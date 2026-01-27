English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • ಹೊಸ ತೆರಿಗೆ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ.. ಕೇಂದ್ರ ಬಜೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ತೆರಿಗೆದಾರರಿಗೆ ಗುಡ್‌ನ್ಯೂಸ್‌!

New Tax Regime: ಹೊಸ ತೆರಿಗೆ ಪದ್ಧತಿಯು ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ತೆರಿಗೆದಾರರಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ನಿಜಕ್ಕೂ ಹೊಸ ತೆರಿಗೆ ಪದ್ಧತಿಯು ಹಳೆಯ ತೆರಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರಯೋಜನಗಳಿಂದ ತೆರಿಗೆದಾರರು ವಂಚಿತರಾಗುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ ಎಂಬುದು ಕೆಲವರ ವಾದವಾಗಿದೆ. ಈ ಹಿನ್ನಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಬಜೆಟ್‌ 2026ರಲ್ಲಿ ಹೊಸ ತೆರಿಗೆ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿನ ಬದಲಾವಣೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತೆರಿಗೆದಾರರಿಗೆ ಬೆಟ್ಟದಷ್ಟು ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳಿವೆ. ಹೊಸ ತೆರಿಗೆ ಪದ್ದತಿಯ ಬದಲಾವಣೆ ಏಕೆ ಅಗತ್ಯ? ಹೊಸ ತೆರಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ನ್ಯೂನತೆಗಳೇನು? ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯೋಣ..
ಹಳೆಯ ತೆರಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಹೋಂ ಲೋನ್‌ ಬಡ್ಡಿಗೆ ತೆರಿಗೆ ರಿಯಾಯಿತಿ ಸಿಗುತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಹೊಸ ತೆರಿಗೆ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಂ ಲೋನ್‌ ಮೇಲಿನ ಬಡ್ಡಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ರಿಯಾಯಿತಿ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ. ಹೊಸ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ, ಈ ಕಡಿತವು ನೀವು ಬಾಡಿಗೆಗೆ ನೀಡುವ ಮತ್ತು ಗೃಹ ಸಾಲವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರುವ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಬಾಡಿಗೆ ಆದಾಯವನ್ನು ಗೃಹ ಸಾಲದ ಬಡ್ಡಿಗೆ ಹೊಂದಿಸುವ ಮೂಲಕ ನೀವು ತೆರಿಗೆ ಕಡಿತವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು.  

ಹಳೆಯ ತೆರಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆಯ ಸೆಕ್ಷನ್‌ 80C ಅಡಿಯಲ್ಲಿ  LIC, PPF, ಶಾಲಾ ಶುಲ್ಕಗಳು ಮತ್ತು ELSS ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಹೂಡಿಕೆ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ₹1.5 ಲಕ್ಷದವರೆಗಿನ ಹೂಡಿಕೆ ಮೇಲೆ ತೆರಿಗೆ ವಿನಾಯಿತಿ ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಹೊಸ ತೆರಿಗೆ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ತೆರಿಗೆ ಲಾಭ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ. 

ಹಳೆಯ ತೆರಿಗೆ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ HRA ಮೇಲೆ ತೆರಿಗೆ ವಿನಾಯಿತಿಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ ಹೊಸ ತೆರಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಸೌಲಭ್ಯ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ. 

ಹಳೆ ತೆರಿಗೆ ಪದ್ಧತಿಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಐಟಿ ಸೆಕ್ಷನ್ 80D ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವಿಮಾ ಪ್ರೀಮಿಯಂಗಳಿಗೆ ₹25,000 ರಿಂದ ₹50,000 ವರೆಗಿನ ತೆರಿಗೆ ರಿಯಾಯಿತಿ ಲಭ್ಯವಿತ್ತು. ಆದರೆ,  ಹೊಸ ತೆರಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ, ಆರೋಗ್ಯ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಹೂಡಿಕೆಗಳ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ತೆರಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ. 

ಹಳೆ ತೆರಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಾಲಗಳ ಮೇಲಿನ ಬಡ್ಡಿ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಕಾಯ್ದೆ 80E ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ತೆರಿಗೆ ವಿನಾಯಿತಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಹೊಸ ತೆರಿಗೆ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ಅಂತಹ ಯಾವುದೇ ವಿನಾಯಿತಿ ಇಲ್ಲ. 

ಹಳೆಯ ತೆರಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಕೆಲವು ತೆರಿಗೆ ರಿಯಾಯಿತಿಗಳು ಹೊಸ ತೆರಿಗೆ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ಹೊಸ ತೆರಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸರಿಯಿಲ್ಲ ಎಂದರ್ಥವಲ್ಲ. ಹೊಸ ತೆರಿಗೆ ಪದ್ಧತಿಯು ಹಣ ಉಳಿಸುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಾಗಿದೆ, ಆದರೆ ಹಳೆಯ ತೆರಿಗೆ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ಅನೇಕ ಹೂಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಇದು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಹೊಸ ತೆರಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ 12.75 ಲಕ್ಷ ರೂ.ವರೆಗಿನ ನಿಮ್ಮ ಆದಾಯಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ತೆರಿಗೆ ವಿಧಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಹಳೆಯ ತೆರಿಗೆ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ, ಈ ಮಿತಿ ಪ್ರಮಾಣಿತ ಕಡಿತವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಕೇವಲ 5.50 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಆಗಿತ್ತು. 

