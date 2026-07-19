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FIFA ವಿಶ್ವಕಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೋತಿರೋ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್‌ಗೆ 288 ಕೋಟಿ ಹಣ ಅಂದ್ರೆ.. ಫೈನಲ್‌ ಗೆದ್ದ ತಂಡಕ್ಕೆ ಸಿಗುವ ದುಡ್ಡು ಎಷ್ಟು?

Written ByBhimappa
Published: Jul 19, 2026, 12:41 PM IST|Updated: Jul 19, 2026, 12:41 PM IST
ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಫೈನಲ್ ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್‌ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದ್ದು ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ 12:30ಕ್ಕೆ ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ. ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾ ಮತ್ತು ಸ್ಪೇನ್ ನಡುವಿನ ಪುಟ್ಬಾಲ್‌ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಗೆಲ್ಲುತ್ತಾರೆ ಎನ್ನುವುದು ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸಿದೆ. ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್‌ನ ಬಹುಮಾನ ಮೊತ್ತ ಎಷ್ಟು ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳು ಗೊತ್ತಾ?. 

FIFA World cup prize money 2026: ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಫೈನಲ್ ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್‌ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದ್ದು ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ 12:30ಕ್ಕೆ ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ. ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾ ಮತ್ತು ಸ್ಪೇನ್ ನಡುವಿನ ಪುಟ್ಬಾಲ್‌ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಗೆಲ್ಲುತ್ತಾರೆ ಎನ್ನುವುದು ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸಿದೆ. ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್‌ನ ಬಹುಮಾನ ಮೊತ್ತ ಎಷ್ಟು ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳು ಗೊತ್ತಾ?. 
 

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ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಗಾಗಿ ಫಿಫಾದ ಒಟ್ಟು ಬಹುಮಾನ ಮೊತ್ತ 871 ಮಿಲಿಯನ್ ಅಮೆರಿಕನ್ ಡಾಲರ್ ಅಂದರೆ 8,386 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳು ಆಗಿದೆ. ಕಳೆದ ವಿಶ್ವಕಪ್‌ಗಿಂತ ಈ ಸಲ ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿದೆ.   

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2026ರ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಗೆಲ್ಲುವ ತಂಡಕ್ಕೆ 51 ಮಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಅಂದ್ರೆ ಭಾರತದ ರೂಪಾಯಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, 492.86 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಬೃಹತ್ ಬಹುಮಾನ ಮೊತ್ತ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾ ಅಥವಾ ಸ್ಪೇನ್‌ ಗೆದ್ದರೇ ಈ ಮೊತ್ತ ಸಿಗುತ್ತದೆ.    

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ಫೈನಲ್‌ನಲ್ಲಿ ರನ್ನರ್‌ ಅಪ್‌ ತಂಡವೂ 34 ಮಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್, ಭಾರತೀಯ ಕರೆನ್ಸಿಯಲ್ಲಿ 328.57 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯಲಿದೆ. ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯ ಕೇವಲ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಯ ಕಾಳಾಗವಲ್ಲ, ಕೋಟ್ಯಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಗಳಿಸುವ ಗೋಲ್ಡನ್‌ ಚಾನ್ಸ್‌ ಎನ್ನಬಹುದು.   

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ಫಿಫಾ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್‌ನಲ್ಲಿ 3ನೇ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆಯುವ ತಂಡಕ್ಕೆ ಫಿಫಾ 30 ಮಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಅಥವಾ ಸರಿಸುಮಾರು 288.85 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನ ಬಂದಿರುವ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ 243 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಬಹುಮಾನ ಸಿಗಲಿದೆ.   

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ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್‌ ವಿರುದ್ಧ ಸೋತು 4ನೇ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ತೃಪ್ತಿಪಟಿರುವ ಫ್ರಾನ್ಸ್‌ ಫುಟ್ಬಾಲ್‌ ತಂಡವೂ 269.60 ರೂಪಾಯಿಗಳ ಬಹುಮಾನ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಪಡೆಯಲಿದೆ. 28 ಮಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಸಿಗುತ್ತದೆ.      

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FIFA ವಿಶ್ವಕಪ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಫೈನಲ್‌ನಲ್ಲಿ ವಿಜೇತರಾದ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಮತ್ತು ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಟ್ರೋಫಿ, ಚಿನ್ನದ ಪದಕಗಳು ಜೊತೆಗೆ ಚಿನ್ನ, ವಜ್ರ ಖಚಿತ ಚಾಂಪಿಯನ್‌ಶಿಪ್ ಉಂಗುರಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನೀಡಲಾಗುತ್ತೆ. ಇದು ಅಲ್ಲದೇ ಸಾಕಷ್ಟು ಬಹುಮಾನಗಳು ತಂಡಕ್ಕೆ ಹರಿದು ಬರಲಿವೆ.   

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