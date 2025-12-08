ಈ ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಶುಂಠಿ ಒಳ್ಳೆಯದೋ, ಕೆಟ್ಟದೋ.. ನಿತ್ಯ ಅಡುಗೆಯಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಬಹುದಾ..?

ಶುಂಠಿ ಒಂದು ಸುವಾಸನೆ ಭರಿತ ಮಸಾಲೆ ಪದಾರ್ಥವಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಔಷಧೀಯ ಗಿಡಮೂಲಿಕೆಯಾಗಿಯು ಆಗಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಅಡುಗೆಯಲ್ಲಿ ಶುಂಠಿಯನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸುವುದರಿಂದ ಅಡುಗೆ ಘಮ ಘಮ ಪರಿಮಳಯುಕ್ತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಶುಂಠಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಈಗ ಚಳಿಗಾಲವಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಪ್ರತಿದಿನ ಶುಂಠಿ ತಿನ್ನುವುದರಿಂದ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ರಕ್ಷಣೆ ನೀಡಿ ಕೆಮ್ಮು, ಶೀತ ಹಾಗೂ ಜ್ವರ ಬರದಂತೆ ತಡೆಯುತ್ತದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಶುಂಠಿನ ಆಹಾರದ ಜೊತೆ ತಿನ್ನುವುದರಿಂದ ದೇಹ ಬೆಚ್ಚಗಿರುತ್ತದೆ.
ಸೋಂಕುಗಳಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ಶುಂಠಿ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ದೇಹದ ಒಳಗೆ ಉರಿಯೂತವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆ, ಉಬ್ಬುವುದು ಮತ್ತು ವಾಕರಿಕೆ ಇಂತಹವುಗಳಿಗೆ ಶುಂಠಿ ಉತ್ತಮ ಔಷಧಿ ಎಂದೇ ಹೇಳಬಹುದು.
ಕೆಟ್ಟ ಗಾಳಿ, ಹೊಗೆ ಅಥವಾ ಧೂಳಿನಿಂದ ಅನಾರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳಗಾದವರಿಗೆ ಬಿಸಿ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಶುಂಠಿನ ಸೇರಿಸಿ ಚಹಾ ರೀತಿ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟರೇ ಆರೋಗ್ಯ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಎಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಕಫವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿರಿಸುತ್ತದೆ.
ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ದೇಹವನ್ನು ಬೆಚ್ಚಗಿಡಬೇಕು, ಶೀತ, ಕೆಮ್ಮು, ಜ್ವರ ಇಂತವುಗಳಿಂದ ರಕ್ಷಿಣೆ ಬೇಕು ಎಂದರೆ ಶುಂಠಿಯ ಚಹಾ ಮಾಡಿ ಕುಡಿಯಬೇಕು. ದೇಹದಲ್ಲಿ ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಅಧಿಕ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಆರೋಗ್ಯವಂತರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಶುಂಠಿ ಉರಿಯೂತ ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡಲು ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ಎಂದರೆ ಇದು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ವಿರೋಧಿ ಗುಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಚಹಾ ಮಾಡುವಾಗ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಶುಂಠಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿದರೆ ಈಗ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಶುಂಠಿ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಮತ್ತು ರಕ್ತದ ಸಕ್ಕರೆ ಮಟ್ಟ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.