  • ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಭರ್ಜರಿ ಗುಡ್‌ ನ್ಯೂಸ್‌.. ಖಾತೆ ಸೇರುತ್ತಿದ್ದ ಮೊತ್ತದಲ್ಲಿ 500 ರೂ. ಏರಿಕೆ! ಈಗ ಜಮಾ ಆಗೋದು 2500 ರೂ.

women financial assistance: ಸರ್ಕಾರ ಘೋಷಿಸಿದಂತೆ, ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ನೀಡಲಾಗುವ ರೂ. 1000 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿವೇತನವನ್ನು ಜನವರಿ 12 ರಂದು ಅಥವಾ ಪೊಂಗಲ್ ನಂತರ ರೂ. 2500 ಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಗುವುದು.
ಜನವರಿ 12 ರಂದು ಅಥವಾ ಪೊಂಗಲ್ ನಂತರ ಸರ್ಕಾರ ಘೋಷಿಸಿದಂತೆ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ನೀಡಲಾಗುವ 1000 ರೂ. ಹಣವನ್ನು 2500 ರೂ.ಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಪುದುಚೇರಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ರಂಗಸಾಮಿ ಹೇಳಿದರು.  

ಪುದುಚೇರಿ ಸರ್ಕಾರದ ಫ್ರೆಂಚ್ ಏಜೆನ್ಸಿ ಫಾರ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ಡೆವಲಪ್‌ಮೆಂಟ್ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ವಿಲಿಯನೂರ್ ಪರಶುರಾಮಪುರದಲ್ಲಿ ಅಂದಾಜು 59.86 ಕೋಟಿ ರೂ. ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ 2 ಮಿಲಿಯನ್ ಲೀಟರ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಮೇಲ್ಭಾಗ ಮತ್ತು ಕೆಳಭಾಗದ ನೀರು ಸಂಗ್ರಹ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಹೊಂದಿರುವ ಸಂಯೋಜಿತ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಯೋಜನೆಯ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಭೂಮಿಪೂಜೆ ಸಮಾರಂಭ ನಡೆಯಿತು.  

ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ರಂಗಸಾಮಿ ವಿಶೇಷ ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಭೂಮಿ ಪೂಜೆ ನೆರವೇರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದರು. ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಸಚಿವ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ನಾರಾಯಣನ್ ಮತ್ತು ವಿಧಾನಸಭೆಯ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕ ಶಿವ ಕೂಡ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.

ನಂತರ ಸುದ್ದಿಗಾರರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ರಂಗಸಾಮಿ, "ಜನರ ಅಗತ್ಯಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಪೊಂಗಲ್ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಧನ ನೀಡಲಾಗುವುದು. ಪೊಂಗಲ್‌ಗೆ ಮೊದಲು ಅಥವಾ ನಂತರ ಇದನ್ನು ನೀಡಲಾಗುವುದು" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.  

"ಅಲ್ಲದೆ, ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿರುವ 1000 ರೂ. ಸಬ್ಸಿಡಿಯನ್ನು ಜನವರಿ 12 ರಂದು ಅಥವಾ ಪೊಂಗಲ್ ನಂತರ ಸರ್ಕಾರ ಘೋಷಿಸಿದಂತೆ 2500 ರೂ.ಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಗುವುದು" ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.  

ನಕಲಿ ಔಷಧ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷಗಳು ಸಿಬಿಐ ತನಿಖೆಗೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿರುವುದರಿಂದ, ಸಿಬಿಐ ತನಿಖೆಗೆ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ನಾವು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಈ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಸಮಗ್ರ ಮತ್ತು ಪಾರದರ್ಶಕ ವರದಿಯನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಯಾವುದೇ ದೂರು ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.  

