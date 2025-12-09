ತಿಂಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಈ ಎಣ್ಣೆ ಹಚ್ಚಿ ಸಾಕು ಬೇಡ ಅಂದ್ರೂ ಮೊಣಕಾಲುದ್ದ ದಟ್ಟವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತವೆ ಕೂದಲು!

Hair care: ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕೂದಲು ಉದುರುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿದೆ. ಪುರುಷರು ಮತ್ತು ಮಹಿಳೆಯರು ಇಬ್ಬರೂ ಈ ತೊಂದರೆಗೊಳಗಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ, ತಲೆಹೊಟ್ಟು ಮತ್ತು ಮಾಲಿನ್ಯದಂತಹ ಅಂಶಗಳಿಂದ ಕೂದಲು ಉದುರುವಿಕೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ, ನೈಸರ್ಗಿಕ ಪದಾರ್ಥಗಳಿಂದ ತಯಾರಿಸಿದ ಈ ಎಣ್ಣೆ ಕೂದಲಿಗೆ ತುಂಬಾ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿದೆ.. ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿವರ ಇಲ್ಲಿದೆ..
ಅತಿಯಾದ ಕೂದಲು ಉದುರುವಿಕೆ ಒತ್ತಡವನ್ನುಂಟುಮಾಡಬಹುದು. ಅನೇಕ ಜನರು ನೆತ್ತಿ ಅನಾರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಪೋಷಣೆ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಕೂದಲು ಉದುರುವಿಕೆ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಕೆಲವು ಜನರು ಅತಿಯಾದ ತಲೆಹೊಟ್ಟು ಹೊಂದಿರುವ ಕಾರಣ ಕೂದಲು ಉದುರುವಿಕೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ, ಎಣ್ಣೆ ಅಥವಾ ಸೀರಮ್ಗಳಿಗಾಗಿ ಸಾವಿರಾರು ಖರ್ಚು ಮಾಡುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ, ನೈಸರ್ಗಿಕ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ.
ನೀವು ಒತ್ತಡಕ್ಕೊಳಗಾಗಿದ್ದರೆ, ಅನಾರೋಗ್ಯಕರ ಆಹಾರ ಪದ್ದತಿ ಹೊಂದಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ಹಾರ್ಮೋನುಗಳ ಅಸಮತೋಲನವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ನೀವು ಜೀವನಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಸರಿಯಾದ ಕೂದಲಿನ ಆರೈಕೆಯ ಜೊತೆಗೆ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಆಹಾರವನ್ನು ಸೇವಿಸುವುದು ಅತ್ಯಗತ್ಯ.
ನೀವು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಜನರು ಹೇರ್ ಆಯಿಲ್ ತಯಾರಿಸುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂದು ವಿವರಿಸುವುದನ್ನು ನೋಡಿರಬಹುದು, ಆದರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನರು ಅದನ್ನು ಒಲೆಯ ಮೇಲೆ ಕುದಿಸುವ ಮೂಲಕ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಜನರು ತಮ್ಮ ನೆತ್ತಿಗೆ ಬಿಸಿ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಹಚ್ಚುವುದು ಸೂಕ್ತವಲ್ಲ ಎಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತಾರೆ, ಇದು ಕೂದಲಿಗೆ ಹಾನಿಯಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಭಯಪಡುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಪುರಾವೆಗಳಿಲ್ಲ. ಇದೀಗ, ಒಲೆಯ ಮೇಲೆ ಬಿಸಿ ಮಾಡುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲದ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಹೇರ್ ಆಯಿಲ್ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯೋಣ..
ಬೇಕಾಗುವ ಪದಾರ್ಥಗಳು : ಈ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ತಯಾರಿಸಲು, ನಿಮಗೆ ಆಮ್ಲಾ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ, ನೀವು 3 ರಿಂದ 4 ಆಮ್ಲಾ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಎರಡು ಮಧ್ಯಮ ಗಾತ್ರದ ಈರುಳ್ಳಿ, ಒಂದು ಚಮಚ ನಿಗೆಲ್ಲ ಬೀಜಗಳು, ಎರಡು ಚಮಚ ಅಗಸೆ ಬೀಜಗಳು, 10-15 ಬೇವಿನ ಎಲೆಗಳು, ಒಂದು ಹಿಡಿ ಕರಿಬೇವು, ಒಂದು ಚಮಚ ಮೆಂತ್ಯ ಬೀಜಗಳು, 5-6 ದಾಸವಾಳದ ಹೂವುಗಳು ಮತ್ತು 7-8 ದಾಸವಾಳದ ಎಲೆಗಳು. ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾಗುವ ಪ್ರಮುಖ ಪದಾರ್ಥವೆಂದರೆ ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಸ್ಪೈಕ್ನಾರ್ಡ್. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ, ನೀವು ಬಯಸಿದರೆ ರೋಸ್ಮರಿಯನ್ನೂ ಸಹ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ನಿಮಗೆ 300 ಗ್ರಾಂ ತೆಂಗಿನ ಎಣ್ಣೆ ಮತ್ತು ಗಾಜಿನ ಬಾಟಲ್ ಅಥವಾ ಜಾರ್ ಅಗತ್ಯವಿದೆ.
ತಯಾರಿಸುವ ವಿಧಾನ : ಮೊದಲು, ಬೇವು ಮತ್ತು ಕರಿಬೇವಿನ ಎಲೆಗಳನ್ನು ತೊಳೆದು, ಒಣಗಲು ಟವೆಲ್ ಮೇಲೆ ಹರಡಿ. ನಂತರ, ಅವುಗಳನ್ನು ಸಣ್ಣ ತುಂಡುಗಳಾಗಿ ಒಡೆಯಿರಿ. ಈಗ ನಿಗೆಲ್ಲ ಬೀಜಗಳು, ಅಗಸೆ ಬೀಜಗಳು ಮತ್ತು ಮೆಂತ್ಯ ಬೀಜಗಳನ್ನು ಒರಟಾಗಿ ಪುಡಿಮಾಡಿ ಇದರಿಂದ ಅವುಗಳ ಗುಣಗಳು ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೀರಲ್ಪಡುತ್ತವೆ. ಆಮ್ಲಾವನ್ನು ತೊಳೆದು ತುರಿದು, ಅದರೊಂದಿಗೆ ಈರುಳ್ಳಿಯನ್ನು ಸಿಪ್ಪೆ ತೆಗೆದು ತುರಿದುಕೊಳ್ಳಿ ಅಥವಾ ಎರಡೂ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಗಾರದಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಪುಡಿಮಾಡಿ.
ಈಗ ಒಂದು ಬಾಟಲಿ ಅಥವಾ ಜಾರ್ನಲ್ಲಿ ತೆಂಗಿನ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ತುಂಬಿಸಿ, ಮೆಂತ್ಯ ಬೀಜಗಳು, ನಿಗೆಲ್ಲ ಬೀಜಗಳು, ಸ್ಪೈಕ್ನಾರ್ಡ್ ಮತ್ತು ಆಮ್ಲಾ-ಈರುಳ್ಳಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲಾ ವಸ್ತುಗಳ ಪುಡಿಯನ್ನು ಎಣ್ಣೆಗೆ ಸೇರಿಸಿ. ಪಾತ್ರೆಯ ಮುಚ್ಚಳವನ್ನು ಮುಚ್ಚಿ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿದಿನ ಕನಿಷ್ಠ 10 ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕಿಗೆ ಒಡ್ಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ನೀವು ಬಯಸಿದರೆ, 10 ದಿನಗಳ ನಂತರ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಫಿಲ್ಟರ್ ಮಾಡಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿಡಬಹುದು ಅಥವಾ ಎಲ್ಲಾ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಡಬಹುದು.
ಈ ಎಣ್ಣೆ ತಲೆಹೊಟ್ಟು ನಿವಾರಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಕೂದಲು ಉದುರುವಿಕೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ, ಜೊತೆಗೆ ಕೂದಲು ಬೆಳವಣಿಗೆಯೂ ಉತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಇದು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ ಪರೀಕ್ಷಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಪರಿಹಾರವಾಗಿದೆ. ಕೂದಲು ತೊಳೆಯುವ ಕನಿಷ್ಠ 2 ಗಂಟೆಗಳ ಮೊದಲು ಈ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ನೆತ್ತಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹಚ್ಚಿ ಲಘುವಾಗಿ ಮಸಾಜ್ ಮಾಡಿ.