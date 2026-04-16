ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ನಂಬರ್ 1 ಆಗ್ತಾರಾ ಇಲ್ಲವೋ? ಎಪ್ರಿಲ್ 19 ಕ್ಕೆ ನಿರ್ಧಾರ..!

ಏಪ್ರಿಲ್ 19 ರಂದು ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಅವರಿಗೆ ಐಪಿಎಲ್ 2026 ರಲ್ಲಿ ನಿರ್ಣಾಯಕ ದಿನವಾಗಲಿದೆ, ಈ ದಿನವು ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ನಂಬರ್ 1 ಆಗುವುದಕ್ಕೂ ಅವರು ಟಿ20 ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ 1000 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ ಅತ್ಯಂತ ವೇಗದ ಭಾರತೀಯ ಆಟಗಾರನಾಗುವುದಕ್ಕೂ ಸಂಬಂಧವಿದೆ.
ಮೊನ್ನೆ ತಾನೇ ಅವರು ವಿಶ್ವದ ನಂಬರ್ 1 ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಆಗುವ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡರು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಅವರು ಇನ್ನೂ ನಂಬರ್ 1 ಭಾರತೀಯರಾಗುವ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ , ಅದರಲ್ಲೂ ಏಪ್ರಿಲ್ 19 ರಂದು ಕೊಲ್ಕತ್ತಾ ನೈಟ್ ರೈಡರ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯದಂದು ನಿರ್ಧಾರವಾಗಲಿದೆ
ಕೋಲ್ಕತ್ತಾದ ಈಡನ್ ಗಾರ್ಡನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಅವರ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಅವರು ನಂಬರ್ 1 ಆಗುತ್ತಾರೆಯೇ ಎಂಬುದನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತದೆ. ಸದ್ಯ ಟಿ20ಐಗಳಲ್ಲಿ ವೇಗವಾಗಿ 1000 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ ಭಾರತೀಯ ಆಟಗಾರ ದೇವದತ್ ಪಡಿಕ್ಕಲ್, ಅವರು 25 ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಈಗ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಇದುವರೆಗೆ 23 ಟಿ20 ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ 901 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ಏಪ್ರಿಲ್ 19 ರಂದು ಕೋಲ್ಕತ್ತಾದಲ್ಲಿ ಕೆಕೆಆರ್ ವಿರುದ್ಧ ಆಡುವಾಗ, ಅದು ಅವರ 24 ನೇ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಆ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ 99 ರನ್ಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದರೆ, ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಟಿ20ಯಲ್ಲಿ 1000 ರನ್ಗಳನ್ನು ತಲುಪಿದ ಅತ್ಯಂತ ವೇಗದ ಭಾರತೀಯ ಆಟಗಾರರಾಗಲಿದ್ದಾರೆ.
ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು, SRH ವಿರುದ್ಧದ ಹಿಂದಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ, ವಿಶ್ವದ ಅತಿ ವೇಗದ 1,000 T20 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಸರಿಗಟ್ಟುವ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಅವರು ಪಡೆದಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಶೂನ್ಯಕ್ಕೆ ಔಟಾದ ನಂತರ ಅವರಿಗೆ ಆ ಅವಕಾಶ ಕೈತಪ್ಪಿತು ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು.
ಏಪ್ರಿಲ್ 19 ರಂದು ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ನೈಟ್ ರೈಡರ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧ ನಡೆಯಲಿರುವ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ, 1,000 ಟಿ20 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ ಅತ್ಯಂತ ವೇಗದ ಭಾರತೀಯ ಆಟಗಾರನಾಗುವುದಲ್ಲದೆ, ಐಪಿಎಲ್ 2026 ರಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ರನ್ ಗಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ಆರೆಂಜ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಅನ್ನು ಮರಳಿ ಪಡೆಯುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಐಪಿಎಲ್ 2026 ರಲ್ಲಿ ಇದುವರೆಗೆ ಐದು ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ 200 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಐದು ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ 228 ರನ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಆರೆಂಜ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ