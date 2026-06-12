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ವಿಶ್ವದ ದುಬಾರಿ ಮೀನು! ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿಗಳು ಕೂಡ ಇದನ್ನು ಖರೀದಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಎರಡು ಬಾರಿ ಯೋಚಿಸುತ್ತಾರೆ!

Written ByRamya R Gowda
Published: Jun 12, 2026, 04:15 PM IST|Updated: Jun 12, 2026, 04:15 PM IST

World most expensive fish: ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಸಿಗುವ ಕೆಲವು ಮೀನುಗಳು ಲಕ್ಷಗಟ್ಟಲೆ ಬೆಲೆಬಾಳುತ್ತವೆ ಎಂಬುದು ಹಲವರಿಗೆ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ ಈ ಮೀನುಗಳನ್ನ ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿಗಳು ಕೂಡ ಖರೀದಿಸಲು ಕೂಡ ಒಂದೇ ಬಾರೀ ಯೋಚಿಸುವಂತಾಗಿದೆ.  
 

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ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಅಮೂಲ್ಯ ಜೀವಿಗಳು ಮತ್ತು ಗುಪ್ತ ನಿಧಿಗಳು ಅಡಗಿವೆ. ನಾವು ಆಗಾಗ್ಗೆ ಚಿನ್ನ, ವಜ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಮುತ್ತುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳುತ್ತೇವೆ. ಆದರೆ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ಕೆಲವು ಮೀನುಗಳು ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯದ್ದಾಗಿವೆ ಎಂದು ಹಲವರಿಗೆ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ. ಅಂತಹ ಮೀನುಗಳಲ್ಲಿ, "ಘೋಲ್ ಮೀನು" ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಗುರುತಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಮೀನು. ಅನೇಕ ಜನರು ಇದನ್ನು "ಸೀ ಗೋಲ್ಡ್" " ಅಥವಾ "ಓಷನ್ ಗೋಲ್ಡ್" " ಎಂದೂ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಇದರ ಮೌಲ್ಯವು ತುಂಬಾ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದು, ದೊಡ್ಡ ಘೋಲ್ ಮೀನು ಕಂಡುಬಂದರೆ, ಮೀನುಗಾರರ ಭವಿಷ್ಯ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ.

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ಘೋಲ್ ಮೀನಿನ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಹೆಸರು ಪ್ರೊಟೋನಿಬಿಯಾ ಡಯಾಕಾಂತಸ್. ಇದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಭಾರತದ ಗುಜರಾತ್ ಮತ್ತು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಕರಾವಳಿ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಈ ಮೀನುಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಅರೇಬಿಯನ್ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ. ಅವು ಗಾತ್ರದಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡದಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಕೆಲವು ಮೀನುಗಳು 30 ರಿಂದ 40 ಕೆಜಿ ತೂಕದವರೆಗೆ ಬೆಳೆಯುತ್ತವೆ. ಈ ಮೀನಿನ ರುಚಿಕರವಾದ ಮಾಂಸದ ಜೊತೆಗೆ, ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷ ಬೇಡಿಕೆಯಿದೆ.  

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ಪಿಶಾಚಿ ಮೀನು ಇಷ್ಟೊಂದು ದುಬಾರಿಯಾಗಿರುವುದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಅದರ ದೇಹದ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಭಾಗ "ಈಜು ಮೂತ್ರಕೋಶ". ಇದನ್ನು ಗಾಳಿ ಮೂತ್ರಕೋಶ ಎಂದೂ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಈ ಭಾಗವನ್ನು ಚೀನಾ, ಹಾಂಗ್ ಕಾಂಗ್ ಮತ್ತು ಸಿಂಗಾಪುರದಂತಹ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಔಷಧಿಗಳು, ಸೌಂದರ್ಯವರ್ಧಕ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಮತ್ತು ಕೆಲವು ವಿಶೇಷ ಆಹಾರಗಳ ತಯಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಔಷಧದಲ್ಲಿ ಇದು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಈಜು ಮೂತ್ರಕೋಶಕ್ಕೆ ಭಾರಿ ಬೇಡಿಕೆಯಿದೆ.  

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ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ದೊಡ್ಡ ಪಿಶಾಚಿ ಮೀನಿನ ಈಜು ಮೂತ್ರಕೋಶ ಮಾತ್ರ ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳಿಗೆ ಮಾರಾಟವಾಗುತ್ತದೆ. ಮಾಧ್ಯಮ ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಕೆಲವು ಮೀನುಗಾರರು ಒಂದೇ ದಿನದ ಮೀನುಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕೋಟ್ಯಂತರ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದ ಘಟನೆಗಳು ನಡೆದಿವೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಮೀನುಗಾರರು ಈ ಮೀನನ್ನು "ಲಾಟರಿ ಮೀನು" ಎಂದೂ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ.  

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ಬೆಲೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಘೋಲ್ ಮೀನು ತನ್ನ ರುಚಿಕರವಾದ ಮಾಂಸಕ್ಕೂ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದೆ. ಇದರ ಮಾಂಸವು ತುಂಬಾ ಕೋಮಲವಾಗಿದ್ದು ಸಮುದ್ರಾಹಾರ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಇಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಬೇಡಿಕೆಯಿಂದಾಗಿ ಈ ಮೀನಿನ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುವ ಅಪಾಯವಿದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅತಿಯಾದ ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಸಮುದ್ರ ಜೀವವೈವಿಧ್ಯತೆಯ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.  

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ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಸಮುದ್ರ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸಲು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಪದ್ಧತಿಗಳು ಅತ್ಯಗತ್ಯ. ಸುಸ್ಥಿರ ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಪದ್ಧತಿಗಳಿಂದ ಮಾತ್ರ ಈ ಅಪರೂಪದ ಮೀನುಗಳು ಭವಿಷ್ಯದ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಲಭ್ಯವಾಗುತ್ತವೆ. ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ಬೆಲೆಬಾಳುವ ಮೀನುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೆಂದು ಗುರುತಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಘೋಲ್ ಮೀನು, ಅದರ ವಿಶಿಷ್ಟತೆ, ಅಪರೂಪದ ಲಭ್ಯತೆ ಮತ್ತು ಬೃಹತ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮೌಲ್ಯದಿಂದಾಗಿ "ಸಮುದ್ರ ಚಿನ್ನ" ಎಂಬ ಹೆಸರನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಇದರ ಬೆಲೆಯ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದ ನಂತರ ಅನೇಕರು ಆಶ್ಚರ್ಯಚಕಿತರಾಗುವುದು ಸಹಜ.

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ಘೋಲ್ ಮೀನು

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