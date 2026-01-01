ಆರ್ಸಿಬಿ ತಂಡದ ಸ್ಫೋಟಕ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ದೇವದತ್ ಪಡಿಕ್ಕಲ್ ಈಗ ಅದ್ಭುತವಾದ ಫಾರ್ಮ್ನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಸದ್ಯ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ವಿಜಯ್ ಹಜಾರೆ ಟ್ರೋಫಿಯಲ್ಲಿ ಅವರ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಎಷ್ಟು ಬಲಿಷ್ಠವಾಗಿದೆ ಎಂದ್ರೆ ಎದುರಾಳಿ ಬೌಲರ್ಗಳೇ ಬೆಚ್ಚಿ ಬೀಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಕರ್ನಾಟಕ ಪರವಾಗಿ ಅಬ್ಬರಿಸುತ್ತಿರೋ ದೇವದತ್ ಪಡಿಕ್ಕಲ್ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲೇ ಜಾರ್ಖಂಡ್ ತಂಡದ ಜೊತೆ 118 ಬಾಲ್ಗಳಲ್ಲಿ 10 ಫೋರ್ಸ್ ಹಾಗೂ 7 ಸಿಕ್ಸರ್ ಸಮೇತ 147 ರನ್ ಚಚ್ಚಿದ್ದರು. ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ 413 ರನ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಚೇಸ್ ಮಾಡಿ ಜಯಿಸಿತ್ತು.
ತನ್ನ ಪವರ್ ಫುಲ್ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮುಂದುವರೆಸಿದ್ದ ಕನ್ನಡಿಗ ಕೇರಳ ತಂಡದ ವಿರುದ್ಧವೂ ಭರ್ಜರಿ ಶತಕ ಬಾರಿಸಿದ್ದರು. 137 ಎಸೆತಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿದ್ದ ಪಡಿಕ್ಕಲ್ 124 ರನ್ಗಳನ್ನ ಸಿಡಿಸಿದ್ದರು. ಸದ್ಯ ಅವರು ಡೈಂಜರ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್ನಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಸೆಂಚುರಿ ಮಿಸ್ ಆದ ಪಡಿಕ್ಕಲ್ ತಮಿಳುನಾಡು ಜೊತೆ ಕೇವಲ 22 ರನ್ಗೆ ವಿಕೆಟ್ ಒಪ್ಪಿಸಿದರು. ಆದರೆ ಮತ್ತೆ ಅಬ್ಬರಿಸಿದ ಅವರು ಪುದುಚೇರಿ ವಿರುದ್ಧ ಮತ್ತೊಂದು ಸೆಂಚುರಿ ಬಾರಿಸಿದರು. 116 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 10 ಫೋರ್ 4 ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳಿಂದ 113 ರನ್ ಚಚ್ಚಿದರು.
ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಅವರ ಮೂರನೇ ಕ್ರಮಾಂಕದ ಸ್ಥಾನವನ್ನ ದೇವದತ್ ಪಡಿಕ್ಕಲ್ ತುಂಬುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಸದ್ಯ ಭರ್ಜರಿ ಫಾರ್ಮ್ನಲ್ಲಿರೋ ಕನ್ನಡಿಗ ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಆರ್ಸಿಬಿ ತಂಡದಲ್ಲೂ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಅಬ್ಬರಿಸಿದ್ದರು.
ಸದ್ಯ ಭರ್ಜರಿ ಫಾರ್ಮ್ನಲ್ಲಿ ಇರೋ ಪಡಿಕ್ಕಲ್ ಕೇವಲ ನಾಲ್ಕು ಪಂದ್ಯಗಳಿಂದ 101.50 ಸರಾಸರಿ ಹಾಗೂ 147 ಸ್ಟ್ರೈಕ್ರೇಟ್ನಲ್ಲಿ 406 ರನ್ಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಈ ಟ್ರೋಫಿಯಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ರನ್ ಗಳಿಸಿದ ಬ್ಯಾಟರ್ ಎನಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.