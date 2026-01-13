English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
ನಂಬರ್‌- 1 ಸ್ಥಾನ ಕಸಿದುಕೊಳ್ಳಲು ರೆಡಿಯಾದ ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾ ಬ್ಯಾಟರ್‌.. ICC Ranking ಟಾಪ್‌ ಪ್ಲೇಸ್‌ಗೆ ಮತ್ತೆ ಹೋಗೋದು ಇವರೇ!

ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್‌ ವಿರುದ್ಧದ ಏಕದಿನ ಸರಣಿಯ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ವಿರಾಟ್‌ ಕೊಹ್ಲಿ ಕೇವಲ 7 ರನ್‌ಗಳಿಂದ 54ನೇ ಸೆಂಚುರಿ ಮಿಸ್‌ ಆಗಿರಬಹುದು. ಆದರೆ ಈಗ ಒಡಿಐನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಮೈಲಿಗಲ್ಲು ಅನ್ನು ಮರಳಿ ಪಡೆಯುವ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಇದೇ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಧಿಸಬಹುದು ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ. 
 
37 ವರ್ಷದ ವಿರಾಟ್‌ ಕೊಹ್ಲಿ ಅವರು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಸರಣಿಯಿಂದ ಒಡಿಐನಲ್ಲಿ ಬೆಸ್ಟ್‌ ಫಾರ್ಮ್‌ನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಇದೇ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ಪರ್ಫಾಮೆನ್ಸ್‌ ಮುಂದುವರೆದರೆ ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಐಸಿಸಿ Rankingನಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡೆಯಲಿದ್ದಾರೆ.   

ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯದ Ranking ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಹಿಟ್‌ಮ್ಯಾನ್‌ ರೋಹಿತ್‌ ಶರ್ಮಾ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಕಳೆದ ಐದು ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಭರ್ಜರಿ ರನ್‌ ಗಳಿಸಿತ್ತಿರೋ ವಿರಾಟ್‌ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಕೆಲವೇ ಅಂಕಗಳ ಅಂತರ ಇದೆ.  

ರೋಹಿತ್‌ ಶರ್ಮಾ ಒಟ್ಟು 781 ಪಾಯಿಂಟ್‌ಗಳಿಂದ ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನ ಅಲಂಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಂತೆ ವಿರಾಟ್‌ ಕೊಹ್ಲಿ ಕೂಡ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದು ಒಟ್ಟು 773 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್‌ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಕೇವಲ 8 ಅಂಕಗಳ ಅಂತರವಿದೆ ಅಷ್ಟೇ.   

ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್‌ನ ಡೇರಿಯಲ್‌ ಮಿಚೆಲ್‌ 766 ಅಂಕ ಪಡೆದು ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಮಿಚೆಲ್‌ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ಅಮೋಘವಾಗಿ ಮೂಡಿ ಬಂದರೆ, ವಿರಾಟ್‌ ಕೊಹ್ಲಿ ಹಾಗೂ ರೋಹಿತ್‌ ಶರ್ಮಾ ಸ್ಥಾನಗಳಿಗೆ ಆತಂಕವಂತೂ ಪಕ್ಕಾ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ.   

ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದ ಐಸಿಸಿ ಒಡಿಐ Ranking ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ವಿರಾಟ್‌ ಕೊಹ್ಲಿ ಮರಳಿ ಪಡೆಯುವುದು ದಟ್ಟವಾಗಿದೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ರೋಹಿತ್‌ ಕಳಪೆ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ಮುಂದುವರೆದರೆ ಕೊಹ್ಲಿ ನಂ.1 ಆಗುತ್ತಾರೆ.   

ಭಾರತ ಹಾಗೂ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್‌ ನಡುವೆ ಇನ್ನು ಎರಡು ಪಂದ್ಯಗಳು ನಡೆಯಲಿವೆ. ಜನವರಿ 14 ರಂದು ಎರಡನೇ ಮ್ಯಾಚ್‌ ರಾಜ್‌ಕೋಟ್‌ನಲ್ಲಿ, ಕೊನೆಯ ಪಂದ್ಯ ಜನವರಿ 18 ರಂದು ಇಂದೋರ್‌ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಸದ್ಯ ಭಾರತ 1-0 ದಿಂದ ಮುನ್ನಡೆಯಲ್ಲಿದೆ.       

