ಗ್ರಾಚ್ಯುಟಿ ಮಿತಿ ಹೆಚ್ಚಳ.. ಖಾಸಗಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಗುಡ್‌ ನ್ಯೂಸ್‌!

ಗ್ರಾಚ್ಯುಟಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ, ಅದು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಾಗಿರಲಿ ಅಥವಾ ಖಾಸಗಿ ವಲಯದ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಾಗಿರಲಿ, ಸಂಬಳ ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿಗೆ ಬದಲಾಗಿ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದ ಆದಾಯದ ಮೂಲವಾಗಿದೆ..
ಪ್ರಸ್ತುತ, ಶಾಸನಬದ್ಧ ಗ್ರಾಚ್ಯುಟಿ ಮಿತಿ 20 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಇದನ್ನು ಕೊನೆಯದಾಗಿ 2018 ರಲ್ಲಿ ಪರಿಷ್ಕರಿಸಲಾಯಿತು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಇದು ಹಿಂದಿನ ಮಟ್ಟಗಳಿಗಿಂತ ಗಮನಾರ್ಹ ಸುಧಾರಣೆಯನ್ನು ಮತ್ತು ವಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಸಮಾನ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿತು. ಅಂದಿನಿಂದ, ಹಣದುಬ್ಬರ ಮತ್ತು ವೇತನ ಬೆಳವಣಿಗೆಯು ಗ್ರಾಚ್ಯುಟಿ ಮಿತಿಯನ್ನು ಮೀರಿಸಿದೆ. ಇದು ಪರಿಷ್ಕರಣೆಯ ಅಗತ್ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ.
ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಬಳದ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಐಟಿ, ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್, ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಮತ್ತು ಉತ್ಪಾದನೆಯಂತಹ ವಲಯಗಳಲ್ಲಿರುವ ಅನೇಕ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ನಿವೃತ್ತಿಗೆ ಹಲವು ವರ್ಷಗಳ ಮೊದಲು 20 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳ ಮಿತಿಯನ್ನು ತಲುಪುತ್ತಾರೆ. ಮಿತಿಯನ್ನು ಹಣದುಬ್ಬರಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಸೂಚಿಸದ ಕಾರಣ, ಗ್ರಾಚ್ಯುಟಿಯ ನೈಜ ಮೌಲ್ಯವು ಕಾಲಾನಂತರದಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ, ಇದು ಹೊಸ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಿತಿಗಾಗಿ ನೀತಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳ ಚಿಂತನೆಯನ್ನು ಪ್ರೇರೇಪಿಸುತ್ತದೆ.
ಗ್ರಾಚ್ಯುಟಿ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ: ಗ್ರಾಚ್ಯುಟಿಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ? ಗ್ರಾಚ್ಯುಟಿ = (15/26) × ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಪಡೆದ ಮೂಲ ವೇತನ + ತುಟ್ಟಿ ಭತ್ಯೆ × ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಸೇವೆಯ ವರ್ಷಗಳು
ಹೆಚ್ಚಿನ ಗ್ರಾಚ್ಯುಟಿ ಮಿತಿಯು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ದೀರ್ಘಕಾಲ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿರುವ ಮತ್ತು ಹಿರಿಯ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಅವರ ಅರ್ಹತೆಯು ನಿವೃತ್ತಿಗೆ ಮೊದಲು ರೂ. 20 ಲಕ್ಷ ಮಿತಿಯನ್ನು ದಾಟುತ್ತದೆ. ಮಧ್ಯಮ ಗಳಿಕೆ ಅಥವಾ ಕಡಿಮೆ ಸೇವಾ ಅವಧಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಕಂಡುಬರುವುದಿಲ್ಲ.
ಗ್ರಾಚ್ಯುಟಿ ಮಿತಿಯಲ್ಲಿನ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರವು ಕಾರ್ಮಿಕರ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕಾ ಗುಂಪುಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಮಾಲೋಚಿಸಿದ ನಂತರ ಸೂಕ್ತವಾಗಿ ತಿಳಿಸಬೇಕು. ಇದನ್ನು ತಿಳಿಸಿದ ನಂತರ, ಕಂಪನಿಗಳು ತಮ್ಮ ವೇತನ ರಚನೆಗಳು ಮತ್ತು ಹಣಕಾಸು ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಅದಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು..