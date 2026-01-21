English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  ಬಾಲಿವುಡ್‌ ಹೀರೋಯಿನ್‌ನಿಂದ RCB ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಯಲ್ಲಿ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಹಣ ಹೂಡಿಕೆ.. ಲಂಡನ್‌ನಿಂದಲೇ ಪ್ಲಾನ್‌ ಮಾಡಿದ್ರಾ?

ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ಕಪಲ್ಸ್‌ ವಿರಾಟ್‌ ಕೊಹ್ಲಿ ಮತ್ತು ಅನುಷ್ಕಾ ಶರ್ಮಾ ಇಬ್ಬರು ಸದ್ಯ ಲಂಡನ್‌ನಲ್ಲಿ ವಾಸವಿದ್ದಾರೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್‌ ಇದ್ದರೂ ಮಕ್ಕಳ ಜೀವನ, ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕಾಗಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್‌ನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಸದ್ಯ ಇದೀಗ ಅನುಷ್ಕಾ ಶರ್ಮಾ ಆರ್‌ಸಿಬಿ ಜೊತೆ ಪಾಲು ಹೊಂದಲಿದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. 
 
ಬಾಲಿವುಡ್‌ ಸ್ಟಾರ್‌ ಬ್ಯೂಟಿಯಾಗಿದ್ದ ಕೊಹ್ಲಿ ಪತ್ನಿ ಅನುಷ್ಕಾ ಶರ್ಮಾ ಅವರು ಸಿನಿಮಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಬಿಟ್ಟು ಮದುವೆಯಾದ ಮೇಲೆ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಕುಸಿದಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಅವರ ಆಸ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಯಾವುದೇ ಇಳಿಕೆಯಾಗಿಲ್ಲ, ಪ್ರಬಲರಾಗಿದ್ದಾರೆ.   

ಅನುಷ್ಕಾ ಶರ್ಮಾ, ತನ್ನ ಸಹೋದರ ಕಾಮೇಶ್ ಜೊತೆ ಸೇರಿ ಕ್ಲೀನ್‌ ಸ್ಟೇಟ್‌ ಫಿಲ್ಮ ಎಂದು ಸಿನಿಮಾ ನಿರ್ಮಾಣ ಸಂಸ್ಥೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ ಉತ್ತಮ ಗಳಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.‌   

ರಾಯಲ್‌ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್‌ ಬೆಂಗಳೂರು ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಯಲ್ಲಿ ಪಾಲನ್ನು ಹೊಂದಲು ಅನುಷ್ಕಾ ಶರ್ಮಾ ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರಂತೆ. ಸಿನಿಮಾಗಳಿಂದ ದೂರ ಇದ್ದರೂ ನಿರ್ಮಾಣ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ಅನುಷ್ಕಾ ಶರ್ಮಾ ಒಳ್ಳೆಯ ಲಾಭ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.   

ಸದ್ಯ ಆರ್‌ಸಿಬಿಯಲ್ಲಿ ಅನುಷ್ಕಾ ಶರ್ಮಾ ಅವರು ಶೇಕಡಾ 3 ರಷ್ಟು ಪಾಲನ್ನು ಹೊಂದುವ ಗುರಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ಸುಮಾರು 400 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಅನುಷ್ಕಾ ಶರ್ಮಾ ಅವರು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.   

ಆರ್‌ಸಿಬಿ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಯಲ್ಲಿ ಅನುಷ್ಕಾ ಶರ್ಮಾ ಅವರು ಹಣ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಸೋಷಿಯಲ್‌ ಮೀಡಿಯಾ ಸೇರಿ ಕೆಲವೆಡೆ ಈ ಸುದ್ದಿ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿದೆ.   

2025ರಲ್ಲಿ ಚೊಚ್ಚಲ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಗೆದ್ದಿರುವ ಆರ್‌ಸಿಬಿ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಯೂ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್‌ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಭಾರೀ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಸಿಎಸ್‌ಕೆ ತಂಡವನ್ನು ಸೈಡ್‌ ಮಾಡಿದ್ದು ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಮುಂಬೈ ತಂಡ ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ.   

