  • Happy New Year ಯಾವ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ 2026ಗೆ ವೆಲ್‌ಕಮ್ ಆಯ್ತು ಗೊತ್ತಾ.?

World gave 2026 grand welcome :ಇಡೀ ವಿಶ್ವವೇ  2025ಕ್ಕೆ ಟಾಟಾ ಬೈಬೈ ಹೇಳಿ 2026ಕ್ಕೆ ಹಾಯ್‌ ಹಾಯ್‌ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಗಡಿಯಾದ ಮುಳ್ಳುಗಳು ಡಿಸೆಂಬರ್‌ 31 ಕಳೆದು ಜನವರಿ 1, 2026 ತೋರಿಸುತ್ತಿದ್ದಂತೆಯೇ ಪಟಾಕಿ ಸಿಡಿಸಿ, ಡ್ಯಾನ್ಸ್‌ ಮಾಡಿ ಕುಣಿದು ಕುಪ್ಪಳಿಸಿ ಹೊಸ ವರ್ಷವನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು. ಎಲ್ಲೆಲಿ ಸಂಭ್ರಮ ಹೇಗಿತ್ತು ಗೊತ್ತಾ? 
ಜಗತ್ತು 2026 ಅನ್ನು ಭರ್ಜರಿ ವೆಲ್‌ಕಮ್‌ ಮಾಡಿದೆ.ವಿಶ್ವದ ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ಜನರು 2025ಕ್ಕೆ ಟಾಟಾ ಬೈಬೈ ಹೇಳಿ 2026ಕ್ಕೆ ಹಾಯ್‌ ಹಾಯ್‌ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.   

ದೇಶದ ಪ್ರಮುಖ ನಗರಗಳಾದ ಬೆಂಗಳೂರು, ದೆಹಲಿ, ಮುಂಬೈ, ಹೈದರಾಬಾದ್‌, ಚೆನ್ನೈ, ಲಕ್ನೋ, ಕೋಲ್ಕತ್ತ, ಅಹ್ಮದಾಬಾದ್‌, ರಾಂಚಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಸಂಭ್ರಮ ಜೋರಾಗಿತ್ತು.   

ಭಾರತೀಯ ಕಾಲಮಾನದ ಪ್ರಕಾರ  ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 4.30ಕ್ಕೆ, ಹೊಸ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ವೆಲ್‌ಕಮ್‌ ಹೇಳಿತು. ಇನ್ನು, ಫಿಜಿ ಸಂಜೆ 5.30ಕ್ಕೆ, ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಸಂಜೆ 6.30ಕ್ಕೆ ಜಪಾನ್ ರಾತ್ರಿ 8.30ಕ್ಕೆ, ಚೀನಾ ರಾತ್ರಿ 9.30ಕ್ಕೆ, ಥೈಲ್ಯಾಂಡ್ ರಾತ್ರಿ 10.30ಕ್ಕೆ, ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ರಾತ್ರಿ 11.30ಕ್ಕೆ, ನೇಪಾಳ ರಾತ್ರಿ 11.45ಕ್ಕೆ, ಭಾರತ ಮತ್ತು ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ 12 ಗಂಟೆಗೆ  ಹೊಸ ವರ್ಷವನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಿದವು.  

