ಮೂರನೇ ಹಾಗೂ ಅಂತಿಮ ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯವಾಡಲು ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ಹಾಗೂ ಭಾರತ ಭರ್ಜರಿ ಅಭ್ಯಾಸ ನಡೆಸಿವೆ. ಕೊನೆ ಮ್ಯಾಚ್ ಯಾರು ಗೆಲ್ಲುತ್ತಾರೋ ಸರಣಿ ಅವರ ಪಾಲಾಗಲಿದೆ.
ಇಂದೋರ್ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಮತ್ತು ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ನಡುವೆ ಅಂತಿಮ ಮ್ಯಾಚ್ ನಾಳೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 1:30ಕ್ಕೆ ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ. ಇದರ ನಡುವೆ ಪಂದ್ಯ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಭಾರತದ ಸ್ಟಾರ್ ಆಲ್ರೌಂಡರ್ ನಿವೃತ್ತಿ ಹೇಳೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾದ 2ನೇ ಮ್ಯಾಚ್ ಸೋತಿದ್ದರಿಂದ ಭಾರೀ ಹೊಡೆತ ಬಿದ್ದಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಸ್ಪಿನ್ನರ್ಗಳು ಹಾಗೂ ಓಪನರ್ ಬ್ಯಾಟರ್ ವೈಫಲ್ಯ ಅನುಭವಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ ಆಲ್ರೌಂಡರ್ ರವೀಂದ್ರ ಜಡೇಜಾ ಅವರ ಪರ್ಫಾಮೆನ್ಸ್ ಅನುಮಾನ ಮೂಡಿಸಿದೆ.
ಕಳೆದ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ಜೊತೆಗಿನ ಒಡಿಐನ ಸರಣಿಯಿಂದಲೂ ಜಡೇಜಾ ಅವರು ಆಲ್ರೌಂಡರ್ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡುವಲ್ಲಿ ವೈಫಲ್ಯ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಕಿವೀಸ್ ವಿರುದ್ಧವೂ ಅವರು ಅಷ್ಟೇನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಡಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ಹಲವರು ಅವರ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕರಿಯರ್ ಮುಗಿದಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ರವೀಂದ್ರ ಜಡೇಜಾ ಅವರನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಯಂಗ್ ಆಲ್ರೌಂಡರ್ ಅಕ್ಷರ್ ಪಟೇಲ್ರನ್ನು ತಂಡದಿಂದ ಕೈಬಿಡಲಾಗಿತ್ತು. ಒಂದು ವೇಳೆ ಅಕ್ಷರ್ಗೆ ಚಾನ್ಸ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಉತ್ತಮ ಬೌಲಿಂಗ್, ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಬಹುದಿತ್ತು.
ಸದ್ಯ ಆಫ್ರಿಕಾ ಹಾಗೂ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ಜೊತೆಗಿನ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಜಡೇಜಾ ಅವರ ಪರ್ಫಾಮೆನ್ಸ್ ಟೀಕೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಜಡೇಜಾ ಟೆಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಏಕದಿನದಲ್ಲಿ ವಿಫಲರಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಜಡೇಜಾ 3ನೇ ಪಂದ್ಯದ ನಂತರ ನಿವೃತ್ತಿ ಘೋಷಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಎರಡನೇ ಪಂದ್ಯ ಸೋತು ಪಾಠ ಕಲಿತಿರುವ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದ್ದು ನಿತೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಬದಲಿಗೆ ಆಯುಷ್ಗೆ ಚಾನ್ಸ್ ನೀಡಬಹುದು.