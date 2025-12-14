Winter weight gain : ಇತರ ಋತುಗಳಿಗಿಂತ ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ದೇಹದ ತೂಕ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸತ್ಯ. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಏಕೆ, ಏನು ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ, ಅದು ಹೇಗೆ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಾವು ಅದನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಬಹುದೇ ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು..
ಈ ತೂಕ ಹೆಚ್ಚಳವು ಜೀವಶಾಸ್ತ್ರ, ನಡವಳಿಕೆ ಮತ್ತು ಕಾಲೋಚಿತ ಅಭ್ಯಾಸಗಳಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಒಂದು ವಿದ್ಯಮಾನವಾಗಿದೆ. ಶೀತ ಮತ್ತು ಹಿಮವು ಮೇಲುಗೈ ಸಾಧಿಸಿದಾಗ, ತಾಪಮಾನ ಕಡಿಮೆಯಾದಾಗ ಮತ್ತು ದಿನಗಳು ಕಡಿಮೆಯಾದಾಗ, ದೇಹದಲ್ಲಿನ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಹಾರ್ಮೋನುಗಳ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಮಾನ್ಸೂನ್ಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಆಹಾರವನ್ನು ತಿನ್ನುವ ಬಯಕೆಯನ್ನು ಪ್ರಚೋದಿಸುತ್ತವೆ. ಈ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ನಿರ್ವಹಿಸದಿದ್ದರೆ, ಅವು ಕ್ರಮೇಣ ತೂಕ ಹೆಚ್ಚಾಗಲು ಅನುಕೂಲಕರ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಬಹುದು.
ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ತೂಕ ಹೆಚ್ಚಾಗಲು ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣವೆಂದರೆ ಹಸಿವು ಹೆಚ್ಚಾಗುವುದು. ಈ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ತಾಪಮಾನವು ಸಿರೊಟೋನಿನ್ ಮತ್ತು ಮೆಲಟೋನಿನ್ ಹಾರ್ಮೋನುಗಳ ಮೇಲೆ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ, ಇದು ಮನಸ್ಥಿತಿ ಮತ್ತು ಹಸಿವಿನ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಇದು ಅನೇಕ ಜನರಿಗೆ ಪರಾಠಾ, ಸಿಹಿತಿಂಡಿಗಳು ಮತ್ತು ಕರಿದ ಆಹಾರವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ತಿನ್ನಲು ಪ್ರಚೋದಿಸುತ್ತದೆ. ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕು ಕಡಿಮೆಯಾಗುವುದರಿಂದ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಮಟ್ಟಗಳು ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತವೆ. ಇದು ಹಸಿವಿನ ಮೇಲೆ ನೇರವಾಗಿ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಜನರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಕ್ಯಾಲೋರಿ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ ಭರಿತ ಆಹಾರಗಳನ್ನು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಸಿರೊಟೋನಿನ್ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿನ ಇಳಿಕೆ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಗಳ ಹಂಬಲಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ.
ಈ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ದೈಹಿಕವಾಗಿ ನಿಷ್ಕ್ರಿಯರಾಗಿರುವುದು ತೂಕ ಹೆಚ್ಚಾಗುವಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಚಳಿಗಾಲವು ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಹೊರಾಂಗಣ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಬಂಧಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಕ್ಯಾಲೊರಿ ಸುಡುವಿಕೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದರ ಹೊರತಾಗಿ, ಹಬ್ಬಗಳು, ತಡರಾತ್ರಿಯ ತಿಂಡಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಚರಣೆಗಳಿಗೆ ಸಿಹಿತಿಂಡಿಗಳು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕಾರಣಗಳಾಗಿವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ, ನಿರ್ಜಲೀಕರಣವು ಮತ್ತೊಂದು ಪರೋಕ್ಷ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.
ನೀವು ಹೆಚ್ಚಿನ ಕ್ಯಾಲೋರಿ ಹೊಂದಿರುವ ಆಹಾರವನ್ನು ಸೇವಿಸಿದರೂ ಸಹ, ನೀವು ಅವುಗಳನ್ನು ಮಿತವಾಗಿ ಸೇವಿಸಬೇಕು. ವಾರಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಸಣ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಸಿಹಿತಿಂಡಿಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸಿ. ಜಾಗರೂಕತೆಯಿಂದ ತಿನ್ನುವುದು ಮತ್ತು ಅನಾರೋಗ್ಯಕರವಾದ ಆರಾಮದಾಯಕ ಆಹಾರಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುವುದರಿಂದ ಕ್ಯಾಲೋರಿ ಸೇವನೆಯನ್ನು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದು.
ಪ್ರೋಟೀನ್ ಭರಿತ ಆಹಾರಗಳು ಹಸಿವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಅವು ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಸ್ಥಿರಗೊಳಿಸಲು ಸಹ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಗಾಗಿ ಕ್ಯಾಲೊರಿ ಸುಡುವಿಕೆಯನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಲು ಸಹ ಅವು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ನೀವು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹುರಿದ ಕಡಲೆ, ಪನೀರ್, ಗ್ರೀಕ್ ಮೊಸರು, ಬೇಯಿಸಿದ ಮೊಟ್ಟೆಗಳು, ತೋಫು ಸ್ಟಿರ್-ಫ್ರೈಸ್ ಮತ್ತು ಪ್ರೋಟೀನ್ ಸ್ಮೂಥಿಗಳಂತಹ ಸುಲಭವಾದ ಪ್ರೋಟೀನ್ ತಿಂಡಿಗಳನ್ನು ಆನಂದಿಸಬಹುದು. ಕೆಲವು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಆಯ್ಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಮೊಳಕೆಯೊಡೆದ ಧಾನ್ಯಗಳು, ಮೂಂಗ್ ದಾಲ್ಗಳು, ಚಿಯಾ ಪುಡಿಂಗ್, ಹುರಿದ ಕಡಲೆ ಮತ್ತು ದಾಲ್ ವಡಾ ಸೇರಿವೆ.
ತೂಕ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ಹೀಗೆ ಮಾಡಿ : ಬೆಚ್ಚಗಿನ ನೀರು, ಗಿಡಮೂಲಿಕೆ ಚಹಾಗಳು ಮತ್ತು ದಾಲ್ಚಿನ್ನಿ ಅಥವಾ ನಿಂಬೆ ರಸದೊಂದಿಗೆ ಬೆರೆಸಿದ ನೀರು ಮುಂತಾದ ಪಾನೀಯಗಳು ಅನಗತ್ಯ ಹಸಿವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಚಯಾಪಚಯ ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ದಿನಕ್ಕೆ 6 - 8 ಗ್ಲಾಸ್ ನೀರು ಕುಡಿಯಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ.
ವ್ಯಾಯಾಮ ಮುಖ್ಯ: ಒಳಾಂಗಣ ನಡಿಗೆ, ಯೋಗ, ಮೆಟ್ಟಿಲು ಹತ್ತುವುದು ಮತ್ತು 20 ನಿಮಿಷಗಳ ಶಕ್ತಿ ತರಬೇತಿಯು ಕ್ಯಾಲೋರಿ ಸೇವನೆಯನ್ನು ಸಮತೋಲನಗೊಳಿಸಲು ಮತ್ತು ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಹಸಿವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಊಟಗಳ ನಡುವೆ ದೀರ್ಘ ಅಂತರ, ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಅತಿಯಾಗಿ ತಿನ್ನುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುವುದು ಶಕ್ತಿಯ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಸ್ಥಿರವಾಗಿಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.