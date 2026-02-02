English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Photos
  • 8,000 ಕೆಜಿ ಬಂಗಾರ ಉತ್ಪಾದಿಸಬಲ್ಲ ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ಆಳವಾದ ಚಿನ್ನದ ಗಣಿ ಪತ್ತೆ!ಇನ್ನೂ ಇಳಿಕೆಯಾಗುತ್ತಾ ಬಂಗಾರ..!

8,000 ಕೆಜಿ ಬಂಗಾರ ಉತ್ಪಾದಿಸಬಲ್ಲ ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ಆಳವಾದ ಚಿನ್ನದ ಗಣಿ ಪತ್ತೆ!ಇನ್ನೂ ಇಳಿಕೆಯಾಗುತ್ತಾ ಬಂಗಾರ..!

Gold Rate Decline: ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಿರಂತರ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯಿಂದ ತತ್ತರಿಸಿದ್ದ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಕಳೆದೆರಡು ದಿನಗಳಿಂದ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಇಳಿಕೆಯಾಗಿರುವುದು ನೆಮ್ಮದಿ ನೀಡಿದೆ. ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ, ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲೇ ಅತ್ಯಂತ ಆಳವಾದ ʼಚಿನ್ನದ ಗಣಿʼ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದು ಮುಂಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲ ಇನ್ನಷ್ಟು ಇಳಿಕೆಯಾಗಲಿದೆಯೇ ಎಂಬ ನಿರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ.  
1 /6

ಚಿನ್ನ-ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ತೀವ್ರ ಕುಸಿತ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಗೊಂದಲ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ.  ಫೆಬ್ರವರಿ 2 ರಂದು ಎಂಸಿಎಕ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ₹8,000 ರಷ್ಟು ಕುಸಿದು ₹1,35,300 ಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದರೆ, ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ ಸುಮಾರು ₹40,000 ರಷ್ಟು ಇಳಿದು ₹2,27,000 ಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದೆ. ಚಿನ್ನ-ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆಗಳು ಕೇವಲ ದೇಶೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಜಾಗತೀಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯನ್ನು ಸಹ ಪ್ರಕ್ಷುಬ್ಧಗೊಳಿಸಿವೆ. ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ, ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಊಹಿಸಲೂ ಸಾಧ್ಯವಾಗದಷ್ಟು ಆಳದಲ್ಲಿ ʼಚಿನ್ನದ ಗಣಿʼ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದು, ಇಲ್ಲಿ 8,000 ಕೆಜಿ ಬಂಗಾರ ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಗಳು ಇನ್ನೂ ಇಳಿಕೆಯಾಗಬಹುದು ಎಂಬ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.   

2 /6

ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ಮಾನವ ನಿರ್ಮಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ. ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಯಾವ ನಿಕ್ಷೇಪ ಅಡಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಅಷ್ಟು ಸುಲಭವಾಗಿ ಊಹಿಸಲೂ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾದಲ್ಲಿರುವ ಈ ಜಾಗ ಅಂತಹದ್ದೇ ಒಂದು ಸ್ಥಳವಾಗಿದ್ದು, ಯಾರೂ ಊಹಿಸಲೂ ಸಾಧ್ಯವಾಗದಷ್ಟು ಆಳದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ʼಚಿನ್ನದ ಗಣಿʼ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

3 /6

ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಪತ್ತೆಯಾಗಿರುವ ಈ ಅಪರೂಪದ ಚಿನ್ನದ ಗಣಿ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲ್ಮೈಯಿಂದ ಸುಮಾರು ನಾಲ್ಕು ಕಿಲೋಮೀಟರ್‌ಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಆಳದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಿಸಿದೆಯಂತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಬಿಸಿ ಮತ್ತು ಸವಾಲಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿನ ಗಣಿಗಾರರು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು ಪ್ರತಿದಿನ ಅಪಾರ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಹೊರತರುತ್ತಲೇ ಇದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.

4 /6

ಈ ಚಿನ್ನದ ಗಣಿ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾದ ಕಾರ್ಲ್ಟನ್ವಿಲ್ಲೆ ಬಳಿಯ ವಿಟ್ವಾಟರ್ಸ್‌ರಾಂಡ್ ಬೇಸಿನ್‌ನಲ್ಲಿದ್ದು, ಇದು 4 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ (2.5 ಮೈಲುಗಳು) ಗಿಂತಲೂ ಆಳದಲ್ಲಿದೆಯಂತೆ. 2020 ರಲ್ಲಿ ಹಾರ್ಮನಿ ಗೋಲ್ಡ್ ಅದನ್ನು ಸ್ವಾಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು  236 ಮೈಲುಗಳು (380 ಕಿಮೀ) ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಸುರಂಗಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆಯಂತೆ. 64 ಕಿಮೀ/ಗಂ (40 ಮೈಲು) ವೇಗದಲ್ಲಿ ಚಲಿಸುವ ವಿಶ್ವದ ಅತಿ ಎತ್ತರದ ಎಲಿವೇಟರ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ನಿಕ್ಷೇಪವಿರು ಜಾಗಕ್ಕೆ ತಲುಪಲು ಸುಮಾರು ಎರಡರಿಂದ ಮೂರು ಗಂಟೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ತಲುಪುವುದು ಅಂತಿಂತ ಸಾಧನೆಯಲ್ಲ ಎಂತಲೇ ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ.

5 /6

ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ಮುಂದುವರಿದ ಚಿನ್ನದ ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿರುವ ಈ ಚಿನ್ನದ ಗಣಿಯಲ್ಲಿ ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ, ಎಂಪೊನೆಂಗ್ 8,000 ಕಿಲೋಗ್ರಾಂಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಚಿನ್ನವನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದು ಸರಿಸುಮಾರು 250,000 ರಿಂದ 275,000 ಔನ್ಸ್ ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ.

6 /6

2024 ರ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ, ಹಾರ್ಮನಿ ಗೋಲ್ಡ್ ಗಣಿಯನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಆಳಗೊಳಿಸಲು R7.9 ಶತಕೋಟಿ (ಸುಮಾರು ರೂ. 4,500 ಕೋಟಿ) ಮೌಲ್ಯದ ಪ್ರಮುಖ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಅನುಮೋದಿಸಲಾಗಿದೆಯಂತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಉತ್ಪಾದಿಸಲಾಗುವ ಚಿನ್ನದ ಪ್ರಮಾಣ ಹೆಚ್ಚಾದಲ್ಲಿ ಇದರ ಪ್ರಭಾವ ಜಾಗತಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟಯ ಮೇಲೂ ಕಂಡು ಬರಲಿದ್ದು ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಇಳಿಕೆಯಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಆರ್ಥಿಕ ತಜ್ಞರು. Disclaimer: ಈ ಪೋಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಮಾಹಿತಿ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ಖಾತರಿಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ. 

Gold rate Gold gold rate news World Deepest Mine Gold Mine south africa viral news gold silver crash today ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಇಳಿಕೆ ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ ಇಳಿಕೆ ಚಿನ್ನ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ

Next Gallery

ನಟನೆಯನ್ನ ಮೆಚ್ಚಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಕೊಟ್ಟ ಬಿರುದನ್ನೇ ಬೇಡವೆಂದ ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದ ಖ್ಯಾತ ನಟಿ! ಅಂಗಲಾಚಿ ಬೇಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೇಕೆ ಈ ಸ್ಟಾರ್‌ತಾರೆ?