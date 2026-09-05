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OPS- ಹಳೆ ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಪುನಃಸ್ಥಾಪಿಸುತ್ತಾ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ? ಇಲ್ಲಿದೆ ಮಹತ್ವದ ಮಾಹಿತಿ

Written ByYashaswini V
Published: Sep 05, 2026, 10:06 AM IST|Updated: Sep 05, 2026, 10:06 AM IST

ಹಳೆಯ ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆ ಕುರಿತಂತೆ ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವಾಲಯದ ನಿಲುವು ಹೊರಬಿದ್ದಿದ್ದು, ಸರ್ಕಾರ OPS ಅನ್ನು ಪುನಃಸ್ಥಾಪಿಸಲಿದೆಯೇ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. 

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ಹಳೆಯ ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆ

NPS - ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಿಂಚಣಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಿಂದ ಮತ್ತೆ ಒಪಿಎಸ್‌ಗೆ ಎಂದರೆ ಹಳೆಯ ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆಗೆ ಹಿಂದಿರುಗುವಂತೆ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು ದೀರ್ಘ ಸಮಯದಿಂದ ಬೇಡಿಕೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. 8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಶಿಫಾರಸ್ಸಿನಲ್ಲೂ ಸಹ ಈ ಬಗ್ಗೆ ನೌಕರರ ಸಂಘಟಗಳು ಬೇಡಿಕೆ ಇಟ್ಟಿವೆ. ಇದೀಗ ಕೇಂದ್ರ ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವಾಲಯದಿಂದಲೇ ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು  ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಹಳೆ ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಪುನಃಸ್ಥಾಪಿಸುತ್ತಾ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗೂ ಉತ್ತರ ಸಿಕ್ಕಂತಾಗಿದೆ.   

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ಒಪಿಎಸ್‌ ಮರುಜಾರಿ ಬಗ್ಗೆ ಸಿಕ್ಕಿಂ ಸಂಸದನ ಪ್ರಶ್ನೆ

ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ಹಳೆಯ ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆಯನ್ನು (OPS) ಮರು ಸ್ಥಾಪಿಸಲಿದೆಯೇ ಎಂದು ಆಗಸ್ಟ್‌ 10ರಂದು ಸಿಕ್ಕಿಂ ಸಂಸದ ಡಾ. ಇಂದ್ರ ಹ್ಯಾಂಗ್‌ ಸುಬ್ಬಾ ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದರು

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ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ OPS ಪುನಃಸ್ಥಾಪನೆ

ಸಿಕ್ಕಿಂ ಸಂಸದ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ಕೇಂದ್ರ ಹಣಕಾಸು ರಾಜ್ಯ ಸಚಿವ ಪಂಕಜ್‌ ಚೌಧರಿ, ಸರ್ಕಾರಿ ಖಜಾನೆಯ ಮೇಲೆ ಸಮರ್ಥನೀಯವಲ್ಲದ ಹಣಕಾಸಿನ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಯಿಂದಾಗಿ ಹಳೆಯ ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆ ಎಂದರೆ OPS ಅನ್ನು ಪುನಃಸ್ಥಾಪಿಸುವ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಪ್ರಸ್ತಾಪವು ಸರ್ಕಾರದ ಮುಂದೆ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. 

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ಇಂತಹ ಯಾವುದೇ ನಿಬಂಧನೆಯೂ ಇಲ್ಲ

ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, 2013ರ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಿಂಚಣಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಗಮನ ಮತ್ತು ಹಿಂಪಡೆಯುವಿಕೆ (PFRDA) ಕಾಯ್ದೆ ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ, 2015 ಮತ್ತು ಇತರ ಸಂಬಂಧಿತ ನಿಯಮಗಳಡಿ, ಚಂದಾದಾರರ ಸಂಗ್ರಹವಾದ ಕಾರ್ಪಸ್‌ ಎಂದರೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಕೊಡುಗೆ, ಎನ್‌ಪಿಎಸ್‌ಗೆ ನೌಕರರ ಕೊಡುಗೆ ಮತ್ತು ಸಂಚಯಗಳನ್ನು ಮರುಪಾವತಿಸಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಮರಳಿ ಜಮಾ ಮಾಡುವ ಯಾವುದೇ ನಿಬಂಧನೆ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಹಣಕಾಸು ರಾಜ್ಯ ಸಚಿವ ಪಂಕಜ್‌ ಚೌಧರಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

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ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ OPS ಅನ್ನು ಏಕೆ ಪುನಃಸ್ಥಾಪಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ?

ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವಾಲಯದ ಪ್ರಕಾರ, OPS ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಹಣಕಾಸಿನ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕೃತವಾಗಿದೆ. NPS - ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆಯು OPS - ಹಳೆಯ ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆಗಿಂತ ತುಂಬಾ ಭಿನ್ನವಾಗಿದೆ. ಎನ್‌ಪಿಎಸ್‌ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿತ ಕೊಡುಗೆ ಆಧಾರಿತ ಯೋಜನೆ ಆಗಿದ್ದರೆ, OPS ಅರ್ಹ ಸರ್ಕಾರಿ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿತ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಒಪಿಎಸ್‌ಗೆ ಮರಳುವುದರಿಂದ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಹಣಕಾಸುಗಳಿಗೆ ಸಮರ್ಥನೀಯವಲ್ಲದ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸರ್ಕಾರ ವಾದಿಸಿದೆ. 

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ಏಕೀಕೃತ ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆ

ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ, NPSಗೆ ವಿರೋಧ, OPS ಮರು ಜಾರಿಗೆ ಭಾರೀ ಬೇಡಿಕೆ ಹಿನ್ನಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ಏಪ್ರಿಲ್‌ 01, 2025ರಿಂದ ಏಕೀಕೃತ ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆ (UPS) ಅನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ. ಇದು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಎನ್‌ಪಿಎಸ್‌ ಅಡಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಇರುವ ಒಂದು ಆಯ್ಕೆ ಆಗಿದೆ. ಸರಳವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ ಸರ್ಕಾರದ ಗಮನವು ಆರ್ಥಿಕ ಬಲವರ್ಧನೆಯ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕೃತವಾಗಿದ್ದು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣದಿಂದಲೂ OPS ಮರುಜಾರಿ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದಿದೆ. 

TAGS:
OPS Restore
OLD PENSION SCHEME
OPS
PFRDA Act
OPS Return
Central government employees
NPS
OPS Reverskon

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