ಗಂಡು vs ಹೆಣ್ಣು..! ಆ ವಿಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಇರೋದು ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತೆ..? ಅಚ್ಚರಿ ಮಾಹಿತಿ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟ ವೈದ್ಯೆ

Health facts : ಪುರುಷರು ಮತ್ತು ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿ ಯಾರು ಹೆಚ್ಚು ಲೈಂಗಿಕತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಸ್ತ್ರೀರೋಗತಜ್ಞರು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುತ್ತಾರೆ. ಬಹುಷಃ ಈ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿಯ ವರೆಗೆ ನಿಮಲ್ಲಿ ತಪ್ಪು ಕಲ್ಪನೆ ಇರಬಹುದು.. ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರ ಇಲ್ಲಿದೆ..
ಲೈಂಗಿಕತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುವುದು ಈಗ ದೈಹಿಕ ಆರೋಗ್ಯದ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಆಧುನಿಕ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಲೈಂಗಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಬಹು ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಅರಿವು ಇರಬೇಕು. ಅಂದಹಾಗೆ, ಪುರುಷರು ಮತ್ತು ಮಹಿಳೆಯರ ಪೈಕಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಲೈಂಗಿಕತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ಇರೋದು ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತೆ..?
ಈ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಯಾರೂ ಸತ್ಯವನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. ಅದು ಪುರುಷರಾಗಿರಲಿ ಅಥವಾ ಮಹಿಳೆಯರಾಗಿರಲಿ. ದಿನದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಸಾಮಾನ್ಯ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡುವಾಗಲೂ ಲೈಂಗಿಕತೆಯ ಆಲೋಚನೆಗಳು ನಮ್ಮ ತಲೆಗೆ ಬಂದು ಹೋಗುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ. ಕೆಲವರು ಅದರ ಬಗ್ಗೆಯೇ ಯೋಚಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಸಂಗಾತಿ ಇರಲಿ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲದಿರಲಿ, ಈ ಆಲೋಚನೆಗಳು ಅವರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬರುತ್ತವೆ. ಇದಕ್ಕೆ ನಿಜವಾದ ಕಾರಣವೇನೆಂದು ಅನೇಕ ಜನರಿಗೆ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ.
ಅನೇಕ ಜನರು, ಇಂತಹ ಲೈಂಗಿಕ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುವಾಗ, ಪುರುಷರಿಗೆ ಅದರ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆಸೆ ಇರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.. ಆದರೂ, ಮಹಿಳೆಯರಿಗೂ ಅಂತಹ ಆಲೋಚನೆಗಳು ಇರುತ್ತವೆ. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಅವರು ಅದನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ. ಪುರುಷರು ಅಥವಾ ಮಹಿಳೆಯರ ಪೈಕಿ ಹೆಚ್ಚು ಲೈಂಗಿಕತೆಯ ಮೇಲೆ ಆಸಕ್ತಿ ಯಾರು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಚರ್ಚೆಯೂ ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡಿದೆ. ಇದನ್ನು ವೈದ್ಯರು ವಿವರಿಸಿದರು.
ಈ ಕುರಿತು ಸ್ತ್ರೀರೋಗ ತಜ್ಞೆ ರಿಫಾನಾ ಪರ್ವೀನ್ ಅವರು ಬಹಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ... ಮುಟ್ಟಿನ ಮೊದಲಾರ್ಧವು ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ದ್ವಿತೀಯಾರ್ಧವು ಇನ್ನೊಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಪುರುಷರಿಗೆ ಅಂತಹ ಹಾರ್ಮೋನುಗಳ ಬದಲಾವಣೆಗಳಿಲ್ಲ. ಅವರಿಗೆ ಟೆಸ್ಟೋಸ್ಟೆರಾನ್ ಎಂಬ ಒಂದೇ ಒಂದು ಹಾರ್ಮೋನ್ ಇರುತ್ತದೆ. ಅದು ಯಾವಾಗಲೂ ಒಂದೇ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಒಂದು ದಿನದಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಬದಲಾವಣೆಯೂ ಸಹ ಅವರಲ್ಲಿ ಲೈಂಗಿಕ ಬಯಕೆಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಪುರುಷರು ಮಹಿಳೆಯರಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಲೈಂಗಿಕತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ.
ಹಿಂದಿನ ಅಧ್ಯಯನಗಳು ಸಹ ಪುರುಷರಿಗಿಂತ ಮಹಿಳೆಯರೇ ಹೆಚ್ಚು ಲೈಂಗಿಕತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ತೋರಿಸಿವೆ. ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಪುರುಷರು ದಿನಕ್ಕೆ ಸರಾಸರಿ 19 ಬಾರಿ ಲೈಂಗಿಕತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಅಧ್ಯಯನವು ಕಂಡುಹಿಡಿದಿದೆ. ಮಹಿಳೆಯರು ಸುಮಾರು 10 ಬಾರಿ ಲೈಂಗಿಕತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸುತ್ತಾರೆ. ಪುರುಷರು ತಮ್ಮ 20 ಮತ್ತು 30 ರ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಲೈಂಗಿಕ ಬಯಕೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ..
ಇದು ಸಮಸ್ಯೆಯೇ..? : ನಮ್ಮ ದೈನಂದಿನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಲೈಂಗಿಕತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಅತಿಯಾಗಿ ಮತ್ತು ಅನಿಯಂತ್ರಿತವಾಗಿ ಯೋಚಿಸುವುದು ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಆಲೋಚನೆಗಳು ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಅಧ್ಯಯನದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಹೊರ ಬರಲು ನಾವು ನಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಬೇಕು.. ಈ ಬಗ್ಗೆ ವೈದ್ಯರಲ್ಲಿ ಸಲಹೆ ಕೇಳುವುದು ತಪ್ಪಲ್ಲ.
ಲೈಂಗಿಕತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಮತ್ತು ನಿಯಂತ್ರಣವಿಲ್ಲದೆ ಯೋಚಿಸುವುದು ನಿಮ್ಮ ಸುತ್ತಲಿನ ಸಂಬಂಧಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಇದು ಸ್ನೇಹ, ಕುಟುಂಬ ಮತ್ತು ಪ್ರಣಯ ಸಂಬಂಧಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಇದನ್ನು ಮೊದಲೇ ಗುರುತಿಸಿ ಇದರಿಂದ ಹೊರ ಬರುವುದು ಉತ್ತಮ ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ..