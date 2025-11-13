Most Powerful Army: ಸೈನ್ಯವನ್ನು ದೇಶದ ಭದ್ರತೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಆಧಾರಸ್ತಂಭವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಒಂದು ದೇಶದ ಸೈನ್ಯವು ಬಲಿಷ್ಠವಾಗಿದ್ದರೆ, ಬೇರೆ ಯಾರೂ ಅದರ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಲು ಧೈರ್ಯ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಇಂದು, ಅತಿದೊಡ್ಡ ಮತ್ತು ಬಲಿಷ್ಠವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾದ ಐದು ದೇಶಗಳ ಸೈನ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯೋಣ..
ಚೀನಾ ವಿಶ್ವದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಸೈನ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಏಕೆಂದರೇ ಇಲ್ಲಿನ ಜನರು ಒಂದು ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಸೈನ್ಯಕ್ಕೆ ಸೇರುತ್ತಾರೆ.. ಹೀಗಾಗಿ ಚೀನಾವು 2 ಮಿಲಿಯನ್ಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಸಕ್ರಿಯ ಸೈನಿಕರನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ, ಇದನ್ನು ಪೀಪಲ್ಸ್ ಲಿಬರೇಶನ್ ಆರ್ಮಿ (ಪಿಎಲ್ಎ) ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಚೀನಾ ನಂತರ ಭಾರತವು ವಿಶ್ವದ ಎರಡನೇ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಸೈನ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಭಾರತೀಯ ಸೇನೆಯು 1.455 ಮಿಲಿಯನ್ ಸಕ್ರಿಯ ಸೇವಾ ಸೈನಿಕರನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ, ಇದು 1.155 ಮಿಲಿಯನ್ ಮೀಸಲು ಸೈನಿಕರು ಮತ್ತು 2.527 ಮಿಲಿಯನ್ ಅರೆಸೈನಿಕ ಪಡೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಭಾರತವು 2025 ಕ್ಕೆ ₹681,210 ಕೋಟಿಗಳ ರಕ್ಷಣಾ ಬಜೆಟ್ ಅನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದೆ, ಇದು ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಸರಿಸುಮಾರು 9.5% ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.
ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ವಿಶ್ವದ ಮೂರನೇ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಮಿಲಿಟರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, 1.329 ಮಿಲಿಯನ್ ಸಕ್ರಿಯ ಕರ್ತವ್ಯ ಪಡೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ತನ್ನ GDP ಯ ಸರಿಸುಮಾರು 3.4% ರಷ್ಟು ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡುತ್ತದೆ. 2025 ರಲ್ಲಿ ಅದರ ರಕ್ಷಣಾ ಬಜೆಟ್ ಸುಮಾರು $895 ಬಿಲಿಯನ್ ($895 ಬಿಲಿಯನ್) ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ, ಇದು ವಿಶ್ವದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಮಿಲಿಟರಿಯಾಗಿದೆ.
ಉತ್ತರ ಕೊರಿಯಾ ವಿಶ್ವದ ನಾಲ್ಕನೇ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಮಿಲಿಟರಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ಒಟ್ಟು 1.32 ಮಿಲಿಯನ್ ಸಕ್ರಿಯ ಸೇವಾ ಸದಸ್ಯರನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕಿಮ್ ಜಾಂಗ್ ಉನ್ ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ ಸುಮಾರು 15 ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ (ಸುಮಾರು ₹1.5 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ) ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ, ಇದು ಅವರ ದೇಶದ GDP ಯ ಸರಿಸುಮಾರು 25–30% ರಷ್ಟನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ.
ರಷ್ಯಾ ಸುಮಾರು 1.32 ಮಿಲಿಯನ್ ಸಕ್ರಿಯ ಪಡೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಸುಮಾರು 2 ಮಿಲಿಯನ್ ಮೀಸಲು ಪಡೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು ಒಟ್ಟು ಪಡೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಸುಮಾರು 3.3 ಮಿಲಿಯನ್ಗೆ ತರುತ್ತದೆ. ರಷ್ಯಾ ತನ್ನ ರಕ್ಷಣಾ ಬಜೆಟ್ಗಾಗಿ ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ ಸುಮಾರು $126 ಬಿಲಿಯನ್ (ಸುಮಾರು 13.5 ಟ್ರಿಲಿಯನ್ ರೂಬಲ್ಸ್) ಖರ್ಚು ಮಾಡುತ್ತದೆ, ಇದು ಅದರ GDP ಯ ಸರಿಸುಮಾರು 32.5% ಅನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ.