆ, ದೇಹವು ಎಚ್ಚರಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ, ತೀವ್ರ ಬಾಯಾರಿಕೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ನಂತರ, ಮೆದುಳಿಗೆ ರಕ್ತದ ಹರಿವು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ, ತಲೆನೋವು, ತಲೆತಿರುಗುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಆಲಸ್ಯ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಮರುದಿನ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಮಾದಕ ವ್ಯಸನಿಗಳು ಅನುಭವಿಸುವ ಎಲ್ಲಾ 'ಹ್ಯಾಂಗೊವರ್' ನೋವುಗಳು ಈ ನಿರ್ಜಲೀಕರಣದಿಂದಾಗಿವೆ.
ಯಕೃತ್ತಿನ ಮೇಲಿನ ಹೊರೆ: ಕಡಿಮೆಯಾದ ನೀರಿನ ಸಂಗ್ರಹದಿಂದಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ದೇಹವು ಒತ್ತಡದಲ್ಲಿರುವಾಗ, ನಿಮ್ಮ ಯಕೃತ್ತು ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಅನ್ನು ಒಡೆಯಲು ಶ್ರಮಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಯಕೃತ್ತು ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಅನ್ನು ಸಂಸ್ಕರಿಸಿದಾಗ, ಅದು ಮೊದಲು ಅದನ್ನು 'ಅಸೆಟಾಲ್ಡಿಹೈಡ್' ಎಂಬ ರಾಸಾಯನಿಕವಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುತ್ತದೆ.
ಇದು ತುಂಬಾ ಹಾನಿಕಾರಕ ರಾಸಾಯನಿಕ. ಇದು ವಾಂತಿ ಮತ್ತು ತೀವ್ರ ಆಯಾಸವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ. ಈ ವಿಷವನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಲು ದೇಹಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ನೀರು ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿಯ ಅಗತ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ದೇಹವನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ನಿರ್ಜಲೀಕರಣಗೊಳಿಸಿರುವುದರಿಂದ, ಅದು ಅದರ ಮೇಲೆ ಎರಡು ಪಟ್ಟು ಹೊರೆ ಹೊರುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ನೀವು ಡೋಸೇಜ್ ಅನ್ನು ಮೀರಿದರೆ, ದೇಹವು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಅನಾರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗುತ್ತದೆ.
ನಿರ್ಜಲೀಕರಣವನ್ನು ನಿವಾರಿಸುವುದು ಹೀಗೆ: ನಾವು ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ನ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಗುಣಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಕೆಲವು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಲಹೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಅದರಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಹಾನಿಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಕುಡಿಯುವಾಗ, ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ನಡುವೆ ಉತ್ತಮ ನೀರನ್ನು ಸಹ ಕುಡಿಯುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಇದು ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ಕಳೆದುಹೋದ ನೀರನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಖಾಲಿ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಕುಡಿಯುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ನೀರಿನ ಅಂಶವಿರುವ ಹಣ್ಣುಗಳು ಅಥವಾ ಆಹಾರವನ್ನು ಸೇವಿಸಿ, ಇದರಿಂದ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ರಕ್ತದಲ್ಲಿ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಹೀರಲ್ಪಡುತ್ತದೆ.
ಮರುದಿನ ನಿಮಗೆ ಹಸಿವು ಅಥವಾ ಆಲಸ್ಯ ಅನಿಸಿದರೆ, ತಕ್ಷಣ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್ ಪಾನೀಯಗಳನ್ನು (ORS ಅಥವಾ ತೆಂಗಿನ ನೀರು ಮುಂತಾದವು) ಕುಡಿಯಿರಿ. ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ, ನಿಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೆ ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಶ್ರಾಂತಿ ನೀಡಿ. ನಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ದೇಹವು ವೇಗವಾಗಿ ಚೇತರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ನಿಮಗೆ ತಲೆನೋವು ಇರುವುದರಿಂದ ಕಾಫಿ ಕುಡಿಯಬೇಡಿ ಅಥವಾ ನೋವು ನಿವಾರಕಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ, ಏಕೆಂದರೆ ಅವು ನಿರ್ಜಲೀಕರಣವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ಹೊಟ್ಟೆಯ ಕಿರಿಕಿರಿಯನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು.