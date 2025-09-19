English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ದೀಪಾವಳಿಗೂ ಮುನ್ನವೇ ಸಿಗಲಿದೆಯೇ ಬಿಗ್ ಗಿಫ್ಟ್? ಇಲ್ಲಿದೆ ಮಹತ್ವದ ಮಾಹಿತಿ

ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಜೊತೆಗೆ, ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು ಸಹ ತುಟ್ಟಿ ಭತ್ಯೆಯ (ಡಿಎ) ಮುಂದಿನ ಪರಿಷ್ಕರಣೆಗಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಜನವರಿ-ಜೂನ್ 2025 ರ ಅವಧಿಗೆ, ತುಟ್ಟಿ ಭತ್ಯೆಯನ್ನು ಕೇವಲ ಎರಡು ಪ್ರತಿಶತದಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಗಿದೆ.
1 /7

ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮತ್ತು ನಿವೃತ್ತರಿಗೆ ೮ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ನೀಲಿ ನಿರೀಕ್ಷೆ ತ್ವರಿತಗತಿಯಲ್ಲಿ ನೆರವೇರುತ್ತಿದೆ. ಸರ್ಕಾರ ಶೀಘ್ರ ಆಯೋಗ ರಚಿಸುವುದಾಗಿ ಸೂಚಿಸಿದ್ದು, ದೇಶಾದ್ಯಂತ ೫೦ ಲಕ್ಷ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮತ್ತು ೬೫ ಲಕ್ಷ ನಿವೃತ್ತರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಆರ್ಥಿಕ ಉಪಶಮನ ದೊರೆಯಲಿದೆ.

2 /7

ಮಾಧ್ಯಮದ ವರದಿ ಪ್ರಕಾರ ಆಯೋಗ ೨೦೨೬ರಲ್ಲಿ ಜಾರಿಗೊಳಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದ್ದು, ೨೦೨೭ಕ್ಕೆ ತಡೆಯಾಗದಂತೆ ಚರ್ಚೆಗಳು ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿವೆ. ಕಳೆದ ತಿಂಗಳು ಜಿಇಎನ್‌ಸಿ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಸಚಿವ ಜಿತೇಂದ್ರ ಸಿಂಗ್ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಿ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದರು. ಸಿಂಗ್ ಅವರು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳೊಂದಿಗೆ ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿದ್ದು, ಶೀಘ್ರ ಘೋಷಣೆ ಸಾಧ್ಯ ಎಂದು ಭರವಸೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

3 /7

ಆಯೋಗದಿಂದ ಮೂಲ ವೇತನ ಪರಿಷ್ಕೃತಿ ನಿರೀಕ್ಷೆ. ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ₹೧೮,೦೦೦ ಇರುವ ಕನಿಷ್ಠ ಮೂಲ ವೇತನ ₹೨೬,೦೦೦ಕ್ಕೆ ಏರ್ಪಡಬಹುದು. ಇದು ಔಪಚಾರಿಕವಲ್ಲಾದರೂ, ಏರುತ್ತಿರುವ ಜೀವನ ವೆಚ್ಚಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಸಹಾಯವಾಗಲಿದೆ.

4 /7

ಪ್ರತಿ ದಶಕಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ರಚನೆಯಾಗುವ ಆಯೋಗ ವೇತನ ಮಟ್ಟಗಳು, ಭತ್ಯೆಗಳು ಮತ್ತು ನಿವೃತ್ತಿ ಲಾಭಗಳನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸುತ್ತದೆ. 

5 /7

ಆಯೋಗದ ಜೊತೆಗೆ ಡಿಎ ಸರ್ಕಾರಿಯೂ ನಿರೀಕ್ಷೆ. ಜನ-ಜೂನ್ ೨೦೨೫ಕ್ಕೆ ೨% ಹೆಚ್ಚಳ ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು. ಜೂನ್-ಡಿಸೆಂಬರ್ ೨೦೨೫ಕ್ಕೆ ೩% ಹೆಚ್ಚಳ ಸಾಧ್ಯ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ೫೫% ದರದ ಡಿಎ ಅಕ್ಟೋಬರ್-ನವೆಂಬರ್‌ನಲ್ಲಿ ಘೋಷಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.

6 /7

8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಘೋಷಣೆ ಮತ್ತು ಡಿಎ ಹೆಚ್ಚಳವು ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೆ ಗಮನಾರ್ಹ ಉತ್ತೇಜನ ನೀಡಲಿದೆ. ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಹಣದುಬ್ಬರ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಮನೆಯ ವೆಚ್ಚಗಳೊಂದಿಗೆ, ಎರಡೂ ಕ್ರಮಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸಬಹುದು.

7 /7

ಸದ್ಯಕ್ಕೆ, ದೀಪಾವಳಿಗೆ ಮೊದಲು ಸರ್ಕಾರವು ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ನೀಡಬಹುದು ಎನ್ನುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ನೌಕರರಿದ್ದಾರೆ.    

8th Pay Commission Diwali salary hike DA hike 8th Pay Commission Update

Next Gallery

ಕಾಫಿ ಮಾರುತ್ತಿದ್ದ ಈ ನಟಿ, 5 ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಗೆದ್ದು, ಬಾಕ್ಸ್‌ ಆಫೀಸ್‌ನಲ್ಲಿ ದಾಖಲೆ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದರು.! ಸಾಧನೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದಪ್ಪಾ