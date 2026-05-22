EPS 95 Pension Hike News: ನೌಕರರ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಮೇ 2026 ರಿಂದ ಇಪಿಎಸ್-95 ಪಿಂಚಣಿ ಮೊತ್ತವನ್ನು ₹7,500ಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಲಿದೆ ಎಂಬ ಇಪಿಎಫ್ಒ ಪತ್ರವೊಂದು ಭಾರೀ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ.
ಇಪಿಎಸ್-95 ಪಿಂಚಣಿ ಏರಿಕೆ
ನೌಕರರ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಸಂಸ್ಥೆ, ನೌಕರರ ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆ (ಇಪಿಎಸ್-95) ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ ಪಿಂಚಣಿಯನ್ನು ತಿಂಗಳಿಗೆ 7,500 ರೂ.ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಮುಂದಿನ ತಿಂಗಳಿಂದಲೇ ಪರಿಷ್ಕೃತ ಪಿಂಚಣಿ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ಖಾತೆ ಸೇರಲಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳುವ ಪತ್ರವೊಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಕುರಿತಂತೆ, ಇಪಿಎಫ್ಒ ತನ್ನ ಅಧಿಕೃತ ಎಕ್ಸ್ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮೂಲಕ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದು ಈ ಅಧಿಸೂಚನೆ ನಕಲಿ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ.
ಇಪಿಎಫ್ಒ ವೈರಲ್ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ?
ಇಪಿಎಫ್ಒ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿರುವ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ, ಇಪಿಎಸ್-95 ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪಿಂಚಣಿಯನ್ನು ಏಪ್ರಿಲ್ 30, 2026 ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ 7,500 ರೂ.ಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಗುವುದು, ಪರಿಷ್ಕೃತ ಪಿಂಚಣಿ ಪಾವತಿಗಳು ಮೇ 1, 2026 ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿವೆ ಎಂದು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಇಪಿಎಸ್-95 ಪಿಂಚಣಿ ಏರಿಕೆಗೆ ಇಪಿಎಫ್ಒ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ
ಇಪಿಎಸ್-95 ಪಿಂಚಣಿ ಏರಿಕೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ತನ್ನ ಅಧಿಕೃತ ಎಕ್ಸ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡಿರುವ ಇಪಿಎಫ್ಒ, ಕನಿಷ್ಠ ಇಪಿಎಸ್ ಪಿಂಚಣಿ ಹೆಚ್ಚಳದ ಕುರಿತು ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿರುವ ಪತ್ರ ಸಂಪೂರ್ಣ ನಕಲಿ ಆಗಿದೆ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡಿದೆ.
ಇಪಿಎಸ್ ಯಾರಿಗೆ ಕಡ್ಡಾಯ
ಇಪಿಎಫ್ಒ ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಯಾವುದೇ ಔಪಚಾರಿಕ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಉದ್ಯೋಗಿ ತಿಂಗಳಿಗೆ 15,000 ರೂ.ವರೆಗೆ ವೇತನ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದರೆ ಅವರು ಇಪಿಎಸ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನೋಂದಾಯಿಸುವುದು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿದೆ.
ಇಪಿಎಸ್-95 ಪಿಂಚಣಿ
ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ, ಸದ್ಯ ಅರ್ಹ ಇಪಿಎಫ್ಒ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಇಪಿಎಸ್-95 ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಸಿಕ 1,000 ರೂ. ಪಿಂಚಣಿಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಇಪಿಎಸ್-95 ಪಿಂಚಣಿ ಏರಿಕೆ
ಇಪಿಎಸ್-95 ಪಿಂಚಣಿ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ಸದ್ಯ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿರುವ 1,000 ರೂ. ಮಾಸಿಕ ಪಿಂಚಣಿ ಜೀವನ ಸಾಗಿಸಲು ಸಾಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎನ್ನುತ್ತಿರುವ ಪಿಂಚಣಿದಾರರ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಇಪಿಎಫ್ಒ ಸದಸ್ಯರ ಇಪಿಎಸ್-95 ಪಿಂಚಣಿಯನ್ನು ಏರಿಕೆ ಮಾಡುವಂತೆ ದೀರ್ಘಕಾಲದಿಂದ ಬೇಡಿಕೆ ಇಟ್ಟಿವೆ.