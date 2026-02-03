English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  ಬಂಗಾರಕ್ಕಿಂತ ದುಬಾರಿ ಈ ಮರ, ಒಂದು ಕೆಜಿಗೆ ಬರೊಬ್ಬರಿ 1 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಬೆಲೆಬಾಳುವ ಏಕೈಕ ಸಸ್ಯ ಯಾವುದು ಗೊತ್ತಾ?

ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲೇ ಅತಿ ದುಬಾರಿ ಮರ ಇದಾಗಿದ್ದು, ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೇಡಿಕೆ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಇದಕ್ಕಿದೆ, ಇದರ ವಿಶೇಷತೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
 
World Costliest Tree: ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ವಜ್ರಗಳೇ ಅತಿ ದುಬಾರಿ ವಸ್ತುಗಳು ಎಂದು ನಾವು ಭಾವಿಸುತ್ತೇವೆ. ಆದರೆ ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ದೊರಕುವ ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟ ಮರದ ಬೆಲೆ ಕೇಳಿದರೆ ಯಾರಿಗೂ ಅಚ್ಚರಿಯಾಗದೇ ಇರದು. ಆ ಮರದ ಹೆಸರು ಅಗರ್‌ವುಡ್ (Agarwood), ಇದನ್ನು ಔದ್ ಎಂದೂ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಇದರ ಬೆಲೆ ಪ್ರತಿ ಕಿಲೋಗ್ರಾಂಗೆ ಒಂದು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳವರೆಗೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಕೆಲ ಅಪರೂಪದ ಪ್ರಭೇದಗಳು ಇದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಮೌಲ್ಯ ಹೊಂದಿವೆ.  

ಅಗರ್‌ವುಡ್ ಆಗ್ನೇಯ ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುವ ಅಕ್ವಿಲೇರಿಯಾ (Aquilaria) ಕುಲದ ಮರಗಳಿಂದ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಈ ಮರಗಳು ವಾಸನೆಯಿಲ್ಲದ ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ವಿಶೇಷ ರೀತಿಯ ಶಿಲೀಂಧ್ರ ಸೋಂಕು ಅಥವಾ ಗಾಯವಾದಾಗ, ಮರವು ತನ್ನನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಗಾಢವಾದ ಜಿಗುಟಾದ ರಸವನ್ನು ಹೊರಸೂಸುತ್ತದೆ. ಇದೇ ರಸವು ಮರವನ್ನು ಪರಿಮಳಯುಕ್ತ ಕಪ್ಪು ಅಗರ್‌ವುಡ್ ಆಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುತ್ತದೆ.  

ಎಲ್ಲಾ ಅಕ್ವಿಲೇರಿಯಾ ಮರಗಳಲ್ಲೂ ಅಗರ್‌ವುಡ್ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. ಕೇವಲ 2 ರಿಂದ 7 ಶೇಕಡಾ ಮರಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕೆ 10ರಿಂದ 30 ವರ್ಷಗಳವರೆಗೂ ಸಮಯ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಅಪರೂಪ ಮತ್ತು ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯೇ ಅಗರ್‌ವುಡ್ ಅನ್ನು ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ದುಬಾರಿ ಮರವಾಗಿಸಿದೆ.  

ಅಗರ್‌ವುಡ್‌ನಲ್ಲೂ ಅತ್ಯಂತ ಅಪರೂಪದ ಮತ್ತು ಉನ್ನತ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಪ್ರಭೇದವನ್ನು ಕೈನಮ್ (Kyara) ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರ ಬೆಲೆ ಪ್ರತಿ ಗ್ರಾಂಗೆ ಸುಮಾರು 8.5 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳವರೆಗೆ ತಲುಪುತ್ತದೆ. ಶಾಂಘೈನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಹರಾಜೊಂದರಲ್ಲಿ 2 ಕೆಜಿ ಕೈನಮ್ ಮರವನ್ನು 154 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳಿಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂಬ ದಾಖಲೆ ಕೂಡ ಇದೆ.  

ಈ ಅಗರ್‌ವುಡ್ ಅನ್ನು ವಿಶ್ವದ ದುಬಾರಿ ಸುಗಂಧ ದ್ರವ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ದುಬೈ ಮತ್ತು ಪ್ಯಾರಿಸ್‌ನಂತಹ ನಗರಗಳ ಲಕ್ಸುರಿ ಪರ್ಫ್ಯೂಮ್ ಬ್ರಾಂಡ್‌ಗಳು ಇದಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೇಡಿಕೆ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿವೆ. ಜೊತೆಗೆ ಹಿಂದೂ, ಬೌದ್ಧ ಮತ್ತು ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ಧಾರ್ಮಿಕ ಆಚರಣೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಅಗರ್‌ವುಡ್ ಧೂಪಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷ ಸ್ಥಾನವಿದೆ. ಆಯುರ್ವೇದ ಮತ್ತು ಚೀನೀ ಔಷಧಗಳಲ್ಲಿ ಒತ್ತಡ, ನಿದ್ರಾಹೀನತೆ ಮುಂತಾದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಇದನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ.  

ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅಸ್ಸಾಂ ರಾಜ್ಯವು ತನ್ನ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಅಗರ್‌ವುಡ್‌ಗೆ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಬೇಡಿಕೆಯಿಂದಾಗಿ ಅಕ್ವಿಲೇರಿಯಾ ಮರಗಳು ಅಳಿವಿನ ಹಂತಕ್ಕೆ ತಲುಪಿವೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾನೂನುಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಅಗರ್‌ವುಡ್ ವ್ಯಾಪಾರಕ್ಕೆ ಕಠಿಣ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ವಿಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪರವಾನಗಿ ಪಡೆದವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಇದರ ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವಿದ್ದು, ಇಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಅಗರ್‌ವುಡ್ ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿಗಳ ಐಷಾರಾಮಿ ವಸ್ತುವಾಗಿ ಉಳಿದಿದೆ.  

