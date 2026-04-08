ಖಂಡಾಂತರ ಕ್ಷಿಪಣಿ ಬಲ: ರಷ್ಯಾದ 'ಸರ್ಮತ್' ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಭಾರತದ ಸ್ಥಾನವೆಷ್ಟು?

world deadliest missiles: ಜಾಗತಿಕ ಭೌಗೋಳಿಕ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಕ್ಷಿಪಣಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವು ಒಂದು ದೇಶದ ರಕ್ಷಣಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಬೆನ್ನೆಲುಬಾಗಿದೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ವಿಶ್ವದ ಕೆಲವೇ ಕೆಲವು ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು 5,000 ಕಿಲೋಮೀಟರ್‌ಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ದೂರದ ಗುರಿಯನ್ನು ತಲುಪಬಲ್ಲ 'ಖಂಡಾಂತರ ಬಲ್ಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಕ್ಷಿಪಣಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ.
ಈ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ರಷ್ಯಾ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದು, ಅದರ 'RS-28 ಸರ್ಮತ್' ಕ್ಷಿಪಣಿಯು ಬರೋಬ್ಬರಿ 18,000 ಕಿ.ಮೀ ದೂರದ ಗುರಿಯನ್ನು ತಲುಪುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊಂದಿದೆ.

ಇನ್ನುಳಿದಂತೆ ಚೀನಾ ಮತ್ತು ಉತ್ತರ ಕೊರಿಯಾ ದೇಶಗಳು ತಲಾ 15,000 ಕಿ.ಮೀ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕ್ಷಿಪಣಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದುವ ಮೂಲಕ ನಂತರದ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿವೆ.

ಪ್ರಮುಖ ದೇಶಗಳು ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಕ್ಷಿಪಣಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ: ರಷ್ಯಾ: 18,000 ಕಿ.ಮೀ (: RS-28 Sarmat) ಚೀನಾ: 15,000 ಕಿ.ಮೀ (: DF-41) ಉತ್ತರ ಕೊರಿಯಾ: 15,000+ ಕಿ.ಮೀ (: Hwasong-17 / 18) ಅಮೆರಿಕಾ: 13,000 ಕಿ.ಮೀ (: Trident II SLBM) ಯುನೈಟೆಡ್ ಕಿಂಗ್‌ಡಮ್: 12,000 ಕಿ.ಮೀ ( Trident II SLBM) ಇಸ್ರೇಲ್: 11,500 ಕಿ.ಮೀ (: Jericho III) ಫ್ರಾನ್ಸ್: 10,000 ಕಿ.ಮೀ (: M51 SLBM) ಭಾರತ: 8,000 ಕಿ.ಮೀ (: Agni-V)  

ಭಾರತವು ತನ್ನ ಅಗ್ನಿ-V (Agni-V) ಕ್ಷಿಪಣಿಯ ಮೂಲಕ ಈ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದ್ದು, ಸುಮಾರು 8,000 ಕಿ.ಮೀ ದೂರದ ಗುರಿಯನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ನಿಖರವಾಗಿ ಧ್ವಂಸ ಮಾಡುವ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು ದಕ್ಷಿಣ ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ರಕ್ಷಣಾ ಕವಚವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಬಲಪಡಿಸಿದೆ.  

