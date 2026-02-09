English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಏರುವುದೋ? ಇಳಿಯುವುದೋ? ಈ ದಿನದಂದು ನಿರ್ಧಾರವಾಗುತ್ತೆ ಬಂಗಾರದ ಭವಿಷ್ಯ!

gold price prediction: ಚಿನ್ನದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ. ಈ ವಾರ ಮುಂಬರುವ ದತ್ತಾಂಶವು ಚಿನ್ನವನ್ನು ಮೇಲಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಕೆಳಕ್ಕೆ ತಳ್ಳುತ್ತದೆಯೇ ಎಂಬುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ.  
ಚಿನ್ನದ ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ ಇದು ಮಹತ್ವದ ವಾರ.. ಭಾರತದಲ್ಲಿ, ಪ್ರತಿ ಔನ್ಸ್ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ರೂ. 1,78,850 ತಲುಪಿದೆ. ಚಿನ್ನ ಇನ್ನೂ ಗರಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಸಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ ಈ ಹಳದಿ ಲೋಹದ ಬೆಲೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಏರುತ್ತದೆಯೇ ಅಥವಾ ಮತ್ತೆ ಕುಸಿಯುತ್ತದೆಯೇ ಎಂಬುದು ಈ ವಾರ ಬರುವ ದತ್ತಾಂಶವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ.   

ಈ ವಾರ, ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಗಮನವು US ಉದ್ಯೋಗಗಳು ಮತ್ತು ಹಣದುಬ್ಬರ ದತ್ತಾಂಶದ ಮೇಲೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಫೆಡರಲ್ ರಿಸರ್ವ್ ದರಗಳನ್ನು ಯಾವಾಗ ಕಡಿತಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುವಲ್ಲಿ ಈ ದತ್ತಾಂಶಗಳು ನಿರ್ಣಾಯಕವಾಗುತ್ತವೆ. ಫಲಿತಾಂಶವು ಚಿನ್ನಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಉತ್ತಮ ಓಟವನ್ನು ನೀಡಬಹುದು ಅಥವಾ ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.   

ಜನವರಿ 30 ರಂದು ದಾಖಲೆಯ ಗರಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟವನ್ನು ತಲುಪಿದ ನಂತರ ಕಳೆದ ವಾರ ಸ್ಪಾಟ್ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಗಳು ಕುಸಿದವು. ಈಗ, ಚಿನ್ನದ ಬೇಡಿಕೆ ಚೇತರಿಕೆಯ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತಿದೆ. ಚಿನ್ನದ ಬಲಕ್ಕೆ ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ಚಾಲಕವೆಂದರೆ ಕೇಂದ್ರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖರೀದಿಯ ನಿರಂತರತೆ. ಚೀನಾದ ಕೇಂದ್ರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಜನವರಿಯಲ್ಲಿ ಸತತ 15 ನೇ ತಿಂಗಳು ಚಿನ್ನವನ್ನು ಖರೀದಿಸಿದೆ ಎಂದು ಪೀಪಲ್ಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಚೀನಾ (ಪಿಬಿಒಸಿ) ದತ್ತಾಂಶವು ರಾಯಿಟರ್ಸ್ ಮೂಲಕ ತೋರಿಸಿದೆ.      

ಈ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತದೆಯೇ ಅಥವಾ ಕುಸಿಯುತ್ತದೆಯೇ ಎಂಬುದು ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿದೆ. ಕೇಂದ್ರೀಯ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಖರೀದಿಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದರೆ ಅಥವಾ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರೆ, ಚಿನ್ನಕ್ಕೆ ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಬೆಂಬಲ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಯುಎಸ್ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಮತ್ತು ಫೆಡ್ ದರ ಕಡಿತದ ಸಾಧ್ಯತೆಯು ಡಾಲರ್ ಮತ್ತು ಖಜಾನೆ ಇಳುವರಿಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ.   

ಇವೆಲ್ಲವೂ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಈ ವಾರ, ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಯುಎಸ್ ಉದ್ಯೋಗಗಳು ಮತ್ತು ಗ್ರಾಹಕ ಹಣದುಬ್ಬರ ಡೇಟಾವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದರ ಮೂಲಕ, ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಬಲವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು 2026 ರಲ್ಲಿ ಫೆಡ್ ತನ್ನ ಮೊದಲ ದರ ಕಡಿತವನ್ನು ಯಾವಾಗ ಮಾಡಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ನಿರ್ಣಯಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ..   

ಚಿನ್ನ ಈಗ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ. ಮುಂದಿನ ವಾರ ಅಮೆರಿಕದ ಉದ್ಯೋಗಗಳು ಮತ್ತು ಹಣದುಬ್ಬರ ದತ್ತಾಂಶ ಹೇಗೆ ಹೊರಬರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದರ ಮೇಲೆ ಮುಂದಿನ ದೊಡ್ಡ ನಡೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆರ್ಥಿಕತೆ ಕುಸಿಯುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ದತ್ತಾಂಶವು ಸೂಚಿಸಿದರೆ, ಚಿನ್ನ ಮತ್ತೆ ಗರಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟವನ್ನು ತಲುಪುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಆರ್ಥಿಕತೆಯು ಪ್ರಬಲವಾಗಿದ್ದು, ಹಣದುಬ್ಬರ ಕಡಿಮೆಯಿದ್ದರೆ, ಚಿನ್ನವು ಮತ್ತೆ ಬೇರಿಶ್ ಹಂತಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಆ ದಿನದಂದೇ ಚಿನ್ನದ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.    

