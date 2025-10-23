ಈ ಕಾಡಿನ ಒಳಗೆ ಹೋದೋರು ಯಾರೂ ವಾಪಾಸ್‌ ಬಂದಿಲ್ಲ! ಆತ್ಮ*ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ.. ಏಕೆ ಗೊತ್ತಾ?

Most Dangerous Forest : ಜಗತ್ತಿನ ಅತ್ಯಂತ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಕಾಡಿನ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆಯೇ.. ಈ ಕಾಡಿನ ಒಳಗೆ ಹೋದವರು ಸ್ವತಃ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಕಾಡಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ ತಕ್ಷಣ, ಅವನ ಮನಸ್ಸು ನಿಗೂಢವಾಗಿ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇಂಟ್ರಸ್ಟಿಂಗ್ ವರದಿ ಇಲ್ಲಿದೆ..
ಈ ಜಗತ್ತು ಹಲವು ನಿಗೂಢಗಳಿಂದ ತುಂಬಿದೆ. ಅಲೌಕಿಕವೆಂದು ತೋರುವ ಹಲವು ಕಾಡುಗಳಿವೆ. ಈ ಪೈಕಿ ನೀವು ಕೆಲವು ಕಾಡುಗಳಿಗೆ ಹೋದರೆ, ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೀರಿ. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಸಾವು ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಬೆನ್ನಟ್ಟುತ್ತದೆ.. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಈ ಕಾಡು ಇರೋದು ಎಲ್ಲಿ.. ಎನಿದರ ನಿಗೂಢತೆ..? ಬನ್ನಿ ನೋಡೋಣ..
ಉಕ್ರೇನ್ನ ಚೆರ್ನೋಬಿಲ್ ಪರಮಾಣು ವಿದ್ಯುತ್ ಸ್ಥಾವರದ ಬಳಿ ರೆಡ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಇದೆ. 1986 ರ ಪರಮಾಣು ಅಪಘಾತವು ಇಲ್ಲಿನ ಮಣ್ಣನ್ನು 90 ಪ್ರತಿಶತ ವಿಕಿರಣಶೀಲತೆಯಿಂದ ತುಂಬಿಸಿತು. ವಿಕಿರಣವು ಸಸ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಮರಗಳನ್ನು ಒಳಗಿನಿಂದ ಸುಟ್ಟು, ಅವುಗಳನ್ನು ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿಸಿತು. ಈ ಪ್ರದೇಶವು ಇಂದಿಗೂ ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ಕಲುಷಿತ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ.
"ರೆಡ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್" ಎಂಬುದು 1986 ರಲ್ಲಿ ಚೆರ್ನೋಬಿಲ್ ಪರಮಾಣು ಅಪಘಾತದ ನಂತರ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿಕಿರಣ ಮಟ್ಟದಿಂದಾಗಿ ಸತ್ತ ಪೈನ್ ಮರಗಳ ಪ್ರದೇಶವಾಗಿದೆ. ಈ ಪ್ರದೇಶವು ಈಗ ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ಕಲುಷಿತ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಇದು ನೈಸರ್ಗಿಕ ವನ್ಯಜೀವಿ ಅಭಯಾರಣ್ಯವಾಗಿದ್ದು, ಈ ಸ್ಥಳವು ವನ್ಯಜೀವಿಗಳಿಗೆ ಆಶ್ರಯ ತಾಣವಾಗಿದೆ ಆದರೆ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ವಿಷವಾಗಿದೆ.
ಆತ್ಮಹತ್ಯಾ ಅರಣ್ಯ : ಅಯೋಕಿಗಹರಾ ಅರಣ್ಯ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಕಾಡು ತುಂಬಾ ದಟ್ಟವಾಗಿದ್ದು ಅದು ಶಬ್ದ ತರಂಗಗಳನ್ನು ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಇದು ಮೌನ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ. ಮೇಲಿನಿಂದ ನೋಡಿದಾಗ, ಇದು ಸಾಗರದಂತೆ ಕಾಣುತ್ತದೆ.. ಆದ್ದರಿಂದ ಜನರು ಇದನ್ನು ಮರಗಳ ಸಮುದ್ರ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಆತ್ಮಹತ್ಯಾ ಅರಣ್ಯ ಎಂದೂ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ.
ಅಯೋಕಿಗಹರಾದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ 100 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಗಳು ವರದಿಯಾಗುತ್ತವೆ. 2004 ರಲ್ಲಿ, 104 ಜನರು ಅಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಪುಸ್ತಕಗಳು ಮತ್ತು ಅನೇಕ ವರದಿಗಳು ಜಪಾನ್ನಲ್ಲಿ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಪ್ರಮಾಣ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳುವುದರಿಂದ ಇದನ್ನು ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ, ಇದು ಕೇವಲ ವದಂತಿಯಲ್ಲ.. ಇದು ನಿಜ ಎಂದು ಸಂಶೋಧಕರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.
ಜಪಾನಿನ ಪುರಾಣಗಳಲ್ಲಿ, ಯೂರಿ ಎಂಬ ದೆವ್ವಗಳು ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸುತ್ತವೆ. ಈ ದೆವ್ವಗಳು ಜನರನ್ನು ಕಾಡುತ್ತವೆ. ಇದು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಉಬಾಸುಟೆ ಎಂಬುದು ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ವೃದ್ಧರನ್ನು ಕೈಬಿಡುವ ಹಳೆಯ ಪದ್ಧತಿಯಾಗಿದೆ. ದಿಕ್ಸೂಚಿಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಜಿಪಿಎಸ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದೇ ಇಲ್ಲ.
ಜಪಾನಿನ ಪುರಾಣಗಳಲ್ಲಿ, ಯೂರಿ ಎಂಬ ದೆವ್ವಗಳು ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸುತ್ತವೆ. ಈ ದೆವ್ವಗಳು ಜನರನ್ನು ಕಾಡುತ್ತವೆ. ಇದು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಉಬಾಸುಟೆ ಎಂಬುದು ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ವೃದ್ಧರನ್ನು ಕೈಬಿಡುವ ಹಳೆಯ ಪದ್ಧತಿಯಾಗಿದೆ. ದಿಕ್ಸೂಚಿಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಜಿಪಿಎಸ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದೇ ಇಲ್ಲ.
ಪೋಲೆಂಡ್ನ ಗ್ರಿಫಿನೊ ಬಳಿಯಿರುವ ವಕ್ರ ಅರಣ್ಯವು 80 ರಿಂದ 400 ವಕ್ರ ಪೈನ್ ಮರಗಳಿಗೆ ನೆಲೆಯಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮರವು ಬುಡದಲ್ಲಿ 90 ಡಿಗ್ರಿ ಉತ್ತರಕ್ಕೆ ಬಾಗಿ ನಂತರ ನೇರವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ. ಈ ಮರಗಳು 70-80 ವರ್ಷ ಹಳೆಯವು ಮತ್ತು J ಆಕಾರವನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತವೆ ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅವುಗಳ ರಹಸ್ಯವು ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ತಿಳಿದಿದೆ.
ಪೋಲೆಂಡ್ನ ಗ್ರಿಫಿನೊ ಬಳಿಯಿರುವ ವಕ್ರ ಅರಣ್ಯವು 80 ರಿಂದ 400 ವಕ್ರ ಪೈನ್ ಮರಗಳಿಗೆ ನೆಲೆಯಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮರವು ಬುಡದಲ್ಲಿ 90 ಡಿಗ್ರಿ ಉತ್ತರಕ್ಕೆ ಬಾಗಿ ನಂತರ ನೇರವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ. ಈ ಮರಗಳು 70-80 ವರ್ಷ ಹಳೆಯವು ಮತ್ತು J ಆಕಾರವನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತವೆ ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅವುಗಳ ರಹಸ್ಯವು ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ತಿಳಿದಿದೆ.