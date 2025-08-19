ಪಿಂಚಣಿ ನಿಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ :ಇನ್ನು 3 ವರ್ಷಗಳ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಕೈ ಸೇರುವುದು ಸಂಪೂರ್ಣ ಪಿಂಚಣಿ

8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಶಿಫಾರಸುಗಳನ್ನು ಮುಂದಿನ ಕೆಲವು ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಗುವುದು. ಪಿಂಚಣಿ ಅವಧಿಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವ ಬೇಡಿಕೆಯು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ಪಿಂಚಣಿದಾರರ ಪ್ರಮುಖ ಬೇಡಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಪರಿವರ್ತಿತ ಪಿಂಚಣಿ ನಿಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಭವನೀಯ ಬದಲಾವಣೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಉಲ್ಲೇಖದ ನಿಯಮಗಳನ್ನು (ToR) ಅಂತಿಮಗೊಳಿಸುವ ಮುನ್ನ, ಪರಿಷ್ಕೃತ ಪಿಂಚಣಿ ಅವಧಿಯನ್ನು ಕಡಿತಗೊಳಿಸುವ ವಿಷಯವು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಮುನ್ನೆಲೆಗೆ ಬಂದಿದೆ.
ಪಿಂಚಣಿಯ ಕಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ ಭಾಗವನ್ನು ಮರುಪಡೆಯುವ ಅವಧಿಯನ್ನು 15 ವರ್ಷದಿಂದ 12 ವರ್ಷಗಳಿಗೆ ಇಳಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದು ನೌಕರರ ಸಂಘಗಳ ಬಹುದಿನಗಳ ಬೇಡಿಕೆಯಾಗಿದೆ.
5ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗವು ನೌಕರರ ಪಿಂಚಣಿಯನ್ನು ಮೂರನೇ ಒಂದು ಭಾಗದಿಂದ 40% ಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿತು. ಪರಿವರ್ತಿತ ಪಿಂಚಣಿ ಪಡೆಯುವ ಅವಧಿಯನ್ನು 12 ವರ್ಷಗಳಿಗೆ ಬದಲಾಯಿಸಬೇಕೆಂದು ಸಮಿತಿಯು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿತ್ತು. ಆದರೆ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅದು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ.
ಆದರೆ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ನಿವೃತ್ತಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು ತಮ್ಮ ಪಿಂಚಣಿಯ 40% ವರೆಗೆ ಒಂದೇ ಬಾರಿಗೆ ಪಡೆಯುವುದು ಸಾಧ್ಯವಾಗಬಹುದು. ಪ್ರತಿಯಾಗಿ, ಅವರ ಮಾಸಿಕ ಪಿಂಚಣಿಯನ್ನು ಅದೇ ಶೇಕಡಾವಾರು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಪ್ರಸ್ತುತ ನಿಯಮಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ, ಈ ಪಿಂಚಣಿಯ ಅವಧಿ 15 ವರ್ಷಗಳು. ಅಂದರೆ 15 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರವಷ್ಟೇ ಪೂರ್ಣ ಪಿಂಚಣಿಯನ್ನು ಪಾವತಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಇದನ್ನು ಈಗ 12 ವರ್ಷಗಳಿಗೆ ಇಳಿಸಬಹುದು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು, ವಿಶೇಷವಾಗಿ NC-JCM (ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಜಂಟಿ ಸಮಾಲೋಚನಾ ಮಂಡಳಿ), ಸೇವಾವಧಿಯನ್ನು 15 ವರ್ಷದಿಂದ 12 ವರ್ಷಗಳಿಗೆ ಇಳಿಸಬೇಕೆಂದು ಬಹಳ ಹಿಂದಿನಿಂದಲೂ ಒತ್ತಾಯಿಸುತ್ತಿವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮಂಡಿಸಲಾದ ಮುಖ್ಯ ವಾದವೆಂದರೆ ಸರಾಸರಿ ಜೀವಿತಾವಧಿ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.
ತಜ್ಞರ ಸಲಹೆ ಮತ್ತು ಅಪಾಯಕಾರಿ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಗಣನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಪರಿವರ್ತಿತ ಪಿಂಚಣಿಯನ್ನು ಮರುಪಡೆಯಲು 15 ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಯನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸರ್ಕಾರ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಹಿಂದಿನ ಎರಡು ವೇತನ ಆಯೋಗಗಳು ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಅಗತ್ಯವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸದ ಕಾರಣ ಸರ್ಕಾರ ಪ್ರಸ್ತುತ 15 ವರ್ಷಗಳ ನಿಯಮವನ್ನೇ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದೆ.
ಇದೀಗ 8ನೇ ವೆತ್ಬ ಆಯೋಗದಲ್ಲಿ ಕಮ್ಯೂಟೆಡ್ ಪಿಂಚಣಿ ಅವಧಿಯನ್ನು 12 ವರ್ಷಗಳಿಗೆ ಇಳಿಸಿದರೆ, ಲಕ್ಷಾಂತರ ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೆ ಇದು ದೊಡ್ಡ ಪರಿಹಾರವಾಗಲಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಅವರು 3 ವರ್ಷಗಳ ಮೊದಲೇ ಪೂರ್ಣ ಪಿಂಚಣಿ ಪಡೆಯಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತಾರೆ. 8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದ ನಂತರವೇ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸರ್ಕಾರದ ನಿರ್ಧಾರ ತಿಳಿಯಲಿದೆ.