FIFA World cup prize money 2026: ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಫೈನಲ್ ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದ್ದು ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ 12:30ಕ್ಕೆ ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ. ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾ ಮತ್ತು ಸ್ಪೇನ್ ನಡುವಿನ ಪುಟ್ಬಾಲ್ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಗೆಲ್ಲುತ್ತಾರೆ ಎನ್ನುವುದು ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸಿದೆ. ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ನ ಬಹುಮಾನ ಮೊತ್ತ ಎಷ್ಟು ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳು ಗೊತ್ತಾ?.
ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಗಾಗಿ ಫಿಫಾದ ಒಟ್ಟು ಬಹುಮಾನ ಮೊತ್ತ 871 ಮಿಲಿಯನ್ ಅಮೆರಿಕನ್ ಡಾಲರ್ ಅಂದರೆ 8,386 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳು ಆಗಿದೆ. ಕಳೆದ ವಿಶ್ವಕಪ್ಗಿಂತ ಈ ಸಲ ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿದೆ.
2026ರ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಗೆಲ್ಲುವ ತಂಡಕ್ಕೆ 51 ಮಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಅಂದ್ರೆ ಭಾರತದ ರೂಪಾಯಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, 492.86 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಬೃಹತ್ ಬಹುಮಾನ ಮೊತ್ತ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾ ಅಥವಾ ಸ್ಪೇನ್ ಗೆದ್ದರೇ ಈ ಮೊತ್ತ ಸಿಗುತ್ತದೆ.
ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ರನ್ನರ್ ಅಪ್ ತಂಡವೂ 34 ಮಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್, ಭಾರತೀಯ ಕರೆನ್ಸಿಯಲ್ಲಿ 328.57 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯಲಿದೆ. ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯ ಕೇವಲ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಯ ಕಾಳಾಗವಲ್ಲ, ಕೋಟ್ಯಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಗಳಿಸುವ ಗೋಲ್ಡನ್ ಚಾನ್ಸ್ ಎನ್ನಬಹುದು.
ಫಿಫಾ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ 3ನೇ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆಯುವ ತಂಡಕ್ಕೆ ಫಿಫಾ 30 ಮಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಅಥವಾ ಸರಿಸುಮಾರು 288.85 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನ ಬಂದಿರುವ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ 243 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಬಹುಮಾನ ಸಿಗಲಿದೆ.
ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧ ಸೋತು 4ನೇ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ತೃಪ್ತಿಪಟಿರುವ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ತಂಡವೂ 269.60 ರೂಪಾಯಿಗಳ ಬಹುಮಾನ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಪಡೆಯಲಿದೆ. 28 ಮಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಸಿಗುತ್ತದೆ.
FIFA ವಿಶ್ವಕಪ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ವಿಜೇತರಾದ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಮತ್ತು ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಟ್ರೋಫಿ, ಚಿನ್ನದ ಪದಕಗಳು ಜೊತೆಗೆ ಚಿನ್ನ, ವಜ್ರ ಖಚಿತ ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್ ಉಂಗುರಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನೀಡಲಾಗುತ್ತೆ. ಇದು ಅಲ್ಲದೇ ಸಾಕಷ್ಟು ಬಹುಮಾನಗಳು ತಂಡಕ್ಕೆ ಹರಿದು ಬರಲಿವೆ.