ನೆರೆಯ ದೇಶ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಸೇನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಮಹಿಳೆಯರ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾ? ಸಮಾನತೆ ಪದದ ಅರ್ಥವೇ ತಿಳಿಯದ ರಾಷ್ಟ್ರ ಹೆಣ್ಣಿಗೆ ನೀಡಿದ ಸ್ಥಾನವಿದು..

Pakistani women soldiers: ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ದ್ವಿತೀಯ ಸ್ಥಾನವಿದೆ, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಅವರ ಉಪಸ್ಥಿತಿ ಸೀಮಿತವಾಗಿದೆ. ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಸೇನೆಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಮಹಿಳೆಯರು ಇದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಇಂದು ನಾವು ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿಯೋಣ..
ಪ್ರಸ್ತುತ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಸೇನೆಯಲ್ಲಿ 5000 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮಹಿಳೆಯರು ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕಳೆದ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 700 ಮಹಿಳೆಯರು ಸೇನೆಯ ವಿವಿಧ ಶಾಖೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಾಗಿ ನೇಮಕಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಸೇನೆಯ ಒಟ್ಟು ವಲಯಗಳಲ್ಲಿ 80% ಈಗ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಮುಕ್ತವಾಗಿವೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ದಳ (AMC), ಐಟಿ, ಸಿಗ್ನಲ್ಗಳು, ಶಿಕ್ಷಣ, ಪೂರೈಕೆ ಮತ್ತು ಆಡಳಿತ ಇಲಾಖೆಗಳು ಸೇರಿವೆ.
ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ಸೇನೆಯಲ್ಲಿ ಲೆಫ್ಟಿನೆಂಟ್ ಜನರಲ್ (ಮೂರು-ಸ್ಟಾರ್ ಜನರಲ್) ಹುದ್ದೆಗೆ ಆಯ್ಕೆಯಾದ ಮೊದಲ ಮಹಿಳೆ ನಿಗರ್ ಜೋಹರ್. ಅವರು ಸರ್ಜನ್ ಜನರಲ್ ಆಗಿಯೂ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಪದಾತಿ ದಳ, ಫಿರಂಗಿ ಮತ್ತು ಶಸ್ತ್ರಸಜ್ಜಿತ ಘಟಕಗಳಂತಹ ನೇರ ಯುದ್ಧ ಘಟಕಗಳಿಗೆ ಸೇರಲು ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಅವಕಾಶವಿಲ್ಲ. ಆದಾಗ್ಯೂ, 2013 ರಲ್ಲಿ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಸೇನೆಯಲ್ಲಿ 24 ಮಹಿಳಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಮೊದಲ ಬ್ಯಾಚ್ ಪ್ಯಾರಾಟ್ರೂಪರ್ (ವಾಯುಗಾಮಿ) ಕೋರ್ಸ್ ಅನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿತು.
ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ರಚನೆಯಾದಾಗಿನಿಂದ ಮಹಿಳೆಯರು ಸೇನೆಯ ಭಾಗವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಬೇಗಂ ರಾಣಾ ಲಿಯಾಕತ್ ಅಲಿ ಖಾನ್ 1940 ರ ದಶಕದಲ್ಲಿ 'ಮಹಿಳಾ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗಾರ್ಡ್' ಅನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವ ಮೂಲಕ ಉಪಕ್ರಮವನ್ನು ಕೈಗೊಂಡರು.