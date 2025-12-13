ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಆರಂಭದಿಂದಲೇ ಲಕ್ಷ್ಮಿದೇವಿಯ ಕೃಪೆಯಿಂದ ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಶುಕ್ರದೆಸೆ ಶುರು!!

Navapancham Rajayoga 2025: 2026ರ ಹೊಸ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಶನಿ ಮತ್ತು ಬುಧ ಗ್ರಹಗಳ ಅಪರೂಪದ ಸಂಯೋಗದಿಂದ ನವಪಂಚಮ ರಾಜಯೋಗ ರೂಪಗೊಳ್ಳಲಿದೆ. ಈ ಯೋಗವು ತಾಯಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿದೇವಿಯ ಕೃಪೆ, ಮಾನ–ಸಮ್ಮಾನ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ವೃದ್ಧಿಯನ್ನ ತರಲಿದೆ. ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ, ಶನಿ ಮತ್ತು ಬುಧ ಸುಮಾರು 30 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಈ ರಾಜಯೋಗವನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಇದು ಅತ್ಯಂತ ಮಂಗಳಕರ ಯೋಗವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದ ಜೊತೆಗೆ ಜಾಗತಿಕ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳ ಮೇಲೂ ಬೀರುತ್ತದೆ. ನವಪಂಚಮ ರಾಜಯೋಗದಿಂದ ಯಾವ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಶುಕ್ರದೆಸೆ ಶುರುವಾಗಲಿದೆ ಅನ್ನೋದರ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ...
ಮಿಥುನ ರಾಶಿ: ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ನವಪಂಚಮ ರಾಜಯೋಗವು ಅತ್ಯಂತ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಸುಖಮಯ ವಾತಾವರಣ ನೆಲೆಸುತ್ತದೆ. ವೃತ್ತಿ ಜೀವನ ವೇಗವಾಗಿ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತದೆ. ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಭರ್ತಿ, ವೇತನ ಹೆಚ್ಚಳ ಮತ್ತು ಬಯಸಿದ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ವರ್ಗಾವಣೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಉದ್ಯಮಿಗಳಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಯೋಜನೆಯ ಅವಕಾಶ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ, ಇದು ವ್ಯವಹಾರ ವಿಸ್ತರಣೆಗೆ ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಸರ್ಕಾರಿ ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕೆ ತಯಾರಿ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವವರಿಗೆ ಯಶಸ್ಸಿನ ಅವಕಾಶಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತವೆ. ಪೂರ್ವಿಕರ ಆಸ್ತಿಯಿಂದಲೂ ನಿಮಗೆ ಭರ್ಜರಿ ಲಾಭ ಸಿಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ನೀವು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಗತಿ ಕಾಣಬಹುದು.
ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿ: ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ನವಪಂಚಮ ರಾಜಯೋಗವು ಹೊಸ ಅವಕಾಶಗಳ ಬಾಗಿಲು ತೆರೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. 2026ರ ಆರಂಭದಿಂದಲೇ ಅದೃಷ್ಟದ ಬಲವಾದ ಬೆಂಬಲ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. ದೀರ್ಘಕಾಲದಿಂದ ನಿಂತುಹೋದ ಕೆಲಸಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಪ್ರಭಾವಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧಗಳು ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ, ಇದರ ಲಾಭ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿಯೂ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. ಹೊಸ ವಾಹನ, ಮನೆ ಅಥವಾ ಭೂಮಿ ಖರೀದಿಸುವ ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಳ್ಳಬಹುದು. ಕುಟುಂಬ, ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಗೌರವ ಮತ್ತು ಸಂತೋಷ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಸೃಜನಾತ್ಮಕ ಚಿಂತನೆಗಳಿಂದ ಹೊಸ ಅವಕಾಶಗಳು ದೊರೆಯುತ್ತವೆ. ಹೂಡಿಕೆಗಳು ಲಾಭದಾಯಕವಾಗುತ್ತವೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ಮತ್ತು ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ಓದುವ ಅವಕಾಶಗಳು ದೊರೆಯುತ್ತವೆ.
ಮಕರ ರಾಶಿ: ಮಕರ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ 2026ರ ಆರಂಭ ಪ್ರಗತಿ ಮತ್ತು ಸಾಧನೆಗಳ ಸಮಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಧೈರ್ಯ ಮತ್ತು ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯಿಂದ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ವೃತ್ತಿ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭದ ಸೂಚನೆಗಳು ದೊರೆಯುತ್ತವೆ. ಉದ್ಯೋಗ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರ ಎರಡರಲ್ಲೂ ಹೊಸ ಅವಕಾಶಗಳು ದೊರೆಯುತ್ತವೆ. ಆಸ್ತಿ ಖರೀದಿಸುವುದು ಅಥವಾ ದೀರ್ಘಕಾಲದಿಂದ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿರುವ ಹಣವನ್ನ ಮರಳಿ ಪಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಕುಟುಂಬ ಜೀವನ ಸಾಮರಸ್ಯದಿಂದ ಕೂಡಿರುತ್ತದೆ. ಸಂಗಾತಿಯ ಸಹಕಾರವು ಆತ್ಮಬಲವನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಧುರ್ಯ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಗುರಿಗಳನ್ನ ತಲುಪಲು ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಉತ್ಸಾಹ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ.
(ಗಮನಿಸಿರಿ: ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳು, ಪಂಚಾಂಗಗಳು, ನಂಬಿಕೆಗಳು ಅಥವಾ ಧಾರ್ಮಿಕ ಗ್ರಂಥಗಳಂತಹ ವಿವಿಧ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಿಂದ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗಿದೆ. Zee Kannada News ಇದನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.)