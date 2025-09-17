ಪಿಎಫ್ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ದೀಪಾವಳಿ ಉಡುಗೊರೆ : PF ಮೊತ್ತ ವಿಡ್ರಾ ಮಾಡವುದು ಇನ್ನು ಸುಲಭ! ಒಂದೇ ಕ್ಲಿಕ್ ಮೂಲಕ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು ನಿಮ್ಮ ಹಣ

ದೀಪಾವಳಿಗೂ ಮುನ್ನ ಸುಮಾರು 8 ಕೋಟಿ EPFO ಚಂದಾದಾರರಿಗೆ ಕೆಲವು ವಿಶೇಷ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಸರ್ಕಾರ ಯೋಜಿಸುತ್ತಿದೆ. ಅಕ್ಟೋಬರ್ 10-11 ರಂದು ಕಾರ್ಮಿಕ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗ ಸಚಿವ ಮನ್ಸುಖ್ ಮಾಂಡವಿಯಾ ಅವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಸಭೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಪ್ರಮುಖ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು.
ನೌಕರರ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಪಿಎಫ್ ಹಣ ಹಿಂಪಡೆಯುವ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಬಹು ದೊಡ್ಡ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ. ದೀಪಾವಳಿಗೂ ಮುನ್ನ ಈ ಸೌಲಭ್ಯ ಪಿಎಫ್ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಸಿಗಲಿದೆ.
ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಎಟಿಎಂಗಳಿಂದ ಪಿಎಫ್ ಹಣವನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯುವ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಒದಗಿಸಲಿದೆ. ಈ ಕುರಿತು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 10-11 ರಂದು ನಡೆಯುವ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಲಿದೆ.
ಈ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ತರಹದ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಪರಿಗಣಿಸಲಿದೆ. ಅದರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿಯ ಒಂದು ಭಾಗವನ್ನು ATM ಅಥವಾ UPI ವಹಿವಾಟುಗಳ ಮೂಲಕ ಹಿಂಪಡೆಯಬಹುದು.
ಕಾರ್ಮಿಕ ಸಂಘಗಳ ನಿರಂತರ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಪೂರೈಸುವ ಸಲುವಾಗಿ, ಕನಿಷ್ಠ ಪಿಂಚಣಿಯನ್ನು ತಿಂಗಳಿಗೆ 1,000 ರಿಂದ 1,500 ಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಸಂಸ್ಥೆಯ ಕೇಂದ್ರ ಟ್ರಸ್ಟಿಗಳ ಮಂಡಳಿಯು ಮರುಪರಿಶೀಲಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.
ಚಂದಾದಾರರು ಹಣವನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯಲು ಅಥವಾ PF ಮೊತ್ತವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಸುಲಭವಾಗುವಂತೆ PF ಸೇವೆಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಡಿಜಿಟಲೀಕರಣಗೊಳಿಸುವುದು ಇದರ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ.
EPFO 3.0 ಅಡಿಯಲ್ಲಿ, EPF ಸದಸ್ಯರು ತಮ್ಮ PF ಹಣವನ್ನು ATM ಗಳಿಂದ ಹಿಂಪಡೆಯಬಹುದು. ಇದಲ್ಲದೆ, ಅವರು Google Pay, PhonePe ಅಥವಾ Paytm ನಂತಹ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗಳ ಮೂಲಕವೂ PF ಹಣವನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯಬಹುದು.
ಇದರರ್ಥ ಇಪಿಎಫ್ ಸದಸ್ಯರು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ತಮ್ಮ ಇಪಿಎಫ್ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯಲು ಪಿಎಫ್ ಕಚೇರಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಈ ಕೆಲಸವನ್ನು ಅವರ ಮನೆಯಿಂದಲೇ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಬಹುದು. ಇದರ ಸಹಾಯದಿಂದ, ನಿಮ್ಮ ಪಿಎಫ್ ಖಾತೆಯ ಬಾಕಿ ಮತ್ತು ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಸಹ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಬಹುದು.
ಈ ಹೊಸ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ, EPFO ಚಂದಾದಾರರಿಗೆ ATM ತರಹದ ಕಾರ್ಡ್ ನೀಡಲಾಗುವುದು. ಈ ಕಾರ್ಡ್ ಅನ್ನು PF ಖಾತೆಗೆ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರ ಮೂಲಕ, ನೀವು ನಿಮ್ಮ PF ಹಣವನ್ನು ATM ನಿಂದ ಸುಲಭವಾಗಿ ಹಿಂಪಡೆಯಬಹುದು. UPI ನಿಂದ ಹಣವನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯಲು, ನೀವು ನಿಮ್ಮ PF ಖಾತೆಯನ್ನು UPI ನೊಂದಿಗೆ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.