  Food: ತರ ತರಹದ ವೆರೈಟಿ.. ಬಾಯೂರಿಸುವ ರುಚಿ! ಇದು ಬರೀ ನಗರವಲ್ಲ, ಆಹಾರ ಪ್ರಿಯರ ಅಕ್ಷಯಪಾತ್ರೆ..

world best food city: ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆಹಾರ ನಗರಗಳ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ, ಪ್ಯಾರಿಸ್, ಟೋಕಿಯೊ, ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ ಮತ್ತು ರೋಮ್‌ನಂತಹ ಹೆಸರುಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನೆನಪಿಗೆ ಬರುತ್ತವೆ.. ಆದರೆ ಈಗ ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟ ದೇಶವು ಆ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅಗ್ರ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಟ್ರಿಪ್ ಅಡ್ವೈಸರ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ 2026ರ ಟ್ರಾವೆಲರ್ಸ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಈ ದೇಶವನ್ನ ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆಹಾರ ನಗರವೆಂದು ಹೆಸರಿಸಲಾಗಿದೆ.
 
ಟ್ರಿಪ್ ಅಡ್ವೈಸರ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ 2026 ರ ಟ್ರಾವೆಲರ್ಸ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಲಂಡನ್ ಅನ್ನು ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆಹಾರ ನಗರವೆಂದು ಹೆಸರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಮೊದಲಿಗೆ ಅನೇಕರಿಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯವಾಗಬಹುದು, ಆದರೆ ಲಂಡನ್‌ಗೆ ಆಗಾಗ್ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುವವರು ಇದು ನಿಜ ಎಂದು ಹೇಳುವಂತಾಗಿದೆ..

ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆಹಾರ ನಗರಗಳ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ, ಪ್ಯಾರಿಸ್, ಟೋಕಿಯೊ, ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ ಮತ್ತು ರೋಮ್‌ನಂತಹ ಹೆಸರುಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನೆನಪಿಗೆ ಬರುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಈಗ ಲಂಡನ್ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅಗ್ರ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. 

ಲಂಡನ್ ತನ್ನ ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ಪಾಕಪದ್ಧತಿಗಳಿಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದೆ. ನಗರದ ಆಹಾರ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯು ಶತಮಾನಗಳ ವಲಸೆ ಮತ್ತು ವಿಭಿನ್ನ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗಳ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ರೂಪುಗೊಂಡಿದೆ. ಒಂದೇ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದರೆ ನಿಮಗೆ ಭಾರತೀಯ ಮೇಲೋಗರಗಳು, ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯ ಗ್ರಿಲ್‌ಗಳು, ಕೆರಿಬಿಯನ್ ಚೈನೀಸ್ ನೂಡಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಪೈಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ. ಒಂದೇ ನಗರದಲ್ಲಿ ಹಲವು ದೇಶಗಳ ರುಚಿಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವುದು ಅಪರೂಪ.

ಲಂಡನ್ನಿನ ಆಹಾರ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗೆ ಬರೋ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಒಂದು ಉತ್ತಮ ಉದಾಹರಣೆ. ಇದು ನಗರದ ಅತ್ಯಂತ ಹಳೆಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಇದು ಇನ್ನೂ ದಿನವಿಡೀ ಗದ್ದಲದಿಂದ ಕೂಡಿರುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ತಾಜಾ ಬ್ರೆಡ್, ಚೀಸ್, ಸಮುದ್ರಾಹಾರ, ಸಿಹಿತಿಂಡಿಗಳು, ಚಾಕೊಲೇಟ್‌ಗಳು, ಮಸಾಲೆಗಳನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. ಈ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ವಿಶೇಷತೆಯೆಂದರೆ ಸ್ಥಳೀಯರು ಮತ್ತು ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಒಟ್ಟಿಗೆ ತಿಂದು ಸುತ್ತಾಡುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಕೇವಲ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಿಂತ ಎಂದಿಗೂ ಮುಗಿಯದ ಆಹಾರ ಉತ್ಸವದಂತೆ ಭಾಸವಾಗುತ್ತದೆ.

ಪೂರ್ವ ಲಂಡನ್ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಶಿಷ್ಟ ಅನುಭವವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಬ್ರಾಡ್‌ವೇ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪ್ರತಿ ವಾರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಜನಸಂದಣಿಯನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ನವೀನ ಟ್ಯಾಕೋಗಳು, ಸಮ್ಮಿಳನ ಪಾಕಪದ್ಧತಿ ಮತ್ತು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸಿದ ಸಿಹಿತಿಂಡಿಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರದಲ್ಲಿರುವ ಮಾಲ್ಟ್ಬಿ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿದೆ ಆದರೆ ಸ್ಥಳೀಯ ರುಚಿಗಳಿಂದ ತುಂಬಿದೆ. ರೈಲ್ವೆ ಕಮಾನುಗಳ ಕೆಳಗೆ ಇರುವ ಈ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಶಾಂತ ಮತ್ತು ವಿಶಿಷ್ಟವಾಗಿದೆ.

ಲಂಡನ್ ಕೇವಲ ಬೀದಿ ಆಹಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಅಲ್ಲ.ನಗರವು ಉತ್ತಮ ಭೋಜನದಲ್ಲೂ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 85 ಮೈಕೆಲಿನ್ ಸ್ಟಾರ್ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್‌ಗಳಿವೆ. ಅವು ಯುರೋಪಿಯನ್, ಭಾರತೀಯ ಮತ್ತು ಮೆಡಿಟರೇನಿಯನ್  ಪಾಕಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಹೊಸ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಪೂರೈಸುವಲ್ಲಿ ಪರಿಣತಿ ಹೊಂದಿವೆ. ಕನ್ನಾಟ್, ಕೋರ್ ಮತ್ತು ದಿ ಲೆಡ್ಬರಿಯಲ್ಲಿರುವ ಹೆಲೆನ್ ಡರೋಜ್‌ನಂತಹ ಮೂರು ಮೈಕೆಲಿನ್ ಸ್ಟಾರ್ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್‌ಗಳು ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಗುರುತಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿವೆ.

ಲಂಡನ್‌ನ ವಿಶೇಷತೆಯೆಂದರೆ ಅದು ಯಾವಾಗಲೂ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಆಹಾರವನ್ನು ತಿನ್ನಲು ನೀವು ದುಡ್ಡು ಖರ್ಚು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಜನರು ಕಚೇರಿಯಿಂದ ಮನೆಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ಬೀದಿ ಆಹಾರವನ್ನು ತಿನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಕುಟುಂಬಗಳು ವಾರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ. ಲಂಡನ್‌ನ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ವಿಷಯವೆಂದರೆ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದರೂ ಉತ್ತಮ ಆಹಾರವನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು.  

ಲಂಡನ್‌ನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ರದೇಶವು ವಿಭಿನ್ನ ರುಚಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಸೌತಾಲ್‌ನಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಏಷ್ಯಾದ ಪಾಕಪದ್ಧತಿ, ಬ್ರಿಕ್ಸ್‌ಟನ್ ಮತ್ತು ಪೆಕ್‌ಹ್ಯಾಮ್‌ನಲ್ಲಿ ಆಫ್ರಿಕನ್ ಮತ್ತು ಕೆರಿಬಿಯನ್ ರುಚಿಗಳು ಮತ್ತು ಚೈನಾಟೌನ್‌ನಲ್ಲಿ ಚೈನೀಸ್ ಆಹಾರವು ವಿಶೇಷ ಆಕರ್ಷಣೆಗಳಾಗಿವೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ರದೇಶವೂ ಹೊಸ ಪ್ರಪಂಚದಂತೆ ಭಾಸವಾಗುತ್ತದೆ.

ಲಂಡನ್‌ನ ಆಹಾರ ಕ್ಷೇತ್ರವು ಮೇನಿಂದ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ವರೆಗೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹವಾಮಾನವು ಆಹ್ಲಾದಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಅಂದರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹೊರಾಂಗಣ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳು ಮತ್ತು ಆಹಾರ ಉತ್ಸವಗಳು ಇರುತ್ತವೆ. ಡಿಸೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳು ವಿಶೇಷ ಭಕ್ಷ್ಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಹಬ್ಬದ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ತರುತ್ತದೆ.

ಲಂಡನ್‌ನ ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾನವು ಜಾಗತಿಕ ಆಹಾರ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಲ್ಲಿನ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ. ಕೇವಲ ಸಂಪ್ರದಾಯವಲ್ಲ, ವೈವಿಧ್ಯತೆ, ಪ್ರವೇಶಸಾಧ್ಯತೆ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿಗಳ ಸಮ್ಮಿಲನವೂ ಈಗ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. ಈ ಎಲ್ಲಾ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಗಣನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡರೆ, ಲಂಡನ್ ವಿಶ್ವದ ಹೊಸ ಆಹಾರ ರಾಜಧಾನಿಯಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದೆ.

