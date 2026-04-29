Snake Venom : ಹಾವು ಎಂದರೆ ಯಾರಿಗೆ ತಾನೇ ಭಯವಿಲ್ಲ? ಹಾವಿನ ಕಡಿತ ಎಷ್ಟು ಮಾರಕ ಎಂಬುದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತು. ಈ ಪೈಕಿ ಹೊಲಗದ್ದೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಮನೆಯ ತೋಟಗಳಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಡುವ ಹಾವುಗಳು ಹಣ್ಣು ಅಥವಾ ತರಕಾರಿಗಳನ್ನು ಕಚ್ಚಿದ್ದರೆ, ಅಂತಹ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸುವುದು ಅಪಾಯಕಾರಿಯೇ? ಎಂಬ ಅನುಮಾನ ಎಲ್ಲರಲ್ಲಿ ಇರತ್ತದೆ.. ಬನ್ನಿ ಈ ಕುರಿತು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ
ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ, ಹಾವುಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮಾಂಸಾಹಾರಿ ಪ್ರಾಣಿಗಳು. ಅವು ಕಪ್ಪೆ, ಇಲಿ, ಹಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಸಣ್ಣ ಪಕ್ಷಿಗಳನ್ನು ಭಕ್ಷಿಸುತ್ತವೆ. ಹಾವುಗಳು ಎಂದಿಗೂ ಹಸಿವಿನಿಂದ ಅಥವಾ ಕುತೂಹಲದಿಂದ ಹಣ್ಣು, ತರಕಾರಿ ಅಥವಾ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಕಚ್ಚುವುದಿಲ್ಲ. ಹಣ್ಣುಗಳ ಮೇಲೆ ಕಂಡುಬರುವ ಸಣ್ಣ ಗುರುತುಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಪಕ್ಷಿಗಳು, ಬಾವಲಿಗಳು ಅಥವಾ ಕೀಟಗಳು ಮಾಡಿದ ಹಾನಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆಯೇ ಹೊರತು ಹಾವಿನ ಕಡಿತವಲ್ಲ.
ಹಾವಿನ ವಿಷವು (Venom) ರಕ್ತಪ್ರವಾಹಕ್ಕೆ ಸೇರಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಪ್ರಾಣಹಾನಿ ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ, ಹಾವು ಕಚ್ಚಿದಾಗ ಅದರ ಕೋರೆಹಲ್ಲುಗಳ ಮೂಲಕ ವಿಷವು ನೇರವಾಗಿ ದೇಹದ ಅಂಗಾಂಶ ಮತ್ತು ರಕ್ತನಾಳಗಳನ್ನು ಸೇರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಆಹಾರದ ಮೂಲಕ ಸೇವಿಸುವ ವಿಷವು ನೇರವಾಗಿ ಜೀರ್ಣಾಂಗ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ತಲುಪುತ್ತದೆ.
ಹೊಟ್ಟೆಯ ಆಮ್ಲದ ಶಕ್ತಿ (Gastric Acid)ಒಂದು ವೇಳೆ ಯಾವುದಾದರೂ ಹಣ್ಣಿನ ಮೇಲೆ ಹಾವಿನ ವಿಷದ ಅಂಶವಿದ್ದು, ಅದನ್ನು ಮನುಷ್ಯರು ಸೇವಿಸಿದರೂ ಸಹ, ಅದು ಹೊಟ್ಟೆಯನ್ನು ಸೇರಿದ ತಕ್ಷಣ ಜಠರದಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರಬಲವಾದ ಹೈಡ್ರೋಕ್ಲೋರಿಕ್ ಆಮ್ಲವು ಆ ವಿಷವನ್ನು ವಿಭಜಿಸುತ್ತದೆ. ಹಾವಿನ ವಿಷವು ಮೂಲತಃ ಪ್ರೋಟೀನ್ಗಳಿಂದ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ನಮ್ಮ ಜೀರ್ಣಾಂಗ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಅದನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯ ಪ್ರೋಟೀನ್ನಂತೆ ಜೀರ್ಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊಂದಿದೆ.
ವಿಜ್ಞಾನದ ಪ್ರಕಾರ ಇವೆರಡಕ್ಕೂ ದೊಡ್ಡ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಿದೆ. 'ಪಾಯ್ಸನ್' ಎಂದರೆ ಮುಟ್ಟಿದಾಗ ಅಥವಾ ತಿಂದಾಗ ಹಾನಿ ಮಾಡುವಂತದ್ದು. ಆದರೆ ಹಾವಿನ ವಿಷವು 'ವೆನಮ್'. ಇದು ರಕ್ತಕ್ಕೆ ಸೇರಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಬಾಯಿ ಅಥವಾ ಜೀರ್ಣಾಂಗದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಗಾಯಗಳಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ (ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಅಲ್ಸರ್ ಅಥವಾ ಬಾಯಿ ಹುಣ್ಣು), ಹಾವಿನ ವಿಷವು ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಜೀರ್ಣವಾಗಿ ಹೋಗುತ್ತದೆ, ಯಾವುದೇ ತೊಂದರೆ ನೀಡುವುದಿಲ್ಲ.
ಹಲವರು ಹಣ್ಣುಗಳ ಮೇಲೆ ಎರಡು ಚುಕ್ಕೆಗಳನ್ನು ಕಂಡು ಅದು ಹಾವಿನ ಹಲ್ಲುಗಳ ಗುರುತು ಎಂದು ಭಯಪಡುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಈ ಗುರುತುಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಕಚ್ಚುವ ಬಾವಲಿಗಳಿಂದ ಅಥವಾ ಗೂಬೆಗಳಿಂದ ಉಂಟಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಬಾವಲಿಗಳು ಕಚ್ಚಿದ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ತಿನ್ನುವುದು ಅಪಾಯಕಾರಿ, ಏಕೆಂದರೆ ಅವುಗಳಿಂದ ರೇಬೀಸ್ ಅಥವಾ ನಿಪಾ ಅಂತಹ ವೈರಸ್ಗಳು ಹರಡಬಹುದು.
ತಜ್ಞರ ಸಲಹೆ ಏನು? : ಯಾವುದೇ ಹಣ್ಣು ಅಥವಾ ತರಕಾರಿಯನ್ನು ಬಳಸುವ ಮೊದಲು ಅವುಗಳನ್ನು ಹರಿಯುವ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೊಳೆಯಿರಿ. ಹೆಚ್ಚು ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಅಥವಾ ಕಚ್ಚಿದ ಗುರುತುಗಳಿರುವ ಭಾಗವನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿ ತೆಗೆಯಿರಿ. ತರಕಾರಿಗಳನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೇಯಿಸಿ ತಿನ್ನುವುದರಿಂದ ಅದರಲ್ಲಿರುವ ಯಾವುದೇ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳು ನಾಶವಾಗುತ್ತವೆ.
ಸೂಚನೆ : ಹಾವು ಕಚ್ಚಿದ ಹಣ್ಣು ತಿಂದರೆ ಸಾವು ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ಕೇವಲ ಭ್ರಮೆ. ಆದರೂ, ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಮತ್ತು ಜಾಗರೂಕತೆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ದೂರವಿಡುವುದು ಉತ್ತಮ ಅಭ್ಯಾಸ. ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿವರಗಳಿಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ.