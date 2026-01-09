English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Photos
  • BHIM ಆಪ್ ನಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಒಂದೇ ಕ್ಲಿಕ್‌ನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ PF ಹಣ ಪಡೆಯುವುದು ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತೇ?

BHIM ಆಪ್ ನಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಒಂದೇ ಕ್ಲಿಕ್‌ನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ PF ಹಣ ಪಡೆಯುವುದು ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತೇ?

ಪಿಎಫ್ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಸಂತಸದ ಸುದ್ದಿ ಇಲ್ಲಿದೆ, ಇಪಿಎಫ್‌ಒ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ತನ್ನ 300 ಮಿಲಿಯನ್‌ಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ತ್ವರಿತ ಪಿಎಫ್ ವಿತ್ ಡ್ರಾ ಅವಕಾಶವನ್ನು ನೀಡಲಿದೆ.ಈ ಹೊಸ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವು ಮುಂದಿನ ಎರಡು ಮೂರು ತಿಂಗಳೊಳಗೆ ಭೀಮ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮೂಲಕ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ.ಸದಸ್ಯರು ಆರೋಗ್ಯ, ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ವಿಶೇಷ ಸಂದರ್ಭಗಳಿಗಾಗಿ ಪಿಎಫ್ ಮುಂಗಡಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು ಮತ್ತು ಅನುಮೋದಿತ ಮೊತ್ತವನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಅವರ ಯುಪಿಐ-ಲಿಂಕ್ಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗಳಿಗೆ ಜಮಾ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
1 /5

ನೌಕರರ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಸಂಸ್ಥೆ (EPFO) ಮುಂದಿನ ಎರಡು ಮೂರು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ 30 ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ BHIM ಆ್ಯಪ್ ಮೂಲಕ ತ್ವರಿತ PF ಹಿಂಪಡೆಯುವ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಒದಗಿಸಲಿದೆ.EPFO ​​NPCI ಯೊಂದಿಗೆ ಸಹಯೋಗ ಹೊಂದಿದೆ ಮತ್ತು ಈ ಉಪಕ್ರಮದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ, ಆರೋಗ್ಯ, ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ವಿಶೇಷ ಸಂದರ್ಭಗಳಿಗಾಗಿ ಹಿಂಪಡೆಯುವಿಕೆಯನ್ನು ನೇರವಾಗಿ UPI ಗೆ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಲಾದ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗೆ ಮಾಡಬಹುದು.  

2 /5

    BHIM ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಬಳಸಿ 300 ಮಿಲಿಯನ್‌ಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ತಮ್ಮ PF ಖಾತೆಗಳಿಂದ ತಕ್ಷಣ ಹಣವನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯುವ ಅವಕಾಶವನ್ನು ನೀಡಲು EPFO ​​ಯೋಜಿಸಿದೆ. ಈ ಉಪಕ್ರಮವು ಮುಂದಿನ ಎರಡು ಮೂರು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಈ ಹೊಸ ಉಪಕ್ರಮದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ, ನೀವು ಆರೋಗ್ಯ, ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ವಿಶೇಷ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ PF ಮುಂಗಡಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಪ್ರಸ್ತುತ, ಈ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವು BHIM ನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಇದನ್ನು ನಂತರ ಇತರ UPI ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ಗಳಿಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಬಹುದು.  

3 /5

 ಪ್ರಸ್ತುತ, ಈ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವು BHIM ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಇತರ UPI-ಆಧಾರಿತ ಫಿನ್‌ಟೆಕ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ಗಳಿಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಬಹುದು. ಈ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯದ ದುರುಪಯೋಗವನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಹಿಂಪಡೆಯುವ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಸೀಮಿತಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ 

4 /5

₹5 ಲಕ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ ಮೋಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೊಳಿಸಲಾದ ಆನ್‌ಲೈನ್ ಮುಂಗಡ ಕ್ಲೈಮ್‌ಗಳು ಇತ್ಯರ್ಥವಾಗಲು ಕನಿಷ್ಠ ಮೂರು ಕೆಲಸದ ದಿನಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಅಥವಾ ಹಸ್ತಚಾಲಿತ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಕ್ಲೈಮ್‌ಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ.

5 /5

  ನೀವು PF ನಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಯಾವಾಗ ಹಿಂಪಡೆಯಬಹುದು? ನಿವೃತ್ತಿ: 58 ವರ್ಷ ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಯಸ್ಸನ್ನು ತಲುಪಿದ ನಂತರ. ನಿರುದ್ಯೋಗ: ನೀವು ಸತತ ಎರಡು ತಿಂಗಳು ನಿರುದ್ಯೋಗಿಯಾಗಿದ್ದರೆ. ಒಂದು ತಿಂಗಳ ನಿರುದ್ಯೋಗದ ನಂತರ ನಿಮ್ಮ ಪಿಎಫ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್‌ನ 75% ವರೆಗೆ ಮತ್ತು ಎರಡು ತಿಂಗಳ ನಂತರ ಉಳಿದ 25% ವರೆಗೆ ಹಿಂಪಡೆಯಬಹುದು. ಶಾಶ್ವತ ಅಂಗವೈಕಲ್ಯ: ನೀವು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಮತ್ತು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅಂಗವಿಕಲರಾಗಿದ್ದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿದ್ದರೆ. ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ಶಾಶ್ವತ ವಲಸೆ: ನೀವು ಬೇರೆ ದೇಶಕ್ಕೆ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ವರ್ಗಾವಣೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದರೆ. ವೈದ್ಯಕೀಯ: ನಿಮ್ಮ, ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯ, ಮಕ್ಕಳ ಅಥವಾ ಪೋಷಕರ ಗಂಭೀರ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಗೆ. ಯಾವುದೇ ಕನಿಷ್ಠ ಸೇವಾ ಅವಶ್ಯಕತೆಯಿಲ್ಲ. ವಸತಿ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳು: ಐದು ವರ್ಷಗಳ ಸೇವೆಯ ನಂತರ ಮನೆ ಅಥವಾ ಭೂಮಿಯ ಖರೀದಿ ಅಥವಾ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ, ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಸೇವೆಯ ನಂತರ ಗೃಹ ಸಾಲದ ಮರುಪಾವತಿಗಾಗಿ, ನಿರ್ಮಾಣ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಐದು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಮನೆಯ ನವೀಕರಣಕ್ಕಾಗಿ ಹಿಂಪಡೆಯಬಹುದು. ಶಿಕ್ಷಣ: ಏಳು ವರ್ಷಗಳ ಸೇವೆಯ ನಂತರ ನಿಮ್ಮ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಮೆಟ್ರಿಕ್ ನಂತರದ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕಾಗಿ. ಮದುವೆ: ಏಳು ವರ್ಷಗಳ ಸೇವೆಯ ನಂತರ ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಮದುವೆಗಾಗಿ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಅಥವಾ ಒಡಹುಟ್ಟಿದವರ ಮದುವೆಗಾಗಿ. ನೈಸರ್ಗಿಕ ವಿಕೋಪ: ನೈಸರ್ಗಿಕ ವಿಕೋಪಗಳಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಕಷ್ಟ ನಿವಾರಿಸಲು  

EPFO BHIM app withdrawal Instant PF advance UPI EPFO 3.0 rules 2026 PF withdrawal via BHIM app UPI-linked PF claims SBI PF settlement BHIM UPI for EPFO Instant medical advance PF EPFO NPCI partnership Mansukh Mandaviya EPFO news

Next Gallery

ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ ಟೈಟಲ್ ವಿನ್ನರ್ ಇವರೇ.. ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಶಾಕ್‌ ಆಗೊದಂತು ಕಂಡಿತಾ